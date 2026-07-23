Nadia Comăneci, într-o ipostază neașteptată. Cum a fost surprinsă alături de Loredana Groza și fiica ei și ce surpriză pregătesc

Loredana Groza și Nadia Comăneci le-au oferit fanilor o surpriză neașteptată. Cele două s-au întâlnit în studioul de înregistrări, unde legendara gimnastă a încercat, pentru o zi, rolul de artist.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Nadia Comăneci, într-o ipostază neașteptată. Cum a fost surprinsă alături de Loredana Groza și fiica ei și ce surpriză pregătesc

Loredana Groza și Nadia Comăneci au stârnit entuziasmul urmăritorilor după ce au dezvăluit că au lucrat împreună la o piesă. Fosta mare campioană olimpică a publicat pe Instagram un videoclip filmat chiar din studioul de înregistrări, unde apare cu căștile pe urechi și în fața microfonului, în timp ce Loredana îi oferă indicații și o ghidează pe parcursul sesiunii.

Nadia Comăneci, în studio cu Loredana Groza

Din imaginile distribuite în mediul online se poate observa că cele două s-au distrat de minune și au transformat înregistrarea într-o experiență plină de energie și zâmbete. Deși nu au oferit prea multe detalii despre proiect, clipul a fost suficient pentru a stârni curiozitatea fanilor. La descrierea videoclipului, Nadia Comăneci i-a transmis un mesaj emoționant prietenei sale.

„Învățăm una de la cealaltă, draga mea Lori. Ce zi minunată!”, a scris fosta gimnastă în dreptul imaginilor publicate pe Instagram.

La rândul său, Loredana Groza a distribuit pe Instagram mai multe imagini alături de Nadia Comăneci și i-a dedicat un mesaj plin de apreciere.

„La mine acasă, alături de Nadia, cea care a inventat perfecțiunea în gimnastică! Te iubesc atât de mult! Oneștiul face senzație!”, a transmis artista.

Mesajul face trimitere și la orașul Onești, locul în care atât Loredana Groza, cât și Nadia Comăneci și-au început drumul spre celebritate. De-a lungul anilor, cele două au vorbit în repetate rânduri despre legătura specială pe care o au cu locul natal și despre mândria de a proveni din același oraș.

Nadia Comăneci, declarații la 50 de ani de la performanța de la Montreal

Pe 18 iulie 2026 s-au împlinit 50 de ani de la performanța înregistrată de Nadia Comăneci, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria olimpică a gimnasticii la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În aceeași zi, a fost inaugurată o sală de gimnastică din Otopeni care îi poartă numele, care a fost construită de Fundația Ion Țiriac. Cu ocazia celor două momente cu semnificație specială, Nadia Comăneci a făcut declarații emoțioanante despre ziua care avea să îi schimbe toată viața. 

„18 iulie a fost și va fi întotdeauna cea mai emoționantă zi din viața mea, pentru că a fost un moment istoric. Mi-am văzut întreaga viață prin acest film și cu emoție am privit această fetiță care a crescut aici, s-a dezvoltat aici, a avut opțiuni să facă sport și este excepțional să văd asemenea sală care s-a ridicat în câteva luni, fără să cred că așa ceva se poate face într-un timp atât de scurt”, a spus Nadia Comăneci, conform Agerpres

Legendara campioană și-a amintit de ziua în care a luat primul 10 din istoria gimnasticii la Olimpiadă.

„Azi dimineață când m-am trezit, am avut aceiași fiori ca acum 50 de ani la Montreal. Acest exercițiu este cel impus și împreună cu antrenorii ne gândeam ce putem să facem noi ca acel exercițiu să fie mai bine decât cel impus. Și m-am gândit ca la fiecare element să adaug un balans mai mare. Eu l-am numit ‘atingerea Nadiei.’ Și asta m-a ajutat să trec de la 9,90 la 10. Dar eu când am aterizat nu m-am uitat la notă, mă gândeam că vine bârna și îmi era foarte frică.”

Citește și:
Andreea Marin, mărturisire dureroasă despre plecarea Violetei în SUA: „A moștenit spiritul nostru'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Billie Eilish, de nerecunoscut pe platoul de filmare. Artista își face debutul pe marele ecran
People
Billie Eilish, de nerecunoscut pe platoul de filmare. Artista își face debutul pe marele ecran
Ioana Ginghină, dezvăluiri despre mariajul cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în relația cu fostul soț: "Nu am avut o căsnicie urâtă"
People
Ioana Ginghină, dezvăluiri despre mariajul cu Alexandru Papadopol. Ce i-a lipsit în relația cu fostul soț: "Nu am avut o căsnicie urâtă"
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru aniversează 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de actor: "Nu ne-am oprit"
People
Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru aniversează 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de actor: "Nu ne-am oprit"
Selena Gomez a împlinit 34 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Benny Blanco
People
Selena Gomez a împlinit 34 de ani. Ce surpriză i-a pregătit soțul ei, Benny Blanco
Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: "Am trăit situații..."
People
Daniela Nane, noi declarații despre iubire și viața romantică după despărțirea de Octavian Ene: "Am trăit situații..."
Dragoș Bucur, mărturisiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cum au reușit să rămână împreună timp de 20 de ani
People
Dragoș Bucur, mărturisiri rare despre căsnicia cu Dana Nălbaru. Cum au reușit să rămână împreună timp de 20 de ani
Publicitate
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Peste 100 de pensionari români au dispărut în fiecare zi, în primele 6 luni ale anului 2026. Topul celor mai afectate județe
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, în centrul atenției după provocarea lui Nea Mărin
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Limita maximă a vieții oamenilor ar fi fost identificată. Cât am putea trăi, de fapt
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Ana Bodea și Cristian Mungiu, întâlnire emoționantă. Ce spune despre Sebastian Stan: „A fost o experiență care m-a coplești”
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Fenomenul El Nino evoluează îngrijorător. Până când ne-am putea confrunta cu fenomenele meteo extreme
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
„Unii oameni nu au educație, bun simț” Apartamentul de la mare al lui Jorge a fost devastat! Ce a găsit artistul când a intrat în casă / FOTO
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
Din păcate, e adevărat! S-au despărțit și ei... E vestea tristă a zilei în showbiz! Pozau în cel mai fericit cuplu, dar realitatea era, din păcate, alta
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Theo Rose l-a dus pe fiul ei, Sasha, la filmările "Vocea României". Imaginile de familie au devenit virale
Theo Rose l-a dus pe fiul ei, Sasha, la filmările "Vocea României". Imaginile de familie au devenit virale
People

Theo Rose le-a oferit fanilor o privire în culisele emisiunii "Vocea României", unde a fost însoțită de fiul ei, Sasha.

+ Mai multe
Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky, o nouă apariție împreună. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre
Katie Holmes și Jason Bard Yarmosky, o nouă apariție împreună. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre
People

Actrița Katie Holmes și artistul Jason Bard Yarmosky au fost surprinși din nou în ipostaze tandre, ceea ce arată că relația lor ar fi tot mai serioasă.

+ Mai multe
Paula Chirilă, despre relația cu fiica ei, Carla. Cum se înțeleg cele două și ce sfaturi i-a dat actrița: "De mică a fost încăpățânată"
Paula Chirilă, despre relația cu fiica ei, Carla. Cum se înțeleg cele două și ce sfaturi i-a dat actrița: "De mică a fost încăpățânată"
People

Paula Chirilă a dezvăluit ce relație are în prezent cu fiica ei adolescentă, Carla, și despre principiile aplicate în educația ei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC