Marșul Bucharest PRIDE 2026, organizat de Asociația ACCEPT, va avea loc pe 13 iunie

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Cea de-a 21-a ediție Bucharest PRIDE – cel mai mare eveniment cultural și comunitar din România dedicat drepturilor persoanelor LGBTQIA+, este în plină desfășurare. Maratonul de spectacole, proiecții de film, dezbateri, ateliere și expoziții a debutat pe 3 iunie și continuă în capitală până duminică, pe 14 iunie.

Evenimentul cel mai așteptat și la această ediție, Marșul Bucharest PRIDE, este programat să aibă loc sâmbătă, pe 13 iunie, pe traseul devenit deja tradiție: Calea Victoriei, Piața Națiunilor Unite, Palatul Parlamentului, Parcul Izvor. Participanții sunt așteptați, începând cu ora 16:00, la intersecția dintre Calea Victoriei și Piața Victoriei, de unde vor porni în marș la ora 17:00.

La evenimentul organizat de Asociația ACCEPT sunt așteptați, anul acesta, peste 30.000 de participanți – persoane LGBTQIA+ și cetățeni care cred în valori precum iubirea, egalitatea și dreptul la demnitate. La finalul Marșului Bucharest PRIDE, pe scena amplasată în Parcul Izvor, COJO va concerta live, iar Flamenco Queer și Pakita – vedeta RuPaul’s Drag Race Spania, vor aduce la București ritmul pasional de flamenco și farmecul extravagant al artei drag.”

„ALL OF US – tema acestei ediții, este o invitație de a privi în trecut pentru a onora curajul primilor oameni care și-au cerut drepturile în stradă, dar și de a privi cu determinare către viitorul pe care avem nevoie să îl construim împreună. Un viitor care nu exclude pe nimeni și nu lasă pe nimeni în urmă. Un viitor în care legislația din România ne recunoaște și ne protejează, atât pe noi, cât și pe familiile noastre”, subliniază Ilinca Prisăcariu, coordonatoarea Bucharest PRIDE.

„În 2026 ieșim în stradă pentru a cere protecție și recunoaștere legală acordată în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex, prin căsătorie și parteneriat civil, precum și proceduri simple de recunoaștere legală a genului pentru persoanele transgender. Cerem acces la servicii medicale adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din LGBTQIA+ și protecție sporită împotriva agresiunilor motivate de ură. Solicităm educație incluzivă, politici antidiscriminare, pedepsirea discursului instigator la ură și asigurarea libertății de întrunire în toate orașele din România. Nu mai tolerăm ignoranța politicienilor!”, declară Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT.

Alte evenimente de neratat în Programul Bucharest Pride 2026

Bucharest Pride și-a deschis porțile pe 3 iunie și a atras deja mii de participanți la evenimentele incluse în program. Adresate publicului larg sau gândite ca spații sigure pentru micro-comunități, spectacolele, proiecțiile, atelierele, discuțiile și expozițiile din calendarul Bucharest PRIDE continuă până duminică.

Joi, pe 11 iunie, la INFLUX, debutează atelierele de dans cu traineri internaționali Jingle Jungle Workshops, iar seara se joacă la Teatrul Metropolis Meciul de handbal, un spectacol de Gabriel Sandu.

Vineri, pe 12 iunie, grupul civic Părinți pentru drepturi egale invită părinții persoanelor LGBTQIA+ la un dialog cu invitați din România și Republica Moldova. Printre partenerii de discuție ai Laurei Sgârcitu, moderatoarea evenimentului, se vor număra Dr. Mihail Pautov și Oxana Gumennaia – psiholog, terapeut, fostă adjunctă a Avocatului Poporului din Moldova.

Cinefilii sunt invitați să urmărească vineri, la Cinema Elvire Popesco, proiecția Câmp de maci, în regia lui Eugen Jebeleanu, sau să descopere titlurile incluse în programul Queer Agenda la Apollo 111 Cinema.

Sâmbătă seară, după Marșul Bucharest PRIDE, energia vibrantă a evenimentului se va muta pe ringul de dans. Control Club și Forge găzduiesc petrecerile oficiale ale ediției.

Duminică, Vlad Babenco invită iubitorii de artă la un tur ghidat queer printre clasicii artei românești, la MNAR – Galeria de Artă Românească Modernă.

Pride Park: 12-13 iunie, Parcul Izvor

Un spațiu sigur în care membrii comunității LGBTQIA+ și aliații ei sunt invitați să se bucure de zilele de festival în aer liber, Pride Park va fi și anul acesta un loc de întâlnire între artiștii queer, organizațiile LGBTQIA+ din țară și comunitate. Aici, vizitatorii vor găsi în fiecare zi, începând cu ora 17:00, o scenă dedicată performance-urilor muzicale și coregrafice, spații de relaxare, expoziții, ateliere pe diverse tematici și chiar și activități sportive.

DESPRE ACCEPT

Înființată în 1996, Asociația ACCEPT este prima și cea mai longevivă organizație LGBTQIA+ din România. De-a lungul a 30 de ani, ACCEPT a luptat pentru decriminalizarea homosexualității, a documentat discriminarea și violența, a construit servicii de sprijin pentru comunitate și a adus an de an Bucharest Pride în stradă ca act de rezistență și celebrare.

Foto: Larisa Baltă

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