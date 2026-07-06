Imaginile care fac ocolul lumii. Alături de cine a apărut în vestiar Erling Haaland, liderul echipei de fotbal a Norvegiei, după meciul cu Brazilia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Erling Haaland este liderul naționalei Norvegiei și unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii.

Erling Haaland, alături de Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei

Erling Haaland vizibil încântat, care sărbătorea fără tricou, a fost îmbrățișat de Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei, după ce și-a calificat naționala în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FIFA.

Dubla reușită de Haaland în meciul disputat la New Jersey a adus victoria Norvegiei în fața Braziliei și a continuat parcursul de poveste al echipei până în sferturile de finală.

În timp ce jucătorii sărbătoreau în vestiar după meci, au fost surprinși de o vizită regală. Prințesa Ingrid Alexandra, fiica cea mare a Prințului Moștenitor Haakon și a Prințesei Moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei, a venit să îi felicite personal.

Însoțită de fratele său, Prințul Sverre Magnus, prințesa a stat de vorbă cu fiecare jucător și nu a ezitat să îl îmbrățișeze pe omul meciului, Erling Haaland, chiar dacă acesta era încă fără tricou.

Prințesa Ingrid Alexandra este următoarea în ordinea succesiunii la tron și va deveni, în viitor, regina Norvegiei, astfel că prezența sa la New Jersey a avut o semnificație aparte.

Ea și-a făcut prima apariție la acest turneu în timpul victoriei Norvegiei împotriva Senegalului, din faza grupelor, când și-a înlocuit tatăl în ultimul moment.

Prințul Moștenitor Haakon și-a anulat vizita după ce soția sa a fost supusă unei intervenții chirurgicale, astfel că Prințesa Ingrid Alexandra i-a luat locul. Prezența ei s-a dovedit a fi un adevărat talisman, Norvegia câștigând ambele meciuri la care a asistat, iar Haaland și colegii săi au impresionat la prima participare a țării la o Cupă Mondială după 28 de ani.

Campionatul Mondial a reprezentat și prima apariție publică oficială a Prințesei Ingrid Alexandra după transplantul pulmonar suferit de Prințesa Moștenitoare Mette-Marit, un subiect intens mediatizat în Norvegia, alături de parcursul excelent al lui Haaland și al echipei naționale.

Citește și despre fotbaliști fashioniști: gențile de lux cu care defilează sportivii la Campionatul Mondial anunță o nouă eră în moda masculină

Pe teren, Haaland a fost din nou omul decisiv. Atacantul și-a mărit totalul la șapte goluri, egalându-i pe Lionel Messi și Kylian Mbappé în clasamentul golgheterilor turneului.

„Așa se întâmplă de obicei. Dacă am una sau două ocazii, de regulă una dintre ele se transformă în gol”, a declarat Haaland după dubla reușită. „Nici eu nu știu exact cum reușesc, dar asta fac. Totul ține de concentrare. Îmi spun mereu că ocazia va veni, iar dacă ratez, îmi dau seama imediat. Încep să cred că este un dar de la Dumnezeu faptul că mingea intră atât de perfect, chiar lângă bară. Este ceva incredibil”.

„Am continuat să atacăm până la final, iar tuturor tinerilor care urmăresc acest interviu vreau să le spun că sper ca, atunci când vor crește, să considere că a juca pentru Norvegia este cel mai mare motiv de mândrie din viața lor. Este absolut extraordinar.”

Norvegia își îndreaptă acum atenția către sfertul de finală de sâmbătă, de la Miami, unde va înfrunta Anglia, în timp ce jucătorii și familia regală care îi susține speră la un nou rezultat istoric.

Mai mult decât simple tricouri: Citește despre cele mai spectaculoase echipamente de la Cupa Mondială FIFA 2026

Cine este Erling Haaland

Erling Haaland are 25 de ani și este unul dintre cei mai valoroși atacanți din fotbalul mondial. Născut în Leeds, Anglia, dar reprezentând Norvegia la nivel internațional, Haaland este liderul și principalul marcator al echipei naționale. De-a lungul carierei a evoluat pentru Bryne, Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund și Manchester City, unde s-a impus ca unul dintre cei mai prolifici golgheteri ai generației sale. Impresionează prin combinația dintre forță, viteză și instinct de gol, iar recordurile stabilite în campionatul Angliei și în competițiile europene confirmă statutul său de superstar al fotbalului mondial.

Citește și:

Cabral, confesiune despre cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: „I-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine'

Foto: Profimedia, X

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro