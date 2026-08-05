Meghan Markle a împlinit 45 de ani. Cum și-a sărbătorit Ducesa de Sussex ziua de naștere

Cu ocazia zilei sale de naștere, Meghan Markle a publicat o serie de imagini inedite pe rețelele de socializare.

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  de  ELLE
Meghan Markle a împlinit 45 de ani. Cum și-a sărbătorit Ducesa de Sussex ziua de naștere

Meghan Markle a împlinit pe 4 august 45 de ani. Cu această ocazie, Ducesa de Sussex a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale câteva fotografii speciale. 

În imagini, Meghan, soția Prințului Harry, își ridică brațele în aer în timp ce sare în piscină, iar în fundal pot fi observate mai multe baloane aniversare.

„Vă mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea!”, a scris Meghan în descrierea fotografiilor.

Cu această ocazie, și echipa brand-ului său de lifestyle, As Ever, i-a dedicat o postare aniversară. Pe contul oficial a fost publicat un carusel de imagini care include, printre altele, o fotografie din copilăria Ducesei.

„La mulți ani fondatoarei noastre, @meghan”, se arată în mesajul publicat de brand.

Referindu-se la unul dintre parfumurile emblematice ale lumânărilor din colecția As Ever, postarea continuă: „Aprindem No. 084 pentru a sărbători!”.

Cel mai probabil, Meghan Markle și-a petrecut aniversarea în compania familiei sale: Prințul Harry,  Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Meghan Markle, imagini rare din vacanță

Recent, Meghan Markle a publicat câteva imagini rare din vacanța petrecută alături de Prințul Harry și cei doi copii ai lor, iar una dintre opriri a avut o puternică încărcătură emoțională. Ducii de Sussex au făcut o vizită la casa copilăriei Prințesei Diana.

Într-una dintre fotografii, Prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, apare plimbându-se printr-o pajiște, îmbrăcată într-o rochiță, iar într-o altă imagine, Prințul Archie, în vârstă de șapte ani, merge desculț prin iarbă, purtând pantaloni scurți. Prințesa Diana este înmormântată pe o insulă izolată din mijlocul lacului Oval Lake, aflat pe domeniul Althorp, proprietatea familiei Spencer, care se întinde pe aproximativ 15.000 de acri în Northamptonshire, Anglia. Domeniul îi aparține în prezent fratelui mai mic al Dianei, Charles Spencer.

Mormântul Prințesei Diana nu poate fi vizitat de public, însă terenurile domeniului sunt, în mod obișnuit, deschise turiștilor în timpul verii. Totuși, site-ul oficial al proprietății anunța că Althorp a fost închis în zilele de 10 și 11 iulie, perioadă care coincide cu vizita familiei Sussex.

Prințesa Diana și-a pierdut viața în august 1997, într-un accident de mașină produs la Paris.

Imagini din Portugalia și momente de familie

Postarea de pe Instagram a inclus și fotografii din vacanța petrecută de familie în Portugalia. În imagini, Meghan Markle apare pe plajă purtând un costum de baie întreg, negru, iar într-o altă fotografie, Prințul Harry, fără tricou, o aruncă în joacă pe Lilibet în aer, într-o piscină de mari dimensiuni, în timp ce Archie se relaxează în apă.

Printre instantanee se află și o fotografie în care Archie stă în cabina de pilotaj a unui avion, alături de piloți, dar și o imagine cu Meghan relaxându-se la soare împreună cu câinele familiei, beagle-ul adoptat Mamma Mia.

Galeria foto include și o imagine alb-negru în care Meghan și Harry râd împreună. Ducesa a însoțit postarea de un mesaj simplu: „Vacanță de vară”.

Revederea cu Regele Charles, după patru ani

La începutul lunii iulie, Palatul Buckingham a confirmat că Regele Charles al III-lea și Regina Camilla i-au primit pe Harry, Meghan și pe cei doi copii ai lor la reședința Highgrove House, din Gloucestershire. A fost prima întâlnire dintre monarh și nepoții săi, Archie și Lilibet, după o pauză de patru ani. Fotografii de la reuniunea de familie nu au fost făcute publice.

Vizita a avut loc după numeroase speculații privind deplasarea lui Meghan și a copiilor în Marea Britanie, în contextul preocupărilor legate de securitatea familiei. Potrivit Page Six, Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a luat măsuri suplimentare pentru ca întâlnirea din 10 iulie să se desfășoare în prezența unui martor: Regina Camilla.

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Foto: Getty

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