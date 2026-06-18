Prinții Archie și Lilibet ar ajunge în Marea Britanie pentru prima dată în patru ani. Care este motivul?

Prinții Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle, ar urma să ajungă în Marea Britanie pentru prima dată în 4 ani. Care ar fi ocazia specială?

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  de  ELLE.ro
Prinții Archie și Lilibet ar ajunge în Marea Britanie pentru prima dată în patru ani. Care este motivul?

Prinții Archie și Lilibet ar urma să facă prima lor călătorie în Marea Britanie în 4 ani, în luna iulie, speculează presa, cu toate că Prințul Harry, tatăl celor doi, a declarat că nu s-ar simți suficient de în siguranță să își aducă cei doi copii acasă, după ce el și Meghan Markle nu mai beneficiază de echipă de securitate, ca urmare a renunțării la îndatoririle lor regale.

Cu toate acestea, se pare că Prințul Harry și Meghan Markle urmează să îi aducă pe cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, în vârstă de 7 și, respectiv, 5 ani, într-o călătorie programată în Marea Britanie în luna iulie, a arătat BBC. Deși cei doi nu au comentat încă pe acest subiect, este cunoscut faptul că luna viitoare va avea loc un eveniment special pentru Prințul Harry – începerea numărătorii inverse pentru jocurile Invictus care vor avea loc la Birmingham în 2027. Jocurile sunt un demers inițiat de Prințul Harry în 2014, o competiție sportivă dedicată personalului și veteranilor care au servit în armata Marii Britanii.

Aceasta ar urma să fie prima vizită a lui Archie și Lilibet în Marea Britanie după ce aceștia au mai fost în țara natală a tatălui lor în iunie 2022, cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a. La momentul respectiv, cei doi copii nu au fost expuși public și nu au participat la ceremonii, în vreme ce părinții lor au fost invitați să participe la Trooping the Colour și la o ceremonie religioasă în onoarea reginei, care a avut loc la Catedrala Sfântului Paul.

Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la titlurile și îndatoririle regale în 2020. Apoi, aceștia s-au mutat din țară, alegând să locuiască în California, unde s-a născut Meghan Markle. Tot acolo s-a născut și fiica cuplului, Lilibet, în 2021.

În cadrul vizitei din 2022, Archie și Lilibet au fost aduși în UK, unde a avut loc și o petrecere informală pentru prima zi de naștere a micuței Lilibet, în forma unui picnic la Frogmore Cottage, unde locuiseră anterior părinții săi. Lilibet, de altfel, are și un nume care poartă o semnificație puternică, aceasta fiind porecla pe care o purta Regina Elisabeta pe când era doar o copilă.

De-a lungul ultimilor ani, Prințul Harry s-a întors în mai multe rânduri acasă, în vreme ce soția sa nu a mai revenit în Marea Britanie din septembrie 2022. Întâmplător, Harry și Meghan se aflau în țară la momentul decesului bunicii lui Harry, având o serie de obligații profesionale față de organizațiile umanitare alături de care au lucrat și în perioada în care aveau încă titluri. După decesul reginei, cei doi și-au prelungit șederea, astfel încât să poată participa la ceremonia funerară și la evenimentele conexe.

Harry a declarat în mai multe rânduri că s-ar simți mai în siguranță să își aducă copiii acasă dacă ar avea parte de protecția de care se bucura când era un membru cu drepturi depline al familiei regale.

Marea Britanie este casa mea. Este centrală pentru moștenirea copiilor mei și un loc unde aș vrea să se simtă ca acasă la fel cum se simt în locul în care trăiesc acum, în Statele Unite. Asta nu se poate întâmpla dacă nu există nici o posibilitate să le fie asigurată securitatea atâta vreme cât se află pe teren britanic. (…) Nu îmi pot pune soția în pericol, și, date fiind experiențele mele de viață, ezit să mă pun eu însumi în calea vreunui pericol.”

Problema legată de securitate este doar una dintre sursele conflictului de amploare între Prințul Harry și familia regală britanică, care continuă de ani de zile. Însă și Regele Charles și prințul moștenitor William pot apela la puține resurse când vine vorba despre această problemă, dat fiind faptul că echipele de securitate sunt, prin lege, dedicate doar celor care au roluri oficiale în cadrul familiei, pentru că sunt plătite din banii contribuabililor.

De-a lungul ultimilor ani, conflictul dintre Prințul Harry și familia sa s-a tot adâncit, mai ales ca urmare a unor declarații făcute de acesta și de soția sa în cadrul unui interviu cu Oprah Winfrey, dar și în urma publicării volumului de memorii al Prințului Harry, care a dezvăluit detalii inedite despre viața acestuia la palat.

În urma diagnosticelor de cancer ale Regelui Charles și Kate Middleton, însă, Prințul Harry pare că a revenit la sentimente mai bune față de familia sa, declarând la un moment dat că „m-aș bucura să mă împac cu familia. Nu are nici un rost să mai continuăm să ne certăm. (…) Viața e prețioasă. Nu știu cât mai are de trăit tatăl meu. Nu vorbește cu mine din cauza acestui conflict despre echipele de securitate, dar ar fi bine să ne împăcăm.”

Ultima întâlnire dintre Prințul Harry și Regele Charles a avut loc în septembrie anul trecut, la reședința din Londra a regelui, când cei doi au avut o conversație intimă de aproape o oră. Rămâne de văzut dacă acesta îi va aduce pe prinții Archie și Lilibet să își cunoască mai îndeaproape familia.

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Foto: arhiva ELLE

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