Q&A cu TOMMY HILFIGER și JISOO

TOMMY HILFIGER dă startul campaniei de toamnă 2025 cu JISOO

Ce este The Hilfiger Racing Club' și ce reprezintă?

TOMMY HILFIGER: The Hilfiger Racing Club' este campania noastră îndrăzneață care combină viteza, stilul și un strop de lux specific cluburilor de curse. Este inspirată de eleganța atemporală a trecutului sporturilor cu motor, dar creată pentru prezent, unde pregătirea nu înseamnă respectarea regulilor, ci reinventarea. Am creat o lume în care oricine poate prelua conducerea și își poate urma drumul cu încredere și individualitate.

JISOO: O zi petrecută pe circuitul de curse mi s-a părut atât de clasică și de cool. Întotdeauna mi-au plăcut designurile mașinilor vintage – detaliile lor spun o poveste. Ce mi-a plăcut la această campanie este modul în care Tommy a reimaginat un eveniment clasic de curse cu bucurie și rafinament. Pare elegant, dar nu foarte serios totdată. Există o libertate de a te exprima și de a te juca cu stilul, ceea ce m-a făcut să mă simt foarte în largul meu în această lume.

Această campanie a fost inspirată de moștenirea lui Tommy Hilfiger în ceea ce privește stilul american nonconformist. Care este această moștenire și cum o reinterpretezi astăzi?

JISOO. Foto: Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER: Pentru mine, gatecrashing-ul a însemnat întotdeauna spargerea barierelor și deschiderea ușilor – o modalitate îndrăzneață și încrezătoare de a păși în spații în care nu se aștepta nimeni să fim. Când am lansat brandul, știam că trebuie să fac o intrare care să iasă în evidență, așa că am condus campanii care au provocat convențiile și au stârnit discuții. De la un panou publicitar impunător din Times Square din anii ’80, care mă compara cu marii designeri ai vremii, la hip-hop-ul care a îmbrățișat abordarea noastră jucăușă a stilului preppy în anii ’90, până la nenumăratele intrări iconice la Met Gala, totul a fost întotdeauna despre a ne arăta fără rețineri. Acest spirit se află în continuare în centrul a ceea ce facem: crearea unei versiuni a stilului preppy care este deschisă, incluzivă și pe care o poți defini tu însuți

De asemenea, am colaborat cu vedete ale culturii pop pentru a stimula dialogul cultural, iar JISOO este un exemplu excelent în acest sens. Prin faptul că și-a croit cu încredere propriul drum, ea și-a creat o prezență globală care transcende muzica și moda. Ea nu urmează tendințele, ci le definește. Influența ei este modernă, magnetică și complet personală, ceea ce o face partenera perfectă pentru această campanie.

JISOO: Cred că exprimarea și realizarea lucrurilor într-un mod unic a fost întotdeauna ceea ce l-a diferențiat pe Tommy. Există o putere în această idee de a sparge tradițiile – nu într-un mod zgomotos, ci prin a apărea cu un scop și a interacționa în mod autentic. Mă conectez cu această energie, deoarece ea unește oamenii. În această campanie, mi-a plăcut foarte mult modul în care am putut juca cu codurile clasice ale stilului preppy și le-am făcut să pară personale, naturale și noi din nou.

Aceasta este a patra ta campanie cu Tommy Hilfiger. Cum evoluează această călătorie și unde te duce?

TOMMY HILFIGER: Colaborarea cu JISOO este o continuare a tradiției noastre de a lucra cu simboluri ale culturii pop globale. Ea este un exemplu excelent al ceea ce înseamnă să fii o legendă în ziua de azi: încrezătoare, stilată și modernă. Prezența ei rezonează cu publicul din toate culturile și generațiile, iar ea aduce un puternic sentiment de comunitate în tot ceea ce face. Rămânând fidelă sieși, ea inspiră o nouă generație de fani să-și exprime individualitatea și să interacționeze în moduri noi și interesante.

JISOO: Călătoria mea alături de Tommy Hilfiger a fost una foarte naturală, deoarece am crescut împreună de-a lungul timpului. Am fost foarte entuziasmată să mă alătur familiei în prima mea campanie, iar fiecare nou capitol a fost ca o evoluție, care ne-a condus la cea mai recentă campanie, în care am prezentat o viziune rafinată și mai sofisticată asupra modei feminine. Fie că a fost vorba de un moment special, cum ar fi crearea de către Tommy a unor ținute personalizate pentru recentul turneu Blackpink din New York, sau de o campanie mai clasică, cum ar fi „The Hilfiger Racing Club', sunt mândră să aduc propria mea perspectivă asupra unei viziuni atât de emblematice asupra Americii.

Care este piesa ta vestimentară preferată din această colecție?

JISOO. Foto: Tommy Hilfiger

TOMMY HILFIGER: Îmi plac foarte mult jacheta bleumarin și fusta în carouri purtate peste emblematicul pulover cu guler înalt — este un stil preppy cu personalitate. Este atemporal și elegant, reflectând stilul încrezător și expresiv pe care l-am promovat întotdeauna.

JISOO: Ținuta mea preferată este bluza în dungi cu fusta plisată și jacheta de culoare camel. Este un look clasic și jucăuș în același timp — moale, structurat, sofisticat. Îmi place cum reinterpretează stilul preppy într-un mod atât de proaspăt și modern; m-am simțit imediat foarte confortabil în această ținută.

Foto: Tommy Hilfiger

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro