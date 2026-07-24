Andreea Ibacka, declarații sincere despre momentul care i-a schimbat profund viața. Actrița nu și-a ascuns emoțiile: „Fiecare cumpănă vine cu o lecție”

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Andreea Ibacka a rememorat un moment extrem de sensibil și traumatizant prin care a trecut și care a făcut-o și mai conștientă de faptul că viața este foarte fragilă.

Andreea Ibacka, mai sinceră ca niciodată

Într-un mesaj transmis pe Instagram, Andreea Ibacka și-a adus aminte de o experiență care i-a schimbat profund viața. În urmă cu un an, actrița și fostul ei soț, Cabral, au fost implicați într-un accident violent de motocicletă care s-a produs în centrul Bucureștiului. În urma impactului, Andreea Ibacka a fost proiectată pe carosabil, în mijlocul traficului. Ea a ajuns la spital, unde i s-au acordat îngrijirile medicale necesare. Acolo, s-a constatat că are o fractură de cot.

„17 iulie.

Anul trecut în 17 iulie zburam de pe motocicletă în urma unui accident rutier.

Deși mergeam regulamentar, cu viteză mică (de oraș), nu totul depinde de noi.

În câteva secunde am înțeles cât de fragilă e viața.

Puteam să nu mai fiu. Dar am rămas.

Cu o fractură mică. Plus recunoștință.

Anul acesta, tot pe 17 iulie, ascultam live un artist preferat, pe Teddy Swims. Muzica lui îmi însoțește copiii la somn de ani de zile. Iar piesele lui sunt spectaculos de emoționante.

M-am gândit mult la aniversarea asta de 1 an de la accidentul moto. Căzătura mea chiar a fost urâtă, periculoasă, așa că m-am întrebat și atunci și acum:

Cum de m-a lăsat Dumnezeu aici, sănătoasă?

Și sunt convinsă că a făcut-o cu un motiv.

Am lucruri de trăit, multe de construit, oameni de iubit.

Fiecare cumpănă vine cu o lecție. Uneori o înțelegem repede. Alteori e nevoie de timp ca s-o descifrăm.

Viața mea s-a schimbat la 180 grade în doar 1 an.

Un an care a venit cu foarte multe greutăți.

Cotul rupt s-a vindecat rapid.

Sufletul…”

La distanță de un an de la accidentul de motocicletă, Andreea Ibacka a luat parte la concertul susținut de Teddy Swims, de la festivalul Electric Castle. Fiind copleșită de experiența de a-l asculta live pe artistul ei preferat, dar și de episodul traumatizant pe care l-a trăit în urmă cu un an, artista a izbucnit în lacrimi în public. Actrița a a dorit să împărtășească acest moment de vulnerabilitate și cu urmăritorii ei, pentru a normaliza faptul că plânsul nu reprezintă deloc un act de slăbiciune, ba din contră, arată autenticitate.

„DA, mi-am permis să plâng în public zilele acestea. Deși nu vreau compasiune.

Număr pe degete de câte ori am plâns la tv și – poate – niciodată până acum în social media.

Nu voi face din asta un obicei, dar nici nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă.

Așa că am inclus într-un montaj video și 3 secunde în care plâng, în amintirea unui moment pe care l-am simțit mai profund decât pot povesti în cuvinte.

A fost o seară în care am trăit un amalgam de emoții, toate reale și parte din poveste.

Și dacă există aici o altă femeie care citește și simte că trebuie să fie puternică în fiecare secundă a vieții ei doar pentru că este mamă, soție, fiică sau profesionistă… aș vrea să îi spun atât: nu trebuie. E ok să mai și plângem.

Acum:

– Dacă zâmbesc, cineva va spune că sunt prea bine.

– Dacă plâng, sunt prea sensibilă.

– Dacă aleg discreția, înseamnă că nu m-a afectat suficient.

– Dacă vorbesc despre viața personală, mă victimizez.

Adevărul e că toți vom avea întotdeauna o părere. Pertinentă sau nu.

Dar eu vă mulțumesc mult vouă, celor care și-au luat 2 minute din timpul lor ca să-mi lase un gând bun!

Nici nu știți ce important este.”

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago.

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord.

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt.

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.'

Andreea și Cabral Ibacka, apel la respectarea intimității în această perioadă

În mesajul lor, Andreea și Cabral Ibacka au punctat că vor ca în această perioadă foarte dificilă să le fie respectată dorința de a fi discreți. Cei doi vor continua să se ocupe împreună de creșterea copiilor pe care îi au împreună, Namiko și Tiago, și își doresc să le protejeze intimitatea.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.”

La finalul mesajului, Cabral și Andreea Ibacka au recunoscut cu sinceritate că amândoi traversează un moment dificil.

„Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea & Cabral.”

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Foto: Instagram

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