Prințul George a împlinit 13 ani. Mesajul emoționant transmis de familia regală

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Fiul cel mare al Prințului William și al Prințesei Kate Middleton a împlinit oficial 13 ani pe 22 iulie, intrând astfel în adolescență. Cu această ocazie, Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 44 de ani, au păstrat tradiția din ultimii ani și au publicat pe Instagram un nou portret al sărbătoritului.

Fotografia îl surprinde pe Prințul George zâmbitor și relaxat, îmbrăcat într-un costum negru și o cămașă albă purtată cu gulerul descheiat. Tânărul prinț apare cu mâinile în buzunare, iar imaginea a fost însoțită de mesajul:

„La mulți ani, George, cu ocazia împlinirii a 13 ani!”, alături de un emoji festiv.

La începutul acestui an, familia regală a distribuit imagini similare și pentru aniversările Prințului Louis, care a împlinit 8 ani în aprilie, și ale Prințesei Charlotte, care a împlinit 11 ani pe 2 mai.

În prezent, Prințul George își petrece vacanța de vară alături de familie, iar începutul acesteia a fost marcat de o apariție specială. Pe 12 iulie, el a fost prezent la finala masculină de la Wimbledon, unde a atras atenția purtând o pereche de ochelari de soare cu rame portocalii. În fotografii, George părea aproape la fel de înalt ca mama sa. Evenimentul s-a numărat printre puținele apariții publice pe care tânărul membru al familiei regale le are într-un an.

William și Kate și-au propus să îl protejeze cât mai mult de atenția care va veni inevitabil odată cu statutul său de viitor rege. În același timp, încearcă să îl mențină cu picioarele pe pământ și să îl introducă treptat în viața publică.

„William își ia rolul de tată al viitorului rege la fel de în serios cum își ia propriul rol de viitor rege. Acesta este aspectul esențial. Prioritatea lui absolută este să se asigure că cei mici se bucură de aceste experiențe, nu că ajung să se teamă de ele.”, declara anterior pentru PEOPLE biograful regal Robert Hardman.

Această abordare înseamnă atât locuri în primul rând la Wimbledon și ieșiri alături de Prințul William pentru a urmări echipa lor favorită de fotbal, Aston Villa, cât și ocazii în care George începe să învețe ce presupun responsabilitățile regale.

În mai 2025, Prințul George a participat, alături de părinții săi și de Regele Charles al III-lea, la un ceai organizat pentru veterani. În decembrie, Prințul William l-a dus să viziteze o organizație caritabilă dedicată persoanelor fără adăpost, iar ulterior George a însoțit-o discret pe Kate la o bază aeriană, cu ocazia Zilei Forțelor Armate. În același timp, William și Kate încearcă să fie prezenți și la competițiile sportive la care participă George și frații săi.

O sursă apropiată Palatului a declarat că Prințul George face „lucrurile potrivite la momentul potrivit… și asta este tot ce contează”, referindu-se la modul în care este crescut. Potrivit aceleiași surse, această educație își are rădăcinile în modelul oferit de Regina Elisabeta a II-a și de Regele Charles. De asemenea, William „și-a propus în mod conștient” să creeze un spațiu în care familia sa să poată duce o viață cât mai apropiată de normalitate.

„Să îi ofere lui și familiei sale posibilitatea de a trăi cât mai discret, continuând totodată să își îndeplinească îndatoririle publice.”

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro