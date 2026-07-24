Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani. Ce a povestit abia acum artista: „Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri…”

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Nicole Cherry trăiește o poveste de dragoste alături de Florin Popa. Cei doi s-au căsătorit civil în 2022 și au împreună o fiică, pe nume Anastasia.

Nicole Cherry, despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani

Nicole Cherry îmbină cât de bine se poate viața de familie cu cea de artist, iar vedeta reușește să petreacă timp de calitate alături de fiica ei, Anastasia, postând adesea imagini inedite cu aceasta. De asemenea, cântăreața nu neglijează nici responsabilitățile profesionale și este tot timpul în mijlocul unor proiecte inedite.

În 2022, vestea dată de Nicole Cherry potrivit căreia ea și partenerul ei, Florin Popa, vor avea un copil împreună i-a uimit pe toți. Deși vedeta a fost încurajată și apreciată de foarte mulți fani pentru faptul că va deveni mamă, artista s-a confruntat și cu foarte multe critici, pe care însă le-a demontat imediat.

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit despre decizia de a deveni mamă la doar 22 de ani.

„Cumva mi-am calculat toate aceste lucruri, iar mama mereu îmi spunea: ‘Îmi place că ți le dorești, dar, în același timp, mă gândesc că de Sus se uită la tine și cam râde, pentru că planul acesta niciodată nu se potrivește și poate nu mereu reușim să ne ținem de el.’ Aici a fost un cumul de multe momente potrivite, oameni potriviți, la locul potrivit”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Nicole Cherry rămâne profund recunoscătoare părinților săi, care au fost alături de ea încă de la începutul carierei, sprijinind-o în momentele dificile.

„Am fost un copil care de fiecare dată a ținut cont de părerea părinților, iar asta le-a oferit lor încredere în mine. Faptul că m-au urmărit la fiecare pas și știau că Nicole nu își dorește să își dezamăgească părinții și ține cont de ei i-a ajutat foarte mult. Chiar dacă au fost grijulii, mi-au arătat asta fără să simt un stres din partea lor”, a mai spus ea.

Artista se bucură de sprijin necondiționat din partea soțului ei, formând o echipă pe cinste atât pe plan personal, cât și profesional.

„Am crescut împreună cu Anastasia și cu tot ceea ce vine odată cu rolul de părinți, care presupune multe lucruri. Am reușit să ne adaptăm foarte repede, zic eu. A fost o comunicare foarte bună între mine și soțul meu. Este cheia în tot ceea ce facem și am simțit că mă pot baza pe el, că este o persoană care mă susține, fie că vorbim despre cariera artistică, fie despre cea de acasă. Sunt norocoasă și din punctul acesta de vedere”, a mai mărturisit cântăreața.

Nicole Cherry, confesiuni despre relația cu soțul ei, Florin

Într-un interviu acordat recent, Nicole Cherry a vorbit deschis despre relația cu soțul ei și modul în care gestionează echilibrul dintre viața personală și cea profesională.

„Eu și soțul meu lucrăm împreună de aproximativ trei ani. Este un sprijin enorm pentru mine în tot ce înseamnă cariera mea și mă bucur că reușim să facem o echipă atât de bună. Există un echilibru special între noi și de asta au început să ne iasă atât de multe lucruri din ce în ce mai bine. Avem chimia perfectă și nu exagerez”, a dezvăluit solista pentru VIVA!

Cei doi au împreună o fetiță adorabilă, Anastasia, iar Nicole Cherry se declară norocoasă că se poate baza pe ajutorul părinților atunci când este vorba despre creșterea fetiței.

„Părinții mei ne ajută cu Anastasia, dar avem și o bonă serioasă, pe care o apreciem. Mulțumim lui Dumnezeu că ne ocupăm și de muncă, dar și de fetița noastră, și de tot ce ține de casă. Eu și Florin avem o relație extraordinară având în vedere că suntem de șapte ani împreună. Este greu să ții o căsnicie în zilele noastre pentru că vedem cu toții câte despărțiri sunt în fiecare zi. Sperăm să fim în continuare la fel de bine, că asta e cel mai important. Să ne bucurăm de viață și de toate darurile ei, zic!”, a declarat Nicole Cherry pentru sursa citată.

De când s-a născut Anastasia, Nicole Cherry trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei și încearcă să se bucure de fiecare moment alături de fiica ei. Artista a vorbit acum ceva timp despre cum reușește să se împartă între viața de familie și proiectele profesionale.

„Până acum, cred că tot ce am reușit să fac este să îmi împart timpul bine. Echilibrul ajută în orice. În rest, am și un copil bun care, de fiecare dată, îmi dă doza de energie de care am nevoie să merg mai departe. Chiar dacă dorm mai puțin, chiar dacă nu reușesc că le fac pe toate, nu pun presiune pe mine, încerc să mă accept și cu bune și cu rele și să îmi dau timp și mie. Dar nici nu mă dau bătută, sunt o fire luptătoare!”, a declarat Nicole Cherry în interviul acordat publicației Adevărul.

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Foto: Instagram

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