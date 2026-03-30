Laura Cosoi a dezvăluit imagini adorabile cu fiicele sale. Vedeta se pregătește să nască al cincilea copil

Laura Cosoi a împărtășit imagini emoționante cu fiicele ei din timpul slujbei religioase de la biserică.

Laura Cosoi a marcat în acest an sărbătoarea Floriilor, pe care o celebrează conform tradiției catolice. Cu această ocazie, vedeta de la Antena Stars a împărtășit imagini pline de emoție cu cele patru fiice ale sale, surprinse chiar în timpul slujbei religioase.

Prezentatoarea traversează o perioadă specială, fiind din nou însărcinată. Chiar dacă urmează să devină mamă pentru a cincea oară, trăiește cu aceeași intensitate emoțiile specifice acestei etape.

În prezent, vedeta se bucură de fiecare moment petrecut alături de fetițele ei, mai ales că familia urmează să se mărească în curând. De Florii, aceasta a ales să meargă la biserică împreună cu micuțele, pe care le-a fotografiat în ipostaze sensibile, în timp ce ascultau liniștite slujba.

Pentru această zi specială, Laura Cosoi și copiii ei au ales ținute asortate, toate purtând rochii în nuanțe de roz. Cu această ocazie, vedeta le-a transmis și un mesaj celor care își sărbătoresc onomastica, spunând un călduros „La mulți ani!”.

Laura Cosoi se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta de la Antena Stars este din nou însărcinată și a vorbit despre această perioadă specială din viața ei, despre emoțiile pe care le trăiește și despre momentul în care va afla toată lumea dacă va avea băiețel sau fetiță.

Prezentatoarea spune că fiecare sarcină pe care a avut-o a fost diferită, însă, în ansamblu, toate au decurs bine. Tocmai faptul că nu s-a confruntat cu probleme majore de sănătate a încurajat-o să își dorească o familie numeroasă și să își continue în același timp activitatea profesională.

„Cumva, fiecare sarcină are particularități, dar, per total, toate au fost foarte ok. Nu am avut riscuri, probleme, iar asta clar a contat enorm și în decizia de a avea mai mulți copii, dar și în faptul că, iată, pot să-mi continui activitatea într-un mod cât se poate de activ și frumos, cu limitări, evident, dar asta mă bucură. Sarcina asta, dintre cele cinci sarcini, dar cel mai bine spun la final, că așa e frumos, e una dintre cele mai ușoare, ca primele două”, a spus vedeta pentru Spynews.ro.

Deși mulți se întreabă dacă, după patru fetițe, al cincilea copil va fi în sfârșit un băiețel, Laura Cosoi și soțul ei știu deja răspunsul. Totuși, cei doi au decis să păstreze secretul pentru moment.

Vedeta a dezvăluit că vor organiza un moment special pentru a le spune vestea și celor patru fiice ale lor, deoarece își dorește ca fiecare etapă importantă din viața familiei să fie marcată într-un mod simbolic.

„Am aflat ce o să avem, dar le facem fetițelor o surpriză, peste vreo două săptămâni. Ele încă nu știu, iar apoi o să anunțăm peste tot. Era simplu să le spunem, dar eu așa sunt, îmi place simbolistica, îmi place ca nimic să nu fie întâmplător și să marchez momentele importante. Voi naște la mijlocul verii, în iulie. Ne-am gândit și la nume, am o variantă, dar așteptăm să vedem dacă se confirmă în familie. Sunt mai multe păreri, nu poți să hotărăști singur”, a mai povestit ea.

Foto: Instagram

