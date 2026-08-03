Prințul William și Kate Middleton, apariție rară alături de cei trei copii la Jocurile Commonwealth-ului. Prințul Louis a atras toată atenția

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Prințul William și Prințesa Kate Middleton au transformat Jocurile Commonwealth-ului într-o adevărată ieșire de familie. Prințul și Prințesa de Wales au fost fotografiați sâmbătă în tribunele din Glasgow, Scoția, alături de cei trei copii ai lor, Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

Familia regală a asistat la semifinalele competiției de netball. Toți au părut captivați de evenimentul sportiv. Charlotte s-a întors de mai multe ori pentru a vorbi cu mama sa și i-a indicat anumite momente de pe teren. George, care și-a sărbătorit săptămâna trecută cea de-a 13-a aniversare, a preluat postura tatălui său: s-a aplecat în față, cu mâinile împreunate, urmărind cu atenție partida.

Louis a stat între fratele și sora sa și, în anumite momente, a părut ușor plictisit, sprijinindu-și capul în mâini. Cu toate acestea, mezinul familiei a avut și reacții foarte animate pe parcursul meciului.

foto: Getty Images

Cel mai mic dintre copiii cuplului regal este deja cunoscut pentru expresiile sale amuzante, prin care reușește frecvent să atragă atenția la evenimentele publice la care participă alături de familie.

Cei cinci apar destul de rar împreună în public. Luna trecută, George și Charlotte și-au însoțit părinții la turneul de tenis de la Wimbledon, fără fratele lor mai mic. La momentul respectiv, William și Kate, ambii în vârstă de 44 de ani, au fost fotografiați zâmbind alături de cei doi copii mai mari, înaintea finalei masculine de simplu.

Familia a mai fost văzută împreună la începutul lunii iulie, după ce Kate Middleton a încheiat National Three Peaks Challenge, o provocare susținută în beneficiul organizației Royal Marsden Cancer Charity.

În imaginile realizate după ce a parcurs aproximativ 37 de kilometri pe unele dintre cele mai înalte vârfuri din Anglia, Țara Galilor și Scoția, Prințesa de Wales apărea îmbrăcată în echipament de drumeție și purtând un rucsac, în timp ce își îmbrățișa copiii. Kate a fost surprinsă strângând-o puternic în brațe pe Charlotte, în timp ce Louis o trăgea de mână, iar ulterior a mers ținând-o de mână pe mama sa.

Cei trei, alături de William și George, au zâmbit larg în timp ce au pozat împreună cu ceilalți participanți. Membrii familiei regale au avut o apariție comună și la parada Trooping the Colour din iunie 2026, când ținutele tuturor au inclus diferite nuanțe de albastru.

Atunci când se află departe de atenția publicului, Kate și William, care s-au căsătorit în 2011, obișnuiesc să petreacă timp în aer liber împreună cu cei trei copii.

Marțea trecută, Kate Middleton le-a oferit admiratorilor o imagine din vacanța de vară a familiei, publicând fotografii în care cei cinci se relaxau pe iarbă și își zâmbeau unul altuia.

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foto: Getty Images, Tik Tok

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