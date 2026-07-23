Nadia Comăneci, într-o ipostază neașteptată. Cum a fost surprinsă alături de Loredana Groza și fiica ei și ce surpriză pregătesc

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Loredana Groza și Nadia Comăneci au stârnit entuziasmul urmăritorilor după ce au dezvăluit că au lucrat împreună la o piesă. Fosta mare campioană olimpică a publicat pe Instagram un videoclip filmat chiar din studioul de înregistrări, unde apare cu căștile pe urechi și în fața microfonului, în timp ce Loredana îi oferă indicații și o ghidează pe parcursul sesiunii.

Nadia Comăneci, în studio cu Loredana Groza

Din imaginile distribuite în mediul online se poate observa că cele două s-au distrat de minune și au transformat înregistrarea într-o experiență plină de energie și zâmbete. Deși nu au oferit prea multe detalii despre proiect, clipul a fost suficient pentru a stârni curiozitatea fanilor. La descrierea videoclipului, Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj emoționant prietenei sale.

„Învățăm una de la cealaltă, draga mea Lori. Ce zi minunată!”, a scris fosta gimnastă în dreptul imaginilor publicate pe Instagram.

La rândul său, Loredana Groza a distribuit pe Instagram mai multe imagini alături de Nadia Comăneci și i-a dedicat un mesaj plin de apreciere.

„La mine acasă, alături de Nadia, cea care a inventat perfecțiunea în gimnastică! Te iubesc atât de mult! Oneștiul face senzație!”, a transmis artista.

Mesajul face trimitere și la orașul Onești, locul în care atât Loredana Groza, cât și Nadia Comăneci și-au început drumul spre celebritate. De-a lungul anilor, cele două au vorbit în repetate rânduri despre legătura specială pe care o au cu locul natal și despre mândria de a proveni din același oraș.

Nadia Comăneci, declarații la 50 de ani de la performanța de la Montreal

Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța înregistrată de Nadia Comăneci, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria olimpică a gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În aceeași zi, a fost inaugurată o sală de gimnastică din Otopeni care îi poartă numele, care a fost construită de Fundația Ion Țiriac. Cu ocazia celor două momente cu semnificație specială, Nadia Comăneci a făcut declarații emoțioanante despre ziua care avea să îi schimbe toată viața.

„18 iulie a fost și va fi întotdeauna cea mai emoționantă zi din viața mea, pentru că a fost un moment istoric. Mi-am văzut întreaga viață prin acest film și cu emoție am privit această fetiță care a crescut aici, s-a dezvoltat aici, a avut opțiuni să facă sport și este excepțional să văd asemenea sală care s-a ridicat în câteva luni, fără să cred că așa ceva se poate face într-un timp atât de scurt”, a spus Nadia Comăneci, conform Agerpres.

Legendara campioană și-a amintit de ziua în care a luat primul 10 din istoria gimnasticii la Olimpiadă.

„Azi dimineață când m-am trezit, am avut aceiași fiori ca acum 50 de ani la Montreal. Acest exercițiu este cel impus și împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca acel exercițiu să fie mai bine decât cel impus. Și m-am gândit ca la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit ‘atingerea Nadiei.’ Și asta m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar eu când am aterizat nu m-am uitat la notă, mă gândeam că vine bârna și îmi era foarte frică.”

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Foto: Instagram

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