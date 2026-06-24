Suma impresionantă pe care Prințul William și Kate Middleton o investesc în educația copiilor lor

Prințul William și Prințesa Kate au ales unele dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ pentru George, Charlotte și Louis, iar costurile sunt pe măsură.

Homepage  / People / Royals
  de  ELLE
Suma impresionantă pe care Prințul William și Kate Middleton o investesc în educația copiilor lor

Educația copiilor Prințului William și ai Prințesei Kate reprezintă una dintre cele mai importante priorități pentru familia de Wales, iar costurile asociate acesteia sunt pe măsura instituțiilor prestigioase pe care le-au ales pentru George, Charlotte și Louis. Potrivit publicației HELLO!, suma totală investită de cuplul regal în educația celor trei copii ar putea depăși un milion de lire sterline.

Într-un interviu acordat pentru HELLO!, Grace Moody-Stuart, directoarea departamentului de consultanță al The Good Schools Guide, a subliniat că educația este una dintre cele mai importante investiții pe care le poate face un părinte.

„Fiecare părinte își dorește să îi ofere copilului cea mai bună educație posibilă, în funcție de posibilitățile pe care le are, așa că mă îndoiesc că există vreun părinte care să spună: «Nu, educația nu contează». Nu cred că îi poți pune un preț. Este costisitoare, dar în alte părți ale lumii este și mai scumpă, iar mulți părinți fac sacrificii enorme pentru a le oferi copiilor lor aceste oportunități. Sunt convinsă că și ei fac anumite sacrificii”, a declarat aceasta.

Ea a adăugat:

„Nu cred că poți pune un preț pe educație. Dacă îți permiți, îți dorești ce este mai bun, iar asta nu înseamnă neapărat ceea ce este cel mai scump”.

Prințul William și Kate Middleton au optat pentru școli private încă de când copiii lor erau foarte mici. În 2016, Prințul George a fost înscris la Westacre Montessori School, unde taxa era de 33 de lire sterline pe zi. Ulterior, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au frecventat Willcocks Nursery School, instituție care percepea o taxă anuală de aproximativ 14.500 de lire sterline.

George și Charlotte au continuat apoi la Thomas’s Battersea. În momentul în care Prințul George a început școala, în 2017, taxa pe trimestru era de 6.385 de lire sterline, sumă care a crescut la 7.520 de lire odată cu trecerea la ciclul gimnazial. Când Charlotte s-a alăturat fratelui său, în 2020, a beneficiat de reducerea acordată celui de-al doilea copil din aceeași familie, plătind 6.560 de lire pe trimestru.
În 2022, George și Charlotte au părăsit Thomas’s Battersea, iar Palatul Kensington a transmis la acel moment:

„Altețele Lor Regale sunt profund recunoscătoare școlii Thomas’s Battersea, unde George și Charlotte au avut un început fericit al educației lor, începând din 2017, respectiv 2019, și sunt încântați că au găsit o școală pentru toți cei trei copii ai lor, care împărtășește o filosofie și valori similare”.

Toți cei trei copii au început cursurile la Lambrook School în septembrie 2022, chiar în ziua în care a murit Regina Elisabeta a II-a.

La acea vreme, taxele anuale erau estimate la aproximativ 13.167 de lire pentru Louis, 19.344 de lire pentru Charlotte și aproape 20.997 de lire pentru George. Astfel, factura anuală a familiei pentru educația copiilor se ridica la peste 53.500 de lire sterline. În 2025, costurile au crescut după introducerea TVA-ului de 20% aplicat școlilor private.

Prințul George va începe cursurile la prestigiosul Eton College

Prințul George calcă pe urmele tatălui său, urmând ca din toamnă să studieze la Eton College, aceeași instituție pe care a urmat-o și Prințul William.

‘Palatul Kensington poate confirma că Prințul George va urma cursurile Colegiului Eton începând din luna septembrie”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

În anul școlar 2025-2026, taxa pentru un trimestru la Eton era de 21.099,60 lire sterline, ceea ce înseamnă un cost anual de 63.298,80 de lire. George va începe studiile la vârsta de 13 ani și este așteptat să petreacă cinci ani la prestigioasa școală-internat. Dacă taxele vor rămâne la același nivel, educația sa la Eton va costa aproximativ 316.494 de lire sterline.

Ce școli ar putea urma Charlotte și Louis

În ceea ce o privește pe Prințesa Charlotte, publicația notează că Wellington College este una dintre opțiunile luate în calcul. Melanie Sanderson, redactor-șef al The Good Schools Guide, declara anterior în cadrul podcastului A Right Royal Podcast:

‘Mi s-a spus că Wellington este o posibilă școală pentru Prințesa Charlotte”.

O altă variantă este Marlborough College, instituția unde a studiat și Prințesa Kate. În prezent, taxa anuală a școlii este de 64.035 de lire sterline, iar patru ani de studii ar ajunge la aproximativ 256.140 de lire.

Deocamdată, nu se știe dacă Prințul Louis va alege Eton, asemenea fratelui său mai mare, sau dacă va opta pentru un colegiu mixt precum Marlborough.

Conform estimărilor prezentate de HELLO!, costurile totale pentru educația secundară a celor trei copii ar putea depăși 750.000 de lire sterline. Dacă George, Charlotte și Louis vor urma și studii universitare, suma totală investită de familia de Wales în educația lor ar putea depăși un milion de lire.

Prințul William a lăsat de înțeles că educația copiilor săi rămâne prioritatea absolută a familiei. Vorbind în 2024 despre viitoarele lor responsabilități regale, acesta declara:

‘În ceea ce privește familia, va trebui să mai așteptați puțin, pentru că, evident, sunt la școală și cred că acest lucru are prioritate față de orice altceva”.

Citește și:
Prinții Archie și Lilibet ar ajunge în Marea Britanie pentru prima dată în patru ani. Care este motivul?

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) Citroen Charleston - ediția nr. 14 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) Ford Mustang Coupe - ediția nr. 13 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) Mercedes 190 SL - ediția nr. 12 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea Vopsea acrilica Ocolor 30 ml – Rosu - Nava Mircea 0 RON Cumpără acum
Precomanda - Legendele modei Precomanda - Legendele modei 109.98 RON Cumpără acum

Recomandari
Anca Țurcașiu și Călin Șerban au luat o decizie importantă privind căsătoria: "Ne-am legat pe veci așa"
People
Anca Țurcașiu și Călin Șerban au luat o decizie importantă privind căsătoria: "Ne-am legat pe veci așa"
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, noi detalii despre prima întâlnire a familiilor lor: "Am fost neliniștiți"
People
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, noi detalii despre prima întâlnire a familiilor lor: "Am fost neliniștiți"
Cabral Ibacka și Dragoș Bucur, protagoniști într-un serial fenomen. Cine mai joacă alături de cei doi: "Este complet neașteptat"
People
Cabral Ibacka și Dragoș Bucur, protagoniști într-un serial fenomen. Cine mai joacă alături de cei doi: "Este complet neașteptat"
Adela Popescu și Radu Vâlcan, imagini din vacanță. Au plecat în Grecia alături de cei trei copii ai lor
People
Adela Popescu și Radu Vâlcan, imagini din vacanță. Au plecat în Grecia alături de cei trei copii ai lor
Bear, fiul lui Liam Payne, singurul moștenitor al averii artistului. Ce sumă va primi băiatul în vârstă de 9 ani
People
Bear, fiul lui Liam Payne, singurul moștenitor al averii artistului. Ce sumă va primi băiatul în vârstă de 9 ani
Sore, mesaj plin de dragoste pentru partenerul ei: "Sunt iubită și iubesc"
People
Sore, mesaj plin de dragoste pentru partenerul ei: "Sunt iubită și iubesc"
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei
Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Imagini cu Haziran, însărcinată pentru a treia oară. Cum au anunțat ea și Luis Gabriel venirea pe lume a noului membru al familiei
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Cum a ajuns să arate Tuncay Ozturk la aproape 10 ani de la divorțul de Andreea Marin. S-a recăsătorit și are copil
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
Ilie Bolojan iese la atac după căderea guvernului Veștea! Declarația fostului premier a stârnit valuri de comentarii. Ce anunț a făcut
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Orlando Bloom, surprins în Milano alături de presupusa lui parteneră, Luisa Laemmel
Orlando Bloom, surprins în Milano alături de presupusa lui parteneră, Luisa Laemmel
People

Orlando Bloom și noua sa parteneră, modelul Luisa Laemmel, au fost surprinși împreună la Săptămâna Modei Masculine de la Milano.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Anunțul făcut de creatoarea de conținut: "O echipă se ocupă de această situație"
Adelina Pestrițu a rămas fără contul de Instagram. Anunțul făcut de creatoarea de conținut: "O echipă se ocupă de această situație"
People

Adelina Pestrițu le-a dat o veste neașteptată urmăritorilor săi: nu mai are acces la contul de Instagram. Vedeta spune că încearcă să afle ce s-a întâmplat și speră să își recupereze pagina.

+ Mai multe
Ileana Lazariuc, dezvăluiri inedite despre cei doi copii și fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac: "Am reușit să păstrăm o relație matură"
Ileana Lazariuc, dezvăluiri inedite despre cei doi copii și fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac: "Am reușit să păstrăm o relație matură"
People

Ileana Lazariuc a făcut confesiuni neașteptate despre fostul ei soț, Alexandru Ion Țiriac.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC