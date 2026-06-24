Suma impresionantă pe care Prințul William și Kate Middleton o investesc în educația copiilor lor

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Educația copiilor Prințului William și ai Prințesei Kate reprezintă una dintre cele mai importante priorități pentru familia de Wales, iar costurile asociate acesteia sunt pe măsura instituțiilor prestigioase pe care le-au ales pentru George, Charlotte și Louis. Potrivit publicației HELLO!, suma totală investită de cuplul regal în educația celor trei copii ar putea depăși un milion de lire sterline.

Într-un interviu acordat pentru HELLO!, Grace Moody-Stuart, directoarea departamentului de consultanță al The Good Schools Guide, a subliniat că educația este una dintre cele mai importante investiții pe care le poate face un părinte.

„Fiecare părinte își dorește să îi ofere copilului cea mai bună educație posibilă, în funcție de posibilitățile pe care le are, așa că mă îndoiesc că există vreun părinte care să spună: «Nu, educația nu contează». Nu cred că îi poți pune un preț. Este costisitoare, dar în alte părți ale lumii este și mai scumpă, iar mulți părinți fac sacrificii enorme pentru a le oferi copiilor lor aceste oportunități. Sunt convinsă că și ei fac anumite sacrificii”, a declarat aceasta.

Ea a adăugat:

„Nu cred că poți pune un preț pe educație. Dacă îți permiți, îți dorești ce este mai bun, iar asta nu înseamnă neapărat ceea ce este cel mai scump”.

Prințul William și Kate Middleton au optat pentru școli private încă de când copiii lor erau foarte mici. În 2016, Prințul George a fost înscris la Westacre Montessori School, unde taxa era de 33 de lire sterline pe zi. Ulterior, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au frecventat Willcocks Nursery School, instituție care percepea o taxă anuală de aproximativ 14.500 de lire sterline.

George și Charlotte au continuat apoi la Thomas’s Battersea. În momentul în care Prințul George a început școala, în 2017, taxa pe trimestru era de 6.385 de lire sterline, sumă care a crescut la 7.520 de lire odată cu trecerea la ciclul gimnazial. Când Charlotte s-a alăturat fratelui său, în 2020, a beneficiat de reducerea acordată celui de-al doilea copil din aceeași familie, plătind 6.560 de lire pe trimestru.

În 2022, George și Charlotte au părăsit Thomas’s Battersea, iar Palatul Kensington a transmis la acel moment:

„Altețele Lor Regale sunt profund recunoscătoare școlii Thomas’s Battersea, unde George și Charlotte au avut un început fericit al educației lor, începând din 2017, respectiv 2019, și sunt încântați că au găsit o școală pentru toți cei trei copii ai lor, care împărtășește o filosofie și valori similare”.

Toți cei trei copii au început cursurile la Lambrook School în septembrie 2022, chiar în ziua în care a murit Regina Elisabeta a II-a.

La acea vreme, taxele anuale erau estimate la aproximativ 13.167 de lire pentru Louis, 19.344 de lire pentru Charlotte și aproape 20.997 de lire pentru George. Astfel, factura anuală a familiei pentru educația copiilor se ridica la peste 53.500 de lire sterline. În 2025, costurile au crescut după introducerea TVA-ului de 20% aplicat școlilor private.

Prințul George va începe cursurile la prestigiosul Eton College

Prințul George calcă pe urmele tatălui său, urmând ca din toamnă să studieze la Eton College, aceeași instituție pe care a urmat-o și Prințul William.

‘Palatul Kensington poate confirma că Prințul George va urma cursurile Colegiului Eton începând din luna septembrie”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

În anul școlar 2025-2026, taxa pentru un trimestru la Eton era de 21.099,60 lire sterline, ceea ce înseamnă un cost anual de 63.298,80 de lire. George va începe studiile la vârsta de 13 ani și este așteptat să petreacă cinci ani la prestigioasa școală-internat. Dacă taxele vor rămâne la același nivel, educația sa la Eton va costa aproximativ 316.494 de lire sterline.

Ce școli ar putea urma Charlotte și Louis

În ceea ce o privește pe Prințesa Charlotte, publicația notează că Wellington College este una dintre opțiunile luate în calcul. Melanie Sanderson, redactor-șef al The Good Schools Guide, declara anterior în cadrul podcastului A Right Royal Podcast:

‘Mi s-a spus că Wellington este o posibilă școală pentru Prințesa Charlotte”.

O altă variantă este Marlborough College, instituția unde a studiat și Prințesa Kate. În prezent, taxa anuală a școlii este de 64.035 de lire sterline, iar patru ani de studii ar ajunge la aproximativ 256.140 de lire.

Deocamdată, nu se știe dacă Prințul Louis va alege Eton, asemenea fratelui său mai mare, sau dacă va opta pentru un colegiu mixt precum Marlborough.

Conform estimărilor prezentate de HELLO!, costurile totale pentru educația secundară a celor trei copii ar putea depăși 750.000 de lire sterline. Dacă George, Charlotte și Louis vor urma și studii universitare, suma totală investită de familia de Wales în educația lor ar putea depăși un milion de lire.

Prințul William a lăsat de înțeles că educația copiilor săi rămâne prioritatea absolută a familiei. Vorbind în 2024 despre viitoarele lor responsabilități regale, acesta declara:

‘În ceea ce privește familia, va trebui să mai așteptați puțin, pentru că, evident, sunt la școală și cred că acest lucru are prioritate față de orice altceva”.

Foto: Profimedia

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