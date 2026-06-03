Cum influențează trotineta dezvoltarea simțului de echilibru

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Vrei să-ți ajuți copilul să-și dezvolte mai bine echilibrul? Merge bine, aleargă, dar mai mereu cade pe jos și umblă cu genunchii juliți? Ia-i o trotinetă! Da, sună absurd la prima vedere. El și așa nu-și ține bine echilibrul. De ce să-l mai urci și pe o trotinetă?

Totuși, experiența ne arată cu totul altceva. Unul dintre cele mai eficiente instrumente prin care micuțul își poate antrena simțul echilibrului este chiar trotineta. Această jucărie aparent simplă aduce o mulțime de beneficii: îl face pe cel mic să facă mai multă mișcare, să devină mai atent, mai stabil și mult mai sigur pe mișcările lui. Haide să vedem cum anume trotineta influențează dezvoltarea simțului de echilibru.

Cum trotineta îl ajută pe copil să-și dezvolte echilibrul

Plimbarea pe trotinetă dezvoltă musculatura în mod natural. Copilul depune efort pentru a-și menține o poziție dreaptă, pentru a-și ține mâinile ferm pe ghidon și pentru a propulsa trotineta cu celălalt picior. Toate aceste acțiuni pun în mișcare cele mai mari grupuri de mușchi: mușchii spatelui și mușchii abdominali, mușchii picioarelor și ai brațelor. Astfel, cu fiecare plimbare pe trotinetă, copilul devine mai puternic și își dezvoltă o postură corectă.

Pentru a merge pe trotinetă, copilul trebuie să fie atent la mai multe lucruri concomitent: să fie atent la drum și la direcția de mers, să-și țină mâinile pe ghidon ca să mențină direcția aleasă și ca să nu cadă. Totodată, el trebuie să stea cu un picior bine fixat pe platforma trotinetei și în același timp să împingă cu celălalt picior pentru a continua deplasarea. Aici vorbim despre o coordonare complexă între ochi, mâini și picioare.

În plus, în timp ce merge pe trotinetă, copilul trebuie să aleagă direcția, să controleze viteza și să decidă în fracțiuni de secundă când să frâneze sau să ocolească un obstacol. Pentru toate aceste acțiuni, el are nevoie să-și țină echilibrul, să știe cum să-și poziționeze corpul și să-și gestioneze greutatea. Practic, mersul pe trotinetă este un antrenament complet, pe care copilul însă îl percepe ca pe un joc distractiv.

Când trotineta NU ajută la dezvoltarea echilibrului și poate face mai mult rău decât bine

Chiar dacă la prima vedere trotinetele pentru copii pot părea niște jucării inofensive, în anumite situații acestea pot deveni riscante. Hai să vedem cum anume!

Alegerea unei trotinete care nu este potrivită vârstei și înălțimii copilului

O trotinetă prea mică îl va face pe copil să stea cocoșat și să-și strice postura. O trotinetă prea mare îl va obliga pe copil să se ridice în degete, stând într-o poziție incomodă și instabilă. Drept urmare, riscul de căzături va fi mai mare.

Nu setezi corect ghidonul

E foarte important să te asiguri că trotineta este potrivită pentru vârsta și înălțimea copilului tău. Pentru ca micuțul să-și dezvolte o postură corectă, ai grijă ca ghidonul să fie setat la înălțimea potrivită. Dacă în timpul plimbărilor cel mic stă aplecat, e clar că ghidonul e poziționat prea jos și e nevoie să-l ridici. Dacă însă copilul se ridică pe degete pentru a ajunge cât de cât la mânerele ghidonului, înseamnă că acesta e setat prea sus.

Copilul nu poartă echipamente de protecție în timpul plimbărilor cu trotineta

Chiar dacă e o scurtă plimbare în parc sau prin curte, copilul întotdeauna trebuie să poarte o cască de protecție. În varianta ideală, îi poți lua și genunchiere, și cotiere care să-l protejeze. Copiii sunt copii și uneori micile incidente sunt de neevitat. Nu-l poți proteja de absolut orice, în schimb, poți minimiza consecințele acestor mici incidente. Totodată, purtând de mic aceste accesorii, copilul își va crea o obișnuință din asta, iar tu vei putea sta liniștită și mai târziu, când va fi adolescent, de exemplu, și va ieși cu bicicleta.

Concluzie: Trotinetele pentru copii în sine nu sunt periculoase pentru cei mici. De fapt, sunt special gândite pentru distracția copiilor și pentru a-i ajuta să se dezvolte. Dacă însă nu sunt folosite corect, acestea pot face mai mult rău decât bine.

Top 5 trotinete pentru copii care îl ajută pe cel mic să-și dezvolte echilibrul mai repede

Ca să alegi mai ușor trotineta potrivită, am pregătit o listă cu 5 modele de la Micro care contribuie la dezvoltarea simțului de echilibru la copii de diferite vârste. Primele trei au câte 3 roți și sunt niște variante ideale pentru stabilitate și învățare, iar ultimele două au câte 2 roți și sunt pentru copiii mai mari, care vor mai multă agilitate.

Trotineta Micro Mini Deluxe Flux LED

Vârstă: 3-5 ani

Greutate: Doar 1,99 kg. Este extrem de ușoară și rezistentă.

Avantaje: Vine dotată cu lumini LED în roți și un reflector pe frâna din spate pentru o vizibilitate mai bună seara. Dispune de sistemul patentat de direcție prin înclinare. Copilul virează luând curba cu tot corpul, ceea ce dezvoltă excelent echilibrul. Ghidonul este reglabil, iar frâna este sigură și ușor de acționat.

Trotineta Micro Mini Deluxe Eco LED

Vârstă: 3-5 ani

Greutate: Numai 2,1 kg.

Avantaje: Ghidonul se reglează ușor în funcție de înălțimea copilului. Marele avantaj al acestei trotinete e că este pliabilă, fiind extrem de simplu de depozitat sau de luat în călătorii. Roțile cu LED aduc un plus de distracție și siguranță în timpul plimbărilor de seară.

Trotineta Micro Maxi Deluxe Foldable LED

Vârstă: 5-12 ani

Greutate: Are doar 2,5 kg și este foarte ușor de manevrat.

Avantaje: Acest model „crește' odată cu copilul datorită ghidonului reglabil. Are o platformă antiderapantă care nu permite alunecarea piciorului. Se pliază rapid, așa că poate fi transportată în orice portbagaj mic și poate fi păstrată într-o debară sau în orice spațiu îngust din casă.

Trotineta Micro Cruiser LED

Vârstă: 5-12 ani

Greutate: 4,5 kg.

Avantaje: Roțile mari și axul lor coborât oferă o stabilitate mult mai bună pe teren denivelat. Ghidonul se rotește la 360 de grade, este foarte ușor de manevrat și se poate regla pe înălțime între 74 cm și 89 cm. Este perfectă pentru copiii care vor viteză, dar și control total.

Trotineta Micro Ramp Cyan

Vârstă: peste 8 ani

Greutate: Are 3,7 kg (o greutate redusă pentru categoria ei).

Avantaje: Este o trotinetă de tip freestyle, realizată din aluminiu rezistent. Este ideală pentru copiii mari care vor să încerce sărituri, trucuri și acrobații pe rampele din skate-park. Ghidonul este dintr-o singură piesă, realizat din aliaj de oțel masiv, fiind supradimensionat (înălțime fixă de 81,5 cm) pentru a rezista la șocuri mari.

Echilibrul se învață pas cu pas

Așadar, nu ar trebui să-ți fie frică de julituri. Într-adevăr, orice mamă își face griji la fiecare căzătură a copilului, dar căzăturile fac parte din procesul de creștere. Oferindu-i copilului instrumentul potrivit, îl ajuți să-și cunoască mai bine corpul și să devină mai sigur pe el. Pune-i o cască de protecție, reglează-i ghidonul corect și lasă-l să cucerească trotuarele și să învețe să fie independent pas cu pas. În scurt timp, vei observa cum mișcările lui devin mai sigure, iar căzăturile de zi cu zi vor deveni doar o amintire!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro