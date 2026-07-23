Andra, mesaj special pentru fiica ei. Eva a împlinit 11 ani: „Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele”

Andra a avut motiv de sărbătoare în familie pentru că fiica ei, Eva, a împlinit 11 ani.

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  de  ELLE.ro
Andra, mesaj special pentru fiica ei. Eva a împlinit 11 ani: "Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele"

Andra a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei, Eva, care a împlinit 11 ani. 

Andra, urare pentru fiica ei

Andra și Cătălin Măruță au sărbătorit-o pe fiica lor, Eva, în Marbella, Spania, acolo unde se află în vacanță alături de întreaga familie. Artista i-a transmis un mesaj plin de emoție fiicei sale cu ocazia împlinirii celor 11 ani. 

„La mulți ani, iubirea noastră!
11 ani de când ai făcut lumea noastră mai frumoasă, mai luminoasă și mai plină de iubire. Îți dorim să crești cu aceeași inimă bună, să nu-ți pierzi niciodată curiozitatea, să ai curaj să-ți urmezi visurile și să rămâi mereu copilul care ne face să zâmbim în fiecare zi.
Să fii sănătoasă, fericită și iubită în fiecare clipă a vieții tale. Noi vom fi întotdeauna lângă tine, să te susținem, să te îmbrățișăm și să te iubim necondiționat.
La mulți ani, Eva! Te iubim mai mult decât pot spune cuvintele.”

Cum arată viața familiei Măruță departe de camerele TV

Familia Măruță continuă să fie una dintre cele mai urmărite și apreciate familii din showbizul românesc. Între proiecte de televiziune, concerte, podcasturi, școală și activități artistice, Andra, Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, Eva și David, încearcă să mențină un echilibru între carieră și viața de familie.

Într-un interviu acordat, aceștia au vorbit despre perioada aglomerată pe care o traversează și despre modul în care reușesc să rămână conectați, în ciuda programelor încărcate.

În timp ce Andra se concentrează pe televiziune și muzică, Cătălin Măruță își dedică timpul proiectelor din mediul online. Prezentatorul dezvoltă noi formate pentru YouTube și continuă seria podcasturilor sale, mărturisind că libertatea profesională l-a făcut să muncească și mai mult.

„Exact, ne străduim, că la noi e un fel de haos organizat foarte artistic. (râde) Eu sunt prins cu podcasturile ‘Acasă la Măruță, cu online-ul, cu noul proiect de YouTube ‘Măruță și prietenii, unde am reluat inclusiv seria cu sosurile picante. Ne-am distrat teribil deja, primul invitat a fost Radu Ciucă, apoi Denise Rifai și urmează mulți alții. Problema e că eu am senzația că, de când am mai multă libertate, muncesc și mai mult. Dar îmi place perioada asta pentru că fiecare are proiectele lui și, cumva, ne inspirăm unii pe alții. La noi în casă se vorbește nonstop despre idei, filmări, muzică, școală, campanii, podcasturi… și, printre toate astea, mai apare și câte un: ‘Cine o scoate pe Kiki afară?”, a spus Cătălin Măruță pentru VIVA!

Cei doi copii ai familiei Măruță sunt la rândul lor implicați în numeroase proiecte și activități. Eva Măruță apreciază atmosfera din familie și faptul că mereu există ceva nou de făcut. La rândul său, David Măruță spune că energia din casa lor este una creativă și că, în ciuda programelor diferite, membrii familiei găsesc mereu timp pentru activități comune.

„La noi acasă e mereu energie. Dar nu într-un mod stresant, ci mai degrabă creativ. Adică poți să intri în living și să o găsești pe mama repetând o piesă, pe Eva cântând la pian, pe tata filmând ceva pentru podcast, iar eu încercând să cânt la chitară printre toate astea. (râde) Și chiar dacă avem programe foarte diferite, încercăm să facem lucruri împreună. Tata ne scoate des la plimbări prin pădure, mai facem seri de filme sau pur și simplu stăm și povestim. Cred că asta ne ajută mult să rămânem conectați, chiar și atunci când fiecare e prins în ritmul lui”, a spus David Măruță pentru sursa citată. 

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Foto: Instagram

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