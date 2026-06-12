Mai mult decât simple tricouri: cele mai spectaculoase echipamente de la Cupa Mondială FIFA 2026

La Cupa Mondială FIFA 2026, cele mai interesante povești sunt spuse chiar de tricourile echipelor participante. Iată 10 echipamente care ies în evidență nu doar prin design, ci și prin inspirația din spatele lor.

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  de  ELLE.ro
1. Echipamentul principal Mexic (Adidas)
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Ediția a 23-a a Campionatului Mondial de Fotbal (sau Cupa Mondială FIFA 2026) se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie și reunește 48 de echipe, cu 16 mai multe decât în turneul precedent. Cupa Mondială FIFA este cea mai importantă competiție internațională de fotbal și are loc o dată la patru ani. Statele Unite ale Americii sunt gazda principală a ediției din 2026, alături de Canada și Mexic. Este pentru prima dată în istorie când turneul este organizat de trei țări, iar Mexicul devine prima națiune care găzduiește sau co-organizează de trei ori Campionatul Mondial masculin.

Fanii fotbalului de pretutindeni se vor bucura de trei ceremonii de deschidere, câte una în fiecare țară organizatoare. Prima a avut loc pe 11 iunie pe Stadionul Azteca din Mexico City, iar celelalte două ceremonii sunt programate pe 12 iunie la Toronto, pe Stadionul BMO, și la Los Angeles, pe stadionul SoFi. Printre artiștii anunțați se numără nume importante din industria muzicală precum: Shakira, J Balvin, Michael Bublé, Alessia Cara, Katy Perry, Future și LISA.

Cupa Mondială FIFA 2026 a stârnit multe dezbateri în mediul online, mai ales despre numărul echipelor calificate. În timp ce unii apreciază faptul că mai multe naționale au șansa să participe la un eveniment de o asemenea amploare, alții se tem că numărul mai mare de meciuri ar putea afecta nivelul competiției. Alte discuții aprinse au vizat echipele sau arbitrii cărora li s-a refuzat sau restricționat intrarea în Statele Unite, ca urmare a unor confuzii în privința vizelor și a deciziilor administrației Trump (care a atacat recent Iranul, alături de Israel).

Cert este faptul că Cupa Mondială FIFA 2026 va aduce în prim-plan povești și echipe noi, iar acest lucru se reflectă inclusiv în echipamentele create pentru turneu (la fel ca la fiecare competiție sportivă, de pildă la cele mai recente Jocuri Olimpice, unde echipamentele au reflectat istoriile culturale bogate ale țărilor participante, după cum poți citi aici). Dintre cele 105 kituri lansate, am selectat 10 care ne-au atras atenția atât prin design, cât și prin inspirația din spatele lor.

Mexic x Adidas – Echipamentul principal

Echipamentul verde al Mexicului este unul dintre cele mai apreciate din această ediție. Creat de Adidas, designul aduce un omagiu tricoului purtat la Cupa Mondială din 1998 și folosește un model inspirat din cultura aztecă. Pe spatele gulerului se află mesajul „SOMOS MÉXICO” („Noi suntem Mexic”), un simbol al unității și al mândriei naționale. Echipamentul îmbină referințele istorice cu un limbaj vizual contemporan, fiind perfect pentru nostalgicii Mondialului din 1998, cât și pentru noua generație de suporteri.

Ghana x Puma – Echipamentul principal

Ghana atrage imediat atenția cu un echipament creat de Puma, construit în jurul unor simboluri naționale puternice. În centrul tricoului alb se află celebra Stea Neagră, emblema prezentă și pe drapelul țării. Din jurul acesteia pornesc linii grafice multicolore care, la prima vedere, arată ca o pânză de păianjen, dar de fapt sunt inspirate de țesăturile tradiționale Kente. Este unul dintre acele echipamente care devin și mai interesante atunci când afli povestea din spatele lor.

Senegal x Puma – Echipamentul principal

Dacă ai văzut vreodată celebrele Car Rapide din Dakar, probabil vei recunoaște imediat sursa de inspirație a acestui echipament. Puma a transformat autobuzele pictate manual care străbat capitala Senegalului într-un design plin de energie, completat de culorile drapelului național: verde, galben și roșu. Rezultatul este un echipament vibrant, inspirat de creativitatea și atmosfera străzilor din Dakar.

Coasta de Fildeș x Puma – Echipamentul secundar

Coasta de Fildeș iese în evidență printr-un echipament secundar de culoare albă, o alegere diferită față de portocaliul asociat în mod tradițional naționalei și păstrat pentru varianta principală. Tricoul realizat de Puma este decorat cu un imprimeu tropical inspirat de peisajele naturale ale țării. Palmierii și celelalte motive vegetale sunt redate în nuanțe de verde și portocaliu, culorile drapelului. Aspectul relaxat al tricoului ne duce imediat cu gândul la o vacanță într-o destinație exotică.

Coreea de Sud x Nike – Echipamentul secundar

Într-un turneu dominat de roșu, alb și albastru, alegerea unei nuanțe de violet este imposibil de ignorat. Nike a creat pentru Coreea de Sud un echipament secundar inspirat de mugunghwa (cunoscut la noi drept hibiscusul sirian), floarea națională a țării. Modelul floral este integrat subtil pe partea frontală a tricoului, iar acesta simbolizează reziliența, perseverența și identitatea națională.

Franța x Nike – Echipamentul secundar

La prima vedere, puțini ar asocia verdele mentă cu naționala Franței. Totuși, tocmai această alegere face echipamentul atât de interesant. Culoarea trimite la Statuia Libertății, proiectată de sculptorul francez Frédéric Auguste Bartholdi și oferită Statelor Unite ale Americii în secolul al XIX-lea. Alegerea este cu atât mai relevantă cu cât SUA se numără printre gazdele Cupei Mondiale din 2026. În timp ce verdele mentă amintește de patina de cupru care acoperă azi monumentul, accentele metalice evocă aspectul său original.

Haiti x Saeta – Echipamentul principal

Pentru noul său echipament, naționala Haiti a colaborat cu Saeta, o companie sportivă din Columbia. Designul include referințe grafice la eroii Revoluției Haitiene, care a dus la independența statului în 1804. În partea inferioară a tricoului este reprezentată o scenă inspirată de lupta pentru independență, în care apare și drapelul național. Designul este completat de palmieri, care aduc aminte de peisajul tropical specific insulei. Este unul dintre puținele echipamente ale turneului care transformă un capitol de istorie într-un element central de design. Însă tocmai acest aspect a făcut ca FIFA să ceară echipei înlăturarea detaliilor istorice, considerate prea politice pentru o competiție sportivă.

Capul Verde x Capelli Sport – Echipamentul principal

Tricoul Capului Verde este mai mult decât un simplu design geometric. Echipamentul realizat de brandul american Capelli Sport ascunde una dintre cele mai originale surse de inspirație ale turneului. Liniile grafice reproduc rutele aeriene care leagă cele zece insule ale arhipelagului. Conceptul vorbește despre unitate și apartenență, chiar și atunci când distanțele par să separe comunități întregi.

Maroc x Puma – Echipamentul principal

Nu toate echipamentele trebuie să fie extravagante pentru a ieși în evidență. Marocul și Puma au ales o abordare elegantă și discretă, păstrând roșul tradițional asociat echipei și completându-l cu detalii verzi inspirate de drapelul național. Elementele decorative de pe guler și manșete reinterpretează broderiile tradiționale marocane într-o manieră contemporană. Rezultatul este un echipament rafinat, care pune accent pe detalii și meșteșug.

Uzbekistan x 7saber – Echipamentul secundar

Pentru prima participare la Cupa Mondială, Uzbekistanul a colaborat cu brandul local 7Saber. Tricoul secundar are o bază albă, care evidențiază detaliile decorative inspirate de arhitectura țării. Imprimeul face referire la mozaicurile și faianțele ornamentale întâlnite în monumentele istorice ale Uzbekistanului, iar accentele albastre sunt inspirate de nuanțele caracteristice acestor construcții. Alegerea unui brand local capătă o semnificație aparte în contextul unui moment deja istoric pentru fotbalul uzbec.

Material de Adina Maria Iaciu

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Foto: Instagram, Getty Images

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