Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru aniversează 8 ani de căsnicie. Mesajul emoționant publicat de actor: „Nu ne-am oprit”

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Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru marchează opt ani de căsnicie, iar aniversarea nu a trecut neobservată în mediul online. Actorul le-a oferit urmăritorilor o incursiune în amintirile din ziua nunții, publicând o fotografie realizată în urmă cu opt ani, în momentul în care cei doi și-au spus „Da”.

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru, 8 ani de căsnicie

În dreptul imaginii, Vladimir Drăghia a ales să rememoreze câteva dintre cele mai amuzante momente petrecute la eveniment, dar și să transmită un mesaj emoționant despre drumul parcurs împreună cu soția sa.

„Opt ani de la nunta noastră. Gianni se îmbrățișa cu Alex ‘Bentiță’, @stefan.floroaica făcea breakdance la o nuntă de lângă – fără să știe că nu mai era la nunta noastră, iar noi doi făceam… totul posibil! Și nu ne-am oprit de atunci.”, a scris actorul pe Instagram.

Mesajul actorului a fost apreciat rapid de fani, care au umplut secțiunea de comentarii cu felicitări și urări pentru cei doi.

Detalii despre relația lor

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Actorul și creatoarea de conținut trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste, iar în iulie 2018 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii restrânse care a avut loc pe o plajă privată din Mamaia. Au împreună două fete, pe Zora și pe Alegra Nova, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2022.

În cadrul unui interviu, Vladimir Drăghia a vorbit despre căsnicia cu soția lui.

„Suntem încă tineri. Arătăm amândoi relativ bine. Ar fi culmea să moară pasiunea de acum, mai avem de așteptat. (…) Am avut noroc că am copilărit suficient și că până acum n-am simțit nevoia de alt ‘dish, ca să zic așa. Din fericire, sper să se păstreze chestia asta!”, a povestit actorul pentruCancan.ro.

Vladimir Drăghia a mărturisit și că i-a povestit partenerei sale despre fostele sale relații.

„Recunosc, de ce să mint, am mai și zis, am povestit de câteva, ce a fost mai important. Adică nici n-am vrut să o las pe afară, să se trezească într-o situație. A trebuit să fie pusă în temă. E informată”, a mai spus el pentru sursa citată.

Vladimir Drăghia, mărturisiri despre cele două fetițe ale sale

În cadrul unui interviu pentru unica.ro, Vladimir Drăghia a făcut mărturisiri despre dinamica din familia lui, după ce el și soția lui, Alice Cavaleru, au devenit părinți pentru a doua oară.

„Eu am preluat-o pe Zora, lângă care e o adevărată delectare să fiu, iar Alice e lipită de Alegra. Noi doi, eu și Alice, ne vedem printre rânduri, dar știm că trece repede, așa că ne bucurăm de ce ne putem bucura, cât durează. Creșterea copiilor este o suită de faze, de perioade; nu poți aștepta să treacă una, că vine alta lipită. Trebuie să-ți duci viața, adică ce ține de tine, de personal, concomitent cu fazele astea de creștere a copiilor, că altfel rămâi pe afară, nu mai ai loc niciodată de tine.”

Vladimir Drăghia a vorbit și despre posibilitatea ca familia lui să se mărească. Momentan, actorul și soția lui se concentrează pe creșterea celor două fiice.

„Momentan mi-e greu să-mi imaginez cum ne-am putea descurca. Știu că sunt familii cu 3-4-9 copii, dar noi suntem la limită cu toate acum. Simt că ținem 5 mingi în aer și starea de bine e într-un echilibru care necesită foarte multă grijă pentru a-l păstra. Mi-ar plăcea ca peste 5-7 ani să putem adopta un copil, dar mai este până atunci. Momentan rămâne doar un gând. Dacă vom fi vreodată pregătiți, probabil se va întâmpla”, a declarat Vladimir Drăghia.

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Foto: Instagram

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