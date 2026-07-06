Imaginile care fac ocolul lumii. Alături de cine a apărut în vestiar Erling Haaland, liderul echipei de fotbal a Norvegiei, după meciul cu Brazilia

Erling Haaland are 25 de ani și este unul dintre cei mai valoroși atacanți din fotbalul mondial.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Imaginile care fac ocolul lumii. Alături de cine a apărut în vestiar Erling Haaland, liderul echipei de fotbal a Norvegiei, după meciul cu Brazilia

Erling Haaland este liderul naționalei Norvegiei și unul dintre cei mai valoroși atacanți ai lumii.

Erling Haaland, alături de Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei

Erling Haaland vizibil încântat, care sărbătorea fără tricou, a fost îmbrățișat de Prințesa Ingrid Alexandra a Norvegiei, după ce și-a calificat naționala în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FIFA.

Dubla reușită de Haaland în meciul disputat la New Jersey a adus victoria Norvegiei în fața Braziliei și a continuat parcursul de poveste al echipei până în sferturile de finală.

În timp ce jucătorii sărbătoreau în vestiar după meci, au fost surprinși de o vizită regală. Prințesa Ingrid Alexandra, fiica cea mare a Prințului Moștenitor Haakon și a Prințesei Moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei, a venit să îi felicite personal.

Însoțită de fratele său, Prințul Sverre Magnus, prințesa a stat de vorbă cu fiecare jucător și nu a ezitat să îl îmbrățișeze pe omul meciului, Erling Haaland, chiar dacă acesta era încă fără tricou.

Prințesa Ingrid Alexandra este următoarea în ordinea succesiunii la tron și va deveni, în viitor, regina Norvegiei, astfel că prezența sa la New Jersey a avut o semnificație aparte.

Ea și-a făcut prima apariție la acest turneu în timpul victoriei Norvegiei împotriva Senegalului, din faza grupelor, când și-a înlocuit tatăl în ultimul moment.

Prințul Moștenitor Haakon și-a anulat vizita după ce soția sa a fost supusă unei intervenții chirurgicale, astfel că Prințesa Ingrid Alexandra i-a luat locul. Prezența ei s-a dovedit a fi un adevărat talisman, Norvegia câștigând ambele meciuri la care a asistat, iar Haaland și colegii săi au impresionat la prima participare a țării la o Cupă Mondială după 28 de ani.

Campionatul Mondial a reprezentat și prima apariție publică oficială a Prințesei Ingrid Alexandra după transplantul pulmonar suferit de Prințesa Moștenitoare Mette-Marit, un subiect intens mediatizat în Norvegia, alături de parcursul excelent al lui Haaland și al echipei naționale.

Citește și despre fotbaliști fashioniști: gențile de lux cu care defilează sportivii la Campionatul Mondial anunță o nouă eră în moda masculină

Pe teren, Haaland a fost din nou omul decisiv. Atacantul și-a mărit totalul la șapte goluri, egalându-i pe Lionel Messi și Kylian Mbappé în clasamentul golgheterilor turneului.

„Așa se întâmplă de obicei. Dacă am una sau două ocazii, de regulă una dintre ele se transformă în gol”, a declarat Haaland după dubla reușită. „Nici eu nu știu exact cum reușesc, dar asta fac. Totul ține de concentrare. Îmi spun mereu că ocazia va veni, iar dacă ratez, îmi dau seama imediat. Încep să cred că este un dar de la Dumnezeu faptul că mingea intră atât de perfect, chiar lângă bară. Este ceva incredibil”.

„Am continuat să atacăm până la final, iar tuturor tinerilor care urmăresc acest interviu vreau să le spun că sper ca, atunci când vor crește, să considere că a juca pentru Norvegia este cel mai mare motiv de mândrie din viața lor. Este absolut extraordinar.”

Norvegia își îndreaptă acum atenția către sfertul de finală de sâmbătă, de la Miami, unde va înfrunta Anglia, în timp ce jucătorii și familia regală care îi susține speră la un nou rezultat istoric.

Mai mult decât simple tricouri: Citește despre cele mai spectaculoase echipamente de la Cupa Mondială FIFA 2026

Cine este Erling Haaland

Erling Haaland are 25 de ani și este unul dintre cei mai valoroși atacanți din fotbalul mondial. Născut în Leeds, Anglia, dar reprezentând Norvegia la nivel internațional, Haaland este liderul și principalul marcator al echipei naționale. De-a lungul carierei a evoluat pentru Bryne, Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund și Manchester City, unde s-a impus ca unul dintre cei mai prolifici golgheteri ai generației sale. Impresionează prin combinația dintre forță, viteză și instinct de gol, iar recordurile stabilite în campionatul Angliei și în competițiile europene confirmă statutul său de superstar al fotbalului mondial.

Citește și:
Cabral, confesiune despre cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: „I-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine'

Foto: Profimedia, X

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Smarald - Ediția nr. 42 (Descoperă Mineralele Pământului) Smarald - Ediția nr. 42 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Actrița Melissa George a devenit mamă pentru a patra oară la 49 de ani
People
Actrița Melissa George a devenit mamă pentru a patra oară la 49 de ani
Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram. Ce a mărturisit la aproape doi ani de la separare: "Când a fost momentul să se termine..."
People
Mario Fresh, declarații rare despre despărțirea de Alexia Eram. Ce a mărturisit la aproape doi ani de la separare: "Când a fost momentul să se termine..."
Cum a fost impresionată Alexandra Stan cu puțin timp înainte de a naște. Ce a pus la cale iubitul ei, Ștefan Oprea: "Cea mai frumoasă surpriză"
People
Cum a fost impresionată Alexandra Stan cu puțin timp înainte de a naște. Ce a pus la cale iubitul ei, Ștefan Oprea: "Cea mai frumoasă surpriză"
Cabral, confesiune despre cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: "I-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine"
People
Cabral, confesiune despre cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: "I-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine"
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit. Imagini superbe de la nunta cu Laura Popa: "A fost cu de toate"
People
Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit. Imagini superbe de la nunta cu Laura Popa: "A fost cu de toate"
Cum răspunde Victor Cornea celor care o acuză pe soția lui, Andreea Bălan, că nu îl mai lasă să joace tenis: "Chiar am auzit multe comentarii..."
People
Cum răspunde Victor Cornea celor care o acuză pe soția lui, Andreea Bălan, că nu îl mai lasă să joace tenis: "Chiar am auzit multe comentarii..."
Publicitate
Experimentul uluitor în care doi roboți au vorbit singuri până au ajuns la o stare de beatitudine. Dezbaterea ascunsă din Silicon Valley
Experimentul uluitor în care doi roboți au vorbit singuri până au ajuns la o stare de beatitudine. Dezbaterea ascunsă din Silicon Valley
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
Rezultate Bacalaureat 2026! Anunțul ministrului Educației pe care toți îl așteptau
O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camera ei
O pensionară de 96 ani, în pericol să fie dată afară din azil fiindcă e prea rebelă! Ce a putut să facă femeia, în camera ei
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
Cum arată Oana Sîrbu la patru decenii de la filmul „Liceenii”. Actrița a urcat din nou pe scenă și a impresionat
Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie
Imagini rare: cum arată mama lui Mircea Badea. Mariana Badea este profesoară de meserie
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
O doctoriță celebră, pe care românii au văzut-o ani de zile la TV, nu este medic! Au fost alertate autoritățile! Despre cine e vorba
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
Descoperire macabră făcută de DIICOT. Cine erau cele 401 persoane decedate, găsite îngropate pe un câmp din Bihor
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Ce decizie au luat Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în legătură cu familia lor. Anunțul modelului: "Nu avem în plan..."
Ce decizie au luat Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în legătură cu familia lor. Anunțul modelului: "Nu avem în plan..."
People

Gabriela Prisăcariu a vorbit despre dinamica din familia ei.

+ Mai multe
Cătălin Bordea, prima reacție după declarațiile făcute de Spike despre relația cu Livia Eftimie
Cătălin Bordea, prima reacție după declarațiile făcute de Spike despre relația cu Livia Eftimie
People

Cătălin Bordea a avut o primă reacție după declarațiile făcute de Spike despre relația pe care a avut-o cu Livia Eftimie, fosta lui soție.

+ Mai multe
Selena Gomez, apariție spectaculoasă la cina organizată înaintea nunții lui Taylor Swift. Artista a purtat diamante în valoare de 40.000 de dolari
Selena Gomez, apariție spectaculoasă la cina organizată înaintea nunții lui Taylor Swift. Artista a purtat diamante în valoare de 40.000 de dolari
People

Selena Gomez s-a numărat printre invitații la cina organizată înaintea nunții lui Taylor Swift.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC