KIKO MILANO își lansează magazinul online oficial în România

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KIKO MILANO este acum online pe www.kikocosmetics.ro

KIKO MILANO, brandul de make-up nr. 1 din Italia, anunță lansarea magazinului său online oficial în România. De acum, pasionații de frumusețe din întreaga țară pot cumpăra direct de pe www.kikocosmetics.ro, având acces rapid și ușor la întregul univers de produse al brandului, oricând și de oriunde.

Pentru o experiență completă de shopping, clienții care se abonează la newsletter-ul KIKO MILANO primesc 15% reducere la următoarea achiziție, alături de acces la noutăți, lansări și oferte exclusive.

Noul magazin online reunește portofoliul complet de produse KIKO MILANO, de la produse inovatoare de machiaj și îngrijire a tenului, până la accesorii de beauty și cele mai noi colecții sezoniere, oferind clienților o experiență de cumpărături simplă, sigură și convenabilă.

Deja bine poziționat pe piața din România, cu opt magazine situate în ParkLake Shopping Center, Mega Mall, AFI Cotroceni, Băneasa Shopping City, Sun Plaza, Iulius Mall Cluj-Napoca, Iulius Town Timișoara și Palas Iași, KIKO MILANO își consolidează prezența omnichannel prin lansarea platformei sale oficiale de comerț electronic, oferind clienților posibilitatea de a face cumpărături oricând și de oriunde.

Vizitatorii www.kikocosmetics.ro vor beneficia de metode de plată securizate, livrare fiabilă la nivel național, precum și de acces la oferte exclusive online, lansări de produse și inspirație din universul frumuseții.

Lansarea magazinului online din România marchează o nouă etapă importantă în angajamentul KIKO MILANO de a oferi produse de înfrumusețare inovatoare, de înaltă calitate, precum și o experiență de cumpărare excepțională în toate punctele de interacțiune cu brandul.

Descoperă universul KIKO MILANO pe www.kikocosmetics.ro sau vizitează unul dintre cele opt magazine ale brandului din România.

DESPRE KIKO MILANO

KIKO MILANO a fost fondată în 1997 la Milano și de atunci a revoluționat modul în care produsele cosmetice sunt vândute la nivel global. KIKO identifică tendințele majore de frumusețe ale momentului și le face accesibile tuturor. Combinând calitatea și creativitatea înrădăcinate în ADN-ul său italian, KIKO a cucerit cei mai pretențioși și diverși dependenți de frumusețe cu o gamă nesfârșită de nuanțe, tonuri și texturi pentru a satisface fiecare cerință de machiaj profesional și personalizat.

Brandul are peste 1.200 de magazine și este disponibil în 70 de piețe

FAIS GROUP

Grupul de companii Fais operează de peste 40 de ani în sectorul comerțului cu amănuntul/cu ridicata al îmbrăcămintei, încălțămintei, accesoriilor și magazinelor universale. A dominat piața greacă și și-a extins activitățile în Bulgaria, România și Cipru. Activitățile de afaceri includ distribuirea de mărci sportive, de lux, casual și de stil de viață, aducând consumatorilor cele mai inovatoare tendințe de la cele mai emblematice mărci din întreaga lume. Grupul acoperă toate canalele de distribuție. În comerțul cu ridicata, se concentrează pe parteneriate solide și pe termen lung cu retaileri cheie. În comerțul cu amănuntul, operează atât magazine exclusive, cât și cu mai multe mărci, colțuri în marile magazine universale, puncte de vânzare și magazine online.

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