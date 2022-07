Vedete care detestă să fie nominalizate la premii și motivele acestor decizii radicale

O ceremonie de decernare a unor premii e un eveniment așteptat de toată lumea, în special de vedetele care se numără printre persoanele nominalizate. Cu toate astea, mai sunt și celebrități care se simt neîndreptăţite sau nu se consideră reprezentate ori suficient de recunoscute pentru realizările din cariera lor. Fie că au ales să boicoteze, să-și retragă nominalizările sau să refuze distincții, au făcut asta dorindu-și să aducă o schimbare în industrie.

1. Seth Rogen

Seth Rogen nu este atât de preocupat de ceremonia de decernare a unor premii. Actorul nu înțelege nici care este motivul pentru care Hollywood-ul își dorește ca toată lumea să adore Oscarurile. Într-un interviu pentru Insider, Rogen spunea: „Nu înțeleg de ce oamenilor din industria filmului le pasă atât de mult dacă alții sunt interesați ce premii ne acordăm. Nicio altă industrie nu se așteaptă ca toată lumea să se preocupe de premiile pe care le oferă. Poate că le-a păsat pentru o vreme și au încetat. Și de ce ar trebui să le pese?”

2. Ed Sheeran

Eh Sheeran are în palmares numeroase premii, însă nu este interesat de ceremoniile care răsplătesc performanța cuiva. Artistul consideră că evenimente cum sunt Premiile Grammy și American Music Awards creează un mediu ostil și că îi determină pe muzicieni să fie unul împotriva celuilalt. „Încăperea este plină de resentimente și ură față de toți ceilalți și este o atmosferă destul de incomodă. O mulțime de oameni își doresc ca alții să eșueze și nu-mi place asta. Atmosfera nu este plăcută”, povestea Ed Sheeran în cadrul The Julia Show, referindu-se la performanța de la MTV Video Music Awards 2021.

3. The Weeknd

The Weeknd nu este împotriva tuturor evenimentelor muzicale, însă are o problemă cu Premiile Grammy, iar în 2021 a boicotat ceremonia. La acel moment, artistul nu a primit nicio nominalizare, așa cum se întâmplase și în 2020. Muzicianul a acuzat lipsa de transparență, dar și faptul că anumite comitete secrete de vot influențează rezultatele. Deși organizatorii Premiilor Grammy au promis că vor renunța la acele comitete, The Weeknd și-a păstrat opinia. „Cred că industria și publicul trebuie să vadă sistemul transparent, iar abia apoi victoria să fie sărbătorită, dar este un început important. Rămân neinteresat să fac parte din Premiile Grammy, mai ales cu propria lor recunoaștere a corupției pentru toate aceste decenii”, a spus The Weeknd pentru Variety.

4. Kanye West

În 2015, în cadrul MTV Video Music Awards, Kanye West spunea că nu-i pasă deloc de diverse ceremonii de premiere. Când a acceptat trofeul Video Vanguard Award, a declarat că nu înțelege motivul pentru care artiștii sunt judecați. „Încă nu înțeleg aceste decernări de premii. Nu înțeleg cum 5 oameni care muncesc toată viața lor… vând discuri, bilete la concert, să vină pe un covor și pentru prima dată în viață să fie judecați și să fie considerați pierzători.”

5. Drake

Drake nu și-a trimis albumul More Life în 2017 pentru a fi luat în considerare la Premiile Grammy, iar în 2021 a decis să nu fie inclus pe lista nominalizaților. În urma dezamăgirii lui The Weeknd din 2020, când nu a primit nicio nominalizare la Premiile Grammy, Drake a transmis un mesaj pe Instagram, în semn de solidaritate cu el. „Cred că ar trebui să încetăm să mai fim șocați în fiecare an de discrepanța între muzica cu un impact și aceste premii și să acceptăm că ceea ce a fost la un moment dat cea mai înaltă formă de recunoaștere poate să nu mai conteze pentru artistul care există acum și pentru cei care vor veni după.”

6. Justin Bieber

Justin Bieber a renunțat în 2017 la Premiile Grammy, explicând că nu consideră că sunt relevante și că nu reprezintă cei mai buni artiști când vine vorba de cei tineri. Câțiva ani mai târziu, artistul și-a retras nominalizările, fiind dezamăgit de faptul că albumul său, Changes, a fost nominalizat ca album pop, și nu ca unul R&B. „Mi-am propus să fac un album R&B. Changes a fost și este un album R&B, ceea ce este foarte ciudat pentru mine. (…) Pentru a fi clar, îmi place muzica pop, dar nu am vrut să fac de data aceasta”, a transmis el pe Instagram.

7. Bella Thorne

Bella Thorne a fost clară cu privire la decizia de a fi împotriva Teen Choice Awards. În 2018, actrița cunoscută pentru aparițiile din Blended și Midnight Sun a refuzat să participe și a declarat că tinerii au fost instigați să fie unul împotriva celuilalt. În plus, a sugerat că ar trebui să fie incluse alte categorii de premii, care să marcheze evoluția unui artist, și a făcut o comparație între astfel de decernări de premii și concursurile de frumusețe.

8. Dolly Parton

Dolly Parton a refuzat în 2022 nominalizarea la Rock & Roll Hall of Fame. Într-o declarație postată pe Twitter, legenda muzicii country spunea: „Chiar dacă sunt extrem de flatată că sunt nominalizată la Rock & Roll Hall of Fame, nu simt că mi-am câştigat acest drept. Nu vreau ca voturile să fie împărţite din cauza mea, aşa că trebuie să mă înclin cu respect. Sper că Rock & Roll Hall of Fame va înţelege şi va fi dispus să mă ia în considerare din nou – dacă voi fi vreodată demnă.” Ulterior, organizatorii Rock & Roll Hall of Fame au confirmat că va rămâne nominalizată, în ciuda solicitării ei. În trecut, Dolly Parton a refuzat de două ori Medalia Prezidențială a Libertății din partea administrației Trump.

9. Nick Cave

Nick Cave a refuzat în 1996 nominalizarea pentru cel mai bun artist masculin din cadrul MTV Video Music Awards. Cântărețul a mulțumit pentru nominalizare, dar a cerut să-i fie retrasă, iar toate nominalizările și eventualele premii viitoare să fie oferite artiștilor care „se simt confortabil cu natura competitivă a acestor ceremonii.” Într-o scrisoare pe care a trimis-o către MTV, Nick Cave preciza: „Am fost întotdeauna de părere că muzica mea este unică și individuală și există dincolo de tărâmurile locuite de cei care ar reduce lucrurile la o simplă evaluare. Nu sunt în competiție cu nimeni.”

10. John Leguizamo

John Leguizamo a boicotat Premiile Emmy din 2020, invocând lipsa de diversitate în ceea ce privește nominalizații latini. „Boicotez. Dacă nu ai oameni latini, nu am niciun motiv să urmăresc ceremonia. Ce rost are? Este de necrezut că poveștile noastre nu sunt spuse și nu există un motiv pentru asta. Conducerea nu o face, nu ne vede, nu îi pasă de noi.”

Citește și:

Staruri care au știut că vor ajunge celebre în întreaga lume

Foto: Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro