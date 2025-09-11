Q&A cu TOMMY HILFIGER și JISOO

Tommy Hilfiger dezvăluie campania de toamnă 2025: „The Hilfiger Racing Club” împreună cu JISOO, un nume deja sonor nu doar în lumea culturii K-pop, ci și în lumea modei și a familiei Tommy. Ce reprezintă campania și ce colecții vestimentare dezvăluie aflăm din interviul de mai jos.

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 11.09.2025, 15:29,  de  ELLE
Q&A cu TOMMY HILFIGER și JISOO

TOMMY HILFIGER dă startul campaniei de toamnă 2025 cu JISOO

Ce este The Hilfiger Racing Club' și ce reprezintă? 

TOMMY HILFIGER: The Hilfiger Racing Club' este campania noastră îndrăzneață care combină viteza, stilul și un strop de lux specific cluburilor de curse. Este inspirată de eleganța atemporală a trecutului sporturilor cu motor, dar creată pentru prezent, unde pregătirea nu înseamnă respectarea regulilor, ci reinventarea. Am creat o lume în care oricine poate prelua conducerea și își poate urma drumul cu încredere și individualitate. 

JISOO: O zi petrecută pe circuitul de curse mi s-a părut atât de clasică și de cool. Întotdeauna mi-au plăcut designurile mașinilor vintage – detaliile lor spun o poveste. Ce mi-a plăcut la această campanie este modul în care Tommy a reimaginat un eveniment clasic de curse cu bucurie și rafinament. Pare elegant, dar nu foarte serios totdată. Există o libertate de a te exprima și de a te juca cu stilul, ceea ce m-a făcut să mă simt foarte în largul meu în această lume.

Această campanie a fost inspirată de moștenirea lui Tommy Hilfiger în ceea ce privește stilul american nonconformist.  Care este această moștenire și cum o reinterpretezi astăzi?

JISOO. Foto: Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER: Pentru mine, gatecrashing-ul a însemnat întotdeauna spargerea barierelor și deschiderea ușilor – o modalitate îndrăzneață și încrezătoare de a păși în spații în care nu se aștepta nimeni să fim. Când am lansat brandul, știam că trebuie să fac o intrare care să iasă în evidență, așa că am condus campanii care au provocat convențiile și au stârnit discuții. De la un panou publicitar impunător din Times Square din anii ’80, care mă compara cu marii designeri ai vremii, la hip-hop-ul care a îmbrățișat abordarea noastră jucăușă a stilului preppy în anii ’90, până la nenumăratele intrări iconice la Met Gala, totul a fost întotdeauna despre a ne arăta fără rețineri. Acest spirit se află în continuare în centrul a ceea ce facem: crearea unei versiuni a stilului preppy care este deschisă, incluzivă și pe care o poți defini tu însuți

De asemenea, am colaborat cu vedete ale culturii pop pentru a stimula dialogul cultural, iar JISOO este un exemplu excelent în acest sens. Prin faptul că și-a croit cu încredere propriul drum, ea și-a creat o prezență globală care transcende muzica și moda. Ea nu urmează tendințele, ci le definește. Influența ei este modernă, magnetică și complet personală, ceea ce o face partenera perfectă pentru această campanie.

JISOO: Cred că exprimarea și realizarea lucrurilor într-un mod unic a fost întotdeauna ceea ce l-a diferențiat pe Tommy. Există o putere în această idee de a sparge tradițiile – nu într-un mod zgomotos, ci prin a apărea cu un scop și a interacționa în mod autentic. Mă conectez cu această energie, deoarece ea unește oamenii. În această campanie, mi-a plăcut foarte mult modul în care am putut juca cu codurile clasice ale stilului preppy și le-am făcut să pară personale, naturale și noi din nou.

Aceasta este a patra ta campanie cu Tommy Hilfiger. Cum evoluează această călătorie și unde te duce?

