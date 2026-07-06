Actrița Melissa George a devenit mamă pentru a patra oară la 49 de ani

Actrița Melissa George a adus pe lume al patrulea ei copil.

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  de  ELLE.ro
Actrița Melissa George a devenit mamă pentru a patra oară la 49 de ani

Actrița australiană Melissa George, cunoscută pentru rolurile din Mulholland Drive, Triangle și Hunted, a devenit în secret mamă pentru a patra oară. Ea mai are trei copii, pe Raphael, Sola și Lyor. Cum s-a aflat vestea despre vedetă?

Actrița Melissa George a devenit din nou mamă

Vestea conform căreia Melissa George a născut al patrulea ei copil a fost făcută de către Kirstie Clements, fosta redactora-șefă de la Vogue Australia. Postarea comună de pe Instagram făcută cu actrița a fost însoțită de mai multe imagini din vacanța pe care o petrec împreună pe Riviera Franceză. În prima imagine, actrița este surprinsă în timp ce își alăptează copilul nou-născut.

Melissa George, care acum trăiește o viață discretă și departe de lumina reflectoarelor, nu a dezvăluit identitatea tatălui copilului și numele acestuia, însă un hashtag de pe Instagram a confirmat că ea a adus pe lume un băiețel. 

„De la maternitate, direct într-un val de căldură parizian (cu un copil mic… o provocare) și acum la o excursie epică cu mașina prin Provence și Coasta de Azur.”

În martie 2024, Melissa George a dezvăluit public că a născut al treilea ei copil, alături de mesajul: „Bine ai venit pe lume, micuțul meu. Dragostea nu cunoaște sfârșit. O mamă a 3 fii. Nu-mi vine să cred. Inima mea e atât de plină.”

Melissa George este originară din Australia, însă acum locuiește în Franța. În 2000, ea s-a căsătorit cu regizorul Claudio Dabed. În 2011 s-au despărțit. Ulterior, a început o relație cu antreprenorul și producătorul de film francez Jean David Blanc. Cei doi au format un cuplu din 2012 până în 2016. Împreună au doi copii, pe Raphael și Solal. 

Melissa George l-a acuzat pe fostul ei partener, Jean David Blanc, de abuz și a invocat violența domestică drept motiv pentru despărțirea lor. Actrița a vorbit despre un incident violent care a avut loc în septembrie 2016 în casa lor din Paris, când a fost abuzată fizic de Jean David Blanc. Cei doi au fost implicați într-o luptă în instanță pentru custodia copiilor. Instanța a decis ca fiecare părinte să petreacă săptămâni alternative cu copiii. Din 2016, Melissa George a rămas în Franța, ca urmare a legilor stricte în ceea ce privește custodia, conform cărora copiii trebuie să rămână în țară. Atunci când ea a mers în Australia sau SUA pentru proiecte profesionale, a călătorit singură. 

Melissa George, declarații despre rolul de mamă

În cadrul unui interviu pentru revista Stellar, Melissa George a vorbit despre cum se raportează la rolul de mamă și cum își dorește să își crească copiii. 

„Trebuie să fiu sinceră, nu am fost niciodată o feministă cu adevărat. Nu lupt pentru asta. Pur și simplu mă prezint ca o femeie elegantă, iar asta vorbește de la sine. Ce, oare voi concura cu un bărbat? Bărbații sunt fantastici. Hai, fă-ți chestia aia de bărbat. Eu o să fac chestia aia de femeie.”

Melissa George a completat cu faptul că vrea ca băieții ei să învețe din mediul în care se dezvolte să respecte pe toată lumea. 

„Nu concurez, pur și simplu acționez cu dragoste. Îmi doresc ca [fiii mei] să aibă amintiri frumoase cu o figură feminină din viața lor. Vreau să aibă burțile pline cu cea mai bună mâncare. Vreau să respecte femeile, desigur, dar să respecte și bărbații.”

Într-o discuție cu Sydney Morning Herald, Melissa George a punctat că „Pentru mine, a avea copii va rămâne în viața mea ca cel mai mare și mai victorios lucru pe care l-am făcut vreodată.”

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Foto: Getty Images

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