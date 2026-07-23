România va participa la Eurovision 2027, după succesul istoric al Alexandrei Căpitănescu

Încurajată de succesul răsunător al Alexandrei Căpitănescu, care a cucerit locul 3 la ediția anterioară, TVR a aprobat oficial participarea României la Eurovision Song Contest 2027.

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  . Actualizat 23.07.2026, 09:01,  de  ELLE.ro
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Este oficial! România își va trimite din nou reprezentantul pe marea scenă de la Eurovision Song Contest 2027, competiție ce se va desfășura în Bulgaria. Consiliul de Administrație al TVR a aprobat participarea țării noastre cu o majoritate covârșitoare de 11 voturi „pentru” și o singură abținere.

România va participa la Eurovision 2027

Decizia televiziunii publice vine ca o consecință firească a performanței fantastice reușite de Alexandra Căpitănescu. Artista a strălucit intens și a cucerit întreaga Europă cu piesa „Choke me”, obținând locul al treilea în Marea Finală din 2026, cu un total impresionant de 296 de puncte. A fost cel mai bun rezultat al României din ultimele aproape două decenii și a reaprins complet pasiunea românilor pentru celebrul concurs muzical. La Selecția Națională din 2026 au fost înscrise 101 piese.

Aprobarea timpurie a proiectului le oferă organizatorilor timpul necesar pentru a pregăti un calendar predictibil, menit să atragă compozitori, textieri și producători de top din industria muzicală românească, astfel încât reprezentantul din 2027 să aibă parte de cele mai bune condiții de pregătire.

Alexandra Căpitănescu și membrii trupei sale, Bogdan-Alexandru Stoican, Luca-Alexandru Șofron, Thomas Cîrcotă și Matei-Mihail Cohal, au făcut furori în finala Eurovision 2026 cu piesa „Choke Me”, clasându-se pe locul al treilea în concursul muzical. În cadrul ediției care a marcat 70 de ani de la prima competiție muzicală europeană, artista a obținut 296 de puncte.

Reprezentanta Bulgariei, DARA, pe numele ei complet Darina Yotova, a fost desemnată câștigătoarea Eurovision 2026 și a acumulat în final 516 puncte. Pe locul doi s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Bettan, cu un total de 343 de puncte, iar pe locul al treilea România, cu reprezentanta sa, Alexandra Căpitănescu, care a avut 296 de puncte.

Piesa „Bangaranga”, interpretată de către DARA, artista care a reprezentat Bulgaria, a fost compusă și de către un român, Cristian Tarcea, cunoscut sub numele de Monoir. El deține o experiență de mai bine de 15 ani în producție și compoziție și a fondat label-ul Thrace Music. A colaborat de-a lungul timpului cu artiste și artiști precum Alina Eremia, Alexandra Stan, INNA, Antonia, Raluka, Iuliana Beregoi, Eva Timush, Andrei Ursu, Laurențiu Duță, Sasha Lopez.

Alexandra Căpitănescu, despre Eurovision 2026

În cadrul unui interviu acordat recent, Alexandra Căpitănescu a susținut că piesa „Bangaranga”, interpretată de artista DARA din Bulgaria, a meritat să câștige finala Eurovision 2026. 

„Da, cred că a meritat să câștige competiția „Bangaranga” și mă bucur foarte mult pentru vecinii noștri bulgari. Sunt mândră deoarece piesa este produsă de un român. Cristian, te salutăm! Și staging-ul a fost unul foarte puternic, cu sens, deci cred că Bulgaria well deserved”, a spus Alexandra Căpitănescu la 55 de întrebări by Libertatea.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

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Foto: Arhiva ELLE

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