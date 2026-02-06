Medalii pentru stil: cele mai spectaculoase ținute ale echipelor prezente la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026

Din capul locului trebuie să îți spun că cele mai spectaculoase ținute de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina sunt deja cele mai controversate. Și asta pentru că Stella Jean, designerul cu origini haitiene care și-a asumat încă o dată sarcina de a îmbrăca echipa țării, a ales să pună pe echipamente și ținute de ceremonie simboluri ale revoluției care a făcut din Haiti prima republică black din lume. Inițial, uniformele aveau pictate pe ele o imagine a lui Touissaint Louverture, fostul sclav care a condus revoluția haitiană din 1804, însă Comitetul Olimpic a decis că imaginea este una prea politică pentru a fi adecvată evenimentului, și a cerut înlăturarea acesteia. Astfel, ținutele nu mai includ acum imaginea eroului național pictat de artistul Edouard Duval-Carrié, dar tocmai prin această înlăturare forțată sunt încă mai puternice simbolic. Alegerea de a reprezenta pe kit-uri munca unui artist în viață este, și ea, semnificativă, mai cu seamă că opera lui are rădăcini adânci în cultura și istoria țării sale. „Ținutele nu sunt un exercițiu de stil. Sunt un act de responsabilitate. Fiecare detaliu este intenționat. Fiecare centimetru de material poartă datoria de a spune o poveste – și dorința de a persista (…) Ceea ce vedeți nu e ornament. Este vizibilitate ca o formă de supraviețuire.” – a declarat Stella Jean pe Instagram. Să mai spună cineva că moda nu ar fi politică…

Și echipa Mongoliei se prezintă cu stil la Jocurile de iarnă de la Milano Cortina. Reinterpretând piesele tradiționale deel, brand-ul Goyol Cashmere a creat ținutele pentru ceremoniile de deschidere și final al jocurilor în ideea de a fi atât funcționale, cât și de a demonstra lumii întregi moștenirea culturală a țării.

Islanda are, de asemenea, o medalie la capitolul stil pentru olimpiada de la Milano Cortina. Create de brand-ul 66°North, care a împlinit recent 100 de ani de la fondare și care a mai îmbrăcat echipa la Lillehammer, Nagano și Vancouver, ținutele de exterior sunt complet albe, asemenea peisajului în care vor defila, iar detaliile care reflectă steagul sunt discrete.

Cum era de așteptat, și echipa Franței demonstrează că clișeul șicului francez există pentru un motiv. Brand-ul Le Coq Sportif este responsabil pentru colecția îmbrăcată de atleții olimpici și paralimpici la Milano Cortina, iar ținutele interpretează mai soft culorile steagului țării. Astfel, un albastru înghețat, un roșu stins și un gri în loc de alb creează o imagine elegantă și distinsă, cu linii venind parcă din ținutele sport ale anilor ’70.

Norvegia apelează la un brand cu tradiție pentru puloverele pe care le vor purta atleții – Dale of Norway a creat și tricotajele pentru participarea echipei la Jocurile de la Cortina din 1956, iar acum revine cu pulovere din lână în modele geometrice în nuanțe de roșu profund, bleumarin și alb-unt.

Echipa Marii Britanii are parte de echipament de competiție de la Adidas, iar cel de ceremonie a fost conceput de Ben Sherman, pornind de la modelul și culorile iconicului steag Union Jack, interpretate în tradiționalele modele alpine.

Echipa Braziliei beneficiază de competența și experiența brand-ului Moncler, acesta realizând atât ținutele de ceremonie, cât și echipamentele de schi alpin, piesa de rezistență a echipei la jocurile de la Milano Cortina fiind ținuta co-creată alături de atletul Lucas Pinheiro Braathen.

În cazul echipei Statelor Unite ale Americii, sportivii beneficiază de ținute de la mai multe brand-uri, de la cele Ralph Lauren pentru ceremonii și pentru orele de relaxare în satul olimpic, în stilul preppy american atât de clasic, până la cele foarte tehnice, realizate de Nike ACG, decorate cu vulturul simbolic; dar și J Crew și Skims au realizat ținute sau piese pentru atleți.

Delegația Italiei va purta ținute EA7, brand-ul de ținute de sport al Armani, care a mai îmbrăcat sportivii în numeroase alte ocazii. Giorgio Armani, care a încetat din viață recent, declara anul trecut că „să lucrez pentru și cu atleții italieni este întotdeauna o plăcere și o sursă de mare mândrie. Am ales o singură culoare, alb, pentru a sugera armonia cu crestele înzăpezite (…) Printre valorile sportului, probabil respectul este cel mai de preț, și l-am interpretat în ideea de simplitate, claritate, puritate.”

Cât despre echipa României, aceasta va purta echipamente PEAK Sport inspirate de culorile steagului și care poartă o „amprentă națională” menită să demonstreze, pe parcursul competițiilor de la Jocurile de la Milano Cortina 2026 că „fiecare poveste începe cu și pentru oamenii care cred în puterea spiritului olimpic”, după cum se arată pe site-ul Comitetului Olimpic Român.

Foto: Instagram, paginile oficiale ale brand-urilor și comitetelor și echipelor olimpice