TOMMY HILFIGER: Colaborarea cu JISOO este o continuare a tradiției noastre de a lucra cu simboluri ale culturii pop globale. Ea este un exemplu excelent al ceea ce înseamnă să fii o legendă în ziua de azi: încrezătoare, stilată și modernă. Prezența ei rezonează cu publicul din toate culturile și generațiile, iar ea aduce un puternic sentiment de comunitate în tot ceea ce face. Rămânând fidelă sieși, ea inspiră o nouă generație de fani să-și exprime individualitatea și să interacționeze în moduri noi și interesante. 

JISOO: Călătoria mea alături de Tommy Hilfiger a fost una foarte naturală, deoarece am crescut împreună de-a lungul timpului. Am fost foarte entuziasmată să mă alătur familiei în prima mea campanie, iar fiecare nou capitol a fost ca o evoluție, care ne-a condus la cea mai recentă campanie, în care am prezentat o viziune rafinată și mai sofisticată asupra modei feminine. Fie că a fost vorba de un moment special, cum ar fi crearea de către Tommy a unor ținute personalizate pentru recentul turneu Blackpink din New York, sau de o campanie mai clasică, cum ar fi „The Hilfiger Racing Club', sunt mândră să aduc propria mea perspectivă asupra unei viziuni atât de emblematice asupra Americii.

Care este piesa ta vestimentară preferată din această colecție? 

JISOO. Foto: Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER: Îmi plac foarte mult jacheta bleumarin și fusta în carouri purtate peste emblematicul pulover cu guler înalt — este un stil preppy cu personalitate. Este atemporal și elegant, reflectând stilul încrezător și expresiv pe care l-am promovat întotdeauna. 

JISOO: Ținuta mea preferată este bluza în dungi cu fusta plisată și jacheta de culoare camel. Este un look clasic și jucăuș în același timp — moale, structurat, sofisticat. Îmi place cum reinterpretează stilul preppy într-un mod atât de proaspăt și modern; m-am simțit imediat foarte confortabil în această ținută. 

Foto: Tommy Hilfiger

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
GALERIE FOTO | Seria HUAWEI Pura 80 – smartphone, aparat foto sau bijuterie high-tech
Advertorial
GALERIE FOTO | Seria HUAWEI Pura 80 – smartphone, aparat foto sau bijuterie high-tech
Cum să comanzi mărturiile de botez online – avantaje și recomandări
Advertorial
Cum să comanzi mărturiile de botez online – avantaje și recomandări
Unforgettable Festival 2025 - Programul complet al artiștilor 
Advertorial
Unforgettable Festival 2025 - Programul complet al artiștilor 
Cum să accesorizezi un trening de bărbați pentru ieșiri în oraș?
Advertorial
Cum să accesorizezi un trening de bărbați pentru ieșiri în oraș?
Unforgettable Festival anunță programul de acces și spectacolul omagiu „Celebrating Zamfir”
Advertorial
Unforgettable Festival anunță programul de acces și spectacolul omagiu „Celebrating Zamfir”
O zi a expresiilor complementare, astăzi la Festivalul Enescu
Advertorial
O zi a expresiilor complementare, astăzi la Festivalul Enescu
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Mai multe din advertorial
#Creativo vine la Romexpo, între 18–21 septembrie, și deschide înscrierile la workshop-uri și conferințe gratuite
#Creativo vine la Romexpo, între 18–21 septembrie, și deschide înscrierile la workshop-uri și conferințe gratuite
Advertorial

+ Mai multe
O zi sub semnul marilor povești muzicale, la Festivalul Enescu
O zi sub semnul marilor povești muzicale, la Festivalul Enescu
Advertorial

+ Mai multe
YOUR CHOICE: trei perechi de pantofi Nike, trei povești ale alergării moderne
YOUR CHOICE: trei perechi de pantofi Nike, trei povești ale alergării moderne
Advertorial

De fiecare dată când îți legi șireturile și pornești la drum, faci o alegere: despre cum vrei să te simți, despre ce îți dorești să descoperi și despre cât de departe vrei să ajungi.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC