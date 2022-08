Copiii acestor vedete au aflat în moduri inedite că părinții lor sunt faimoși

Pentru că vedetele ne surprind în fiecare zi, acum a venit momentul să descoperim cum au aflat copiii acestor celebrități că familia din care fac parte este faimoasă în întreaga lume:

1. Emily Blunt și John Krasinski

Emily Blunt și John Krasinski au fost atenți să nu pronunțe cuvântul „faimos” în preajma celor doi copii. Dar, actrița nu a putut împiedica acest lucru și la școală. Ea a povestit o întâmplare în care fiica ei, Hazel, a fost întrebată de una dintre colegele de clasă dacă mama ei este cunoscută. „Hazel a venit acasă, eram în bucătărie și mi-a spus: „Ești celebră?”. Nu am spus niciodată acel cuvânt în casa noastră. Nu vorbim despre asta. Cineva de la școală i-a spus”, a povestit actrița pentru Sunday Times.

2. Gwyneth Paltrow

Moses, fiul actriței Gwyneth Paltrow și al lui Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a realizat la vârsta de 7 ani că mama lui este celebră. Iar totul cu ajutorul lui Justin Bieber. Când trebuiau să meargă la concertul artistului, Moses și-a dat seama că s-ar putea să se cunoască pentru că ea juca într-un film popular. „Am avut acest incident în care urma să-l vedem pe Justin Bieber, iar fiul meu a făcut legătura că Justin Bieber sau altcineva ar putea să știe că sunt din Iron Man„, a povestit în urmă cu mai mulți ani Gwineth Paltrow pentru Home Business.

3. Cindy Crawford

Kaia Gerber nu mai este o străină astăzi, însă nu a știut mereu că familia ei are parte de notorietate. A descoperit că mama ei, Cindy Crawford, este faimoasă în timpul unei călătorii în familie la Disneyland. „Cred că abia la cea de-a opta aniversare, la Disneyland, am început să înțeleg ce se întâmplă. Am vrut să fac poze cu prințesele și toată lumea a vrut să se pozeze cu ea!”, a declarat Kaia Gerber în 2017 pentru Teen Vogue.

4. Victoria și David Beckham

Brooklyn, fiul cuplului Victoria & David Beckham, nu a știut până când a devenit adolescent că părinții lui sunt faimoși. Și-a dat seama de asta atunci când a participat la un eveniment sportiv când avea 13 ani. „Nu am știut că sunt cunoscuți până când am avut vreo 13 ani. M-am dus la un meci de fotbal și oamenii strigau numele tatălui meu.” În ceea ce o privește pe Harper, fiica celor doi, ea a aflat mult mai devreme, iar asta pentru că Victoria Beckham i-a arătat o serie de păpuși Spice Girls din anii ’90.

5. Hilary Duff

Luca, fiul actriței Hilary Duff, a aflat într-un mod amuzant că mama lui este cunoscută. El a văzut-o de mai multe ori pe coperta unor reviste, însă abia după ce i-a explicat un coleg niște lucruri și-a dat seama cu adevărat de celebritatea mamei sale. „Nu sunt pregătită pentru asta încă. M-a văzut într-un magazin pe coperta unei reviste, dar el crede că a doua zi ar fi rândul altei mame să apară pe ea. Habar nu are”, povestea Hilary Duff la Good Morning America.

6. Dax Shepard și Kristen Bell

Dax Shepard a vorbit în cadrul The Late Show with Stephen Colbert despre momentul în care fiicele lui și ale actriței Kristen Bell au aflat că părinții lor sunt faimoși. Una dintre cele cele două l-a întrebat dacă oamenii îi ascultă podcastul datorită lui ori a gazdei sale. Actorul i-a spus că prima dată au început să-l asculte pentru el, iar fiica lui l-a întrebat: „Dar de ce?” Și i-a răspuns: „Ei bine, pentru că tati este faimos.” Fiica lui a fost surprinsă și a zis după: „Dar mama știe?” Iar Shepard a adăugat: „Desigur, mama ta este mai faimoasă decât mine.”

7. Julianne Moore

Cei doi copii ai actriței Julianne Moore, Caleb și Liv, erau adolescenți înainte să conștienteze faima de care se bucură mama lor. Ea a povestit că au văzut câteva dintre filmele în care a jucat, dar momentul în care și-au dat seama cât este de cunoscută a fost când a câștigat un premiu important. „Am primit un premiu și au făcut unul dintre acele cluburi de film. Au văzut unul sau două dintre filmele mele, dar nu le văzuseră pe toate și au fost șocați! În primul rând, au fost șocați pentru că făcusem atât de multe filme și apoi că fac aceste lucruri exagerate”, a mărturisit actrița într-un interviu pentru The Edit.

8. Meg Ryan și Dennis Quaid

Jack Quaid, fiul actorilor Meg Ryan și Dennis Quaid, a povestit pentru Entertainment Tonight cum a aflat că părinții lui sunt cunoscuți în lume. „Nu știam că părinții mei, care sunt actori, sunt în vreun fel diferiți de părinții prietenilor mei, care era avocați. Momentul în care mi-am dat seama că diferă lucrurile a fost când am venit într-o zi de la școală și le-am spus: „Am fost pe platourile de filmare.” Și ei au răspuns: „Ai fost pe platourile de filmare?”, și am spus: „Oh, deci e într-adevăr o chestie.”

9. Pamela Anderson

Brandon Thomas Lee și Dylan Jagger Lee, cei doi băieți ai fostului cuplu Pamela Anderson & Tommy Lee, nu știau în copilărie că mama lor este celebră în întreaga lume, cu toate că o vizitau deseori pe platourile de filmare. La școală, ei le spuneau mereu colegilor că ea „salva animalele” pentru a-și câștiga existența. Dar, când au mers într-o tabără de surf, cineva de acolo le-a spus adevărul cu privire la mama lor.

10. Demi Moore și Bruce Willis

Rumer Willis, fiica cea mare a actorilor Demi Moore și Bruce Willis, și-a dat seama la o vârstă fragedă cât de cunoscuți sunt părinții ei, iar momentul a avut loc în timpul unei excursii la Disneyland. „Nu mi-am dat că erau faimoși. Mergeam la Disneyland și veneau oameni care încercau să facă o fotografie și pur și simplu nu am înțeles.”

