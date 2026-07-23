Paula Chirilă, despre relația cu fiica ei, Carla. Cum se înțeleg cele două și ce sfaturi i-a dat actrița: „De mică a fost încăpățânată”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Paula Chirilă și fiica ei au o relație apropiată, dar și marcată de provocările specifice adolescenței, pentru că este o etapă pe care Carla o traversează în prezent.

Paula Chirilă, despre relația cu fiica ei, Carla

Paula Chirilă are o fiică, pe nume Carla, din relația cu fostul ei soț, Marius Aciu. Cei doi au decis să divorțeze după 12 ani de căsnicie. Cu toate că au ales să meargă pe drumuri separate, au păstrat o relație civilizată și comunică des în privința educației și creșterii fiicei lor. După divorț, Paula Chirilă și-a refăcut viața sentimentală.

Paula Chirilă a vorbit recent despre relația cu fiica ei, care are 17 ani. Carla este acum adolescentă, însă nu îi dă mari bătăi de cap mamei sale.

„Contrar așteptărilor, eu mă înțelg bine cu Carla. Nu este un copil care să-mi facă probleme, să fie dificil. Are și puseele ei de personalitate pe care i le cultiv, am grijă pentru că nu vreau să-i strivesc nici caracterul nici personalitatea. În rest, ea de mică a fost încăpățânată, nu simt o schimbare majoră (râde, n.red.). Mă uit la ea și o văd transformându-se dintr-o fetiță într-o domnișoară frumoasă”, a spus Paula Chirilă pentru cancan.ro.

Discuția importantă avută de Paula Chirilă cu fiica ei

Paula Chirilă încearcă să țină pasul cu toate schimbările prin care trece fiica ei și recunoaște că uneori ar vrea să discute mai mult cu Carla pe diverse subiecte. Actrița a obișnuit-o de mică pe fiica sa să comunice deschis despre ceea ce simte. Ba mai mult, cele două au purtat și conversații importante în ceea ce privește sexualitatea și viața sexuală. Paula Chirilă i-a explicat, într-un limbaj adaptat vârstei sale și într-un mod cât se poate de onest, că aceste lucruri nu sunt deloc rușinoase.

„Când era mai mică îmi povestea mai mult. Acum are prietene cu care vorbește, cărora li se confesează. Asta e provocarea mea, sufăr că nu mai vine la mine să-mi spună tot. O mai îndemn la discuții și simt că reușesc să scot frânturi de realitate, văd cam pe unde se mai află, mai reușesc să-i ‘iau temperatura. I-am spus mereu că, orice ar vrea să mă întrebe, să vină. Am avut o discuție cu ea, acea discuție, pentru că fetele n-au ce să-i explice, sunt de aceeași vârstă. Decât să ceară informații din cine știe ce medii, mai bine află de la mine varianta reală. I-am ținut o lecție de anatomie plus sexologie. I-am spus cum suntem construiți, ce se întâmplă cu fiecare, înainte și după ce atingem dezvoltarea sexuală. Inclusiv ce se întâmplă în timpul unui act sexual. Totul fără rușine, ca un profesor am fost. I-am zis că toată lumea face asta, de la o anumită vârstă și că aș prefera ca ea să înceapă mai târziu ca să fie dezvoltată complet și să ia o decizie în cunoștință de cauză. La început părea rușinată, dar apoi s-a relaxat și m-a ascultat cu mare atenție.”

Carla avea 7 ani în momentul în care Paula Chirilă și Marius Aciu au decis să se despartă. Actrița a dezvăluit cum a reacționat fiica ei când a aflat de divorț, dar și ce relație are în prezent cu tatăl ei.

„Atunci când am decis să divorțez, Carla avea 7 ani și i-am povestit ce s-a întâmplat. Că eu și tati nu ne mai înțelegem, dar că o iubim foarte mult și că vom sta la distanță. Tati se va muta la Cluj, dar ne vom vedea mereu. Ei vorbesc zilnic la telefon de atunci. A ascultat povestea, a făcut o mutră supărată și a zis: „eu acum pe cine mă mai supăr”?

Citește și:

Andreea Marin, mărturisire dureroasă despre plecarea Violetei în SUA: „A moștenit spiritul nostru'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro