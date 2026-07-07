Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină, cu puțin timp înainte de a naște. Prin ce situații trece: „Nu vreau să sune ca o plângere. Adevărul este…”

Prezentatoarea TV a vorbit deschis despre diferențele dintre această sarcină și precedentele.

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  de  Andreea Ilie
Laura Cosoi
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Laura Cosoi se află în ultimele săptămâni de sarcină și așteaptă cu emoție momentul în care își va ține în brațe cea de-a cincea fiică. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc să își mărească din nou familia, iar vedeta spune că traversează una dintre cele mai speciale perioade din viața sa.

Laura Cosoi, confesiuni despre cea de-a cincea sarcină, cu puțin timp înainte de a naște

De-a lungul lunilor de sarcină, Laura Cosoi a împărtășit cu urmăritorii săi numeroase momente importante și imagini care au surprins transformările prin care a trecut. Cu puțin timp înainte de naștere, prezentatoarea TV a publicat o nouă fotografie și a vorbit deschis despre diferențele dintre această sarcină și precedentele.

„Multă lume mă întreabă cum este a cincea sarcină.  Dacă e mai ușoară. Dacă sunt mai relaxată. Dacă ‘știu deja ce urmează’.
Răspunsul este… și da, și nu.
Experiența ajută enorm, dar vine și cu:
• mai multe responsabilități;
• mai multe comparații;
• mai multe frici conștiente;
• mai puțin timp să fii doar… însărcinată”.

Laura Cosoi a mărturisit că cea de-a cincea sarcină i s-a părut mai ușoară și chiar a fost surprinsă de nivelul de energie pe care l-a avut chiar și în al treilea trimestru.

„Totuși, nu vreau să sune ca o plângere. Adevărul este că această a cincea sarcină a fost mult mai ușoară decât m-aș fi așteptat. Chiar și al treilea trimestru m-a surprins prin câtă energie am avut.
Dacă ar fi să o rezum într-o singură frază, aș spune:  Corpul meu știe perfect ce are de făcut.
Da, îl simt mai intens decât în sarcinile anterioare. Știu deja:
• contracțiile Braxton Hicks;
• durerile de ligamente;
• refluxul;
• oboseala;
• nopțile fără o poziție confortabilă.
• emotiile de la morfologii si cele pana veneau rezultatele analizelor
Dar faptul că le cunosc nu le face mai ușoare. Le face doar mai puțin înfricoșătoare”, a mai spus ea.

Actrița și-a încheiat mesajul povestind că a învățat cum să accepte schimbările care au venit la pachet cu sarcina, atât în ceea ce privește corpul ei, cât și modul în care își gestionează timpul petrecut cu familia.

„Cel mai frumos lucru pe care l-am câștigat după cinci sarcini este că am învățat să am încredere în corpul meu. Să îi ofer timp. Să accept schimbările și să mă bucur de ele, știind că fiecare are un scop.
Iar când acasă te așteaptă încă patru copii, înveți că performanța nu mai înseamnă să faci cât mai multe.
Înveți să FII exact atât cât poți fi în ziua respectivă. Și descoperi că, de cele mai multe ori, este mai mult decât suficient”, a conchis ea.

Cât de implicat este soțul Laurei Cosoi în creșterea fetițelor

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram un video plin de emoție, în care le filmează pe fiicele ei în momentul în care află vestea despre noul lor membru din familie. Actrița a pregătit un moment înduioșător la o clinică medicală. Cele patru fetițe ale actriței au deschis o cutie din care au ieșit mai multe baloane roz, descoperind, astfel, că vor avea o soră. Rita, Vera, Lara și Aida au fost extrem de încântate și emoționate, iar fericirea li s-a citit pe chipul lor.

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre sprijinul pe care îl are din partea soțului ei și al familiilor lor.

„Cosmin este foarte implicat, ca de fiecare dată. Suntem o echipă și lucrurile se împart natural între noi, fără calcule rigide. Fiecare face ce poate, când poate, și cred că asta ne ajută cel mai mult. (…) Deocamdată ne descurcăm în formula actuală și suntem norocoși că avem și ajutorul din partea familiilor”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că cele patru fetițe ale lor sunt foarte încântate de ideea că familia lor se va mări cu încă o fetiță.

„Sunt foarte implicate și curioase. Vorbim des despre asta și simt că așteaptă cu bucurie să își cunoască noua surioară. Pentru noi, e important să le includem în tot acest proces”, a mai spus ea pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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