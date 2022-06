Justin Bieber, noi detalii despre boala care i-a paralizat parțial fața: „Totul se întâmplă cu un motiv”

Justin Bieber și-a împărtășit speranțele de însănătoșire în urma unei boli care i-a provocat paralizie facială. Starul pop canadian în vârstă de 28 de ani a postat pe Instagram un videoclip în care dezvăluie că a fost diagnosticat cu o afecțiune rară numită sindromul Ramsay Hunt.

Cântărețul se confruntă cu o problemă de sănătate care i-a provocat paralizie parțială și a vrut să îi țină pe fani la curent cu starea sa. Marți, el a postat din nou pe Instagram un mesaj în care anunță că se simte ceva mai bine, găsind alinare în credința față de Dumnezeu. Artistul a oferit și câteva detalii despre diagnosticul său, fiind vorba despre o afecțiune rară care i-a afectat jumătate de chip. Prin urmare, Justin Bieber și-a anunțat admiratorii că va amâna următoarele sale turnee.

„Am vrut să împărtășesc un pic din ceea ce am simțit. Fiecare zi a devenit mai bună și prin tot disconfortul am găsit alinare în Cel care m-a proiectat și mă cunoaște. Mi-am amintit că El mă cunoaște pe mine în întregime. El cunoaște cele mai întunecate părți din mine despre care nu vreau să știe nimeni și mă primește constant în brațele Sale iubitoare. Știu că această furtună va trece, dar între timp Iisus este cu mine . „., a spus Justin Bieber.

Bieber și-a anunțat vineri pe Instagram diagnosticul de tulburare neurologică rară, provocând o undă de șoc în întreaga industrie muzicală și nu numai. Sindromul Ramsay Hunt este marcat de o erupție cutanată dureroasă în jurul urechii, pe față sau pe gură, potrivit spitalului Mount Sinai din New York. Acesta se manifestă atunci când virusul varicelo-zosterian infectează un nerv din cap și poate provoca uneori paralizie.

„După cum puteți vedea, acest ochi nu clipește. Nu pot să zâmbesc pe această parte a feței mele. Această nară nu se mișcă. Mă voi face bine și fac toate aceste exerciții faciale pentru ca fața mea să revină la normal și va reveni la normal. Nu știm cât timp va dura, dar va fi bine. Am speranță și am încredere în Dumnezeu și am încredere că totul se întâmplă cu un motiv.”, a declarat artistul.