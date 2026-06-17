Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase

Sullivan Dempsey, fiul actorului Patrick Dempsey, începe să își construiască propriul drum în lumea modei. La 19 ani, tânărul a atras atenția după ce a apărut într-o campanie fashion de lux.

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  de  ELLE.ro
Fiul lui Patrick Dempsey, Sullivan, surprinde într-o campanie de modă de lux. Tânărul de 19 ani a pozat în rochii spectaculoase

Fiul adolescent al lui Patrick Dempsey își construiește propriul drum în lumina reflectoarelor și a atras recent atenția printr-o nouă campanie de modă spectaculoasă. Sullivan Dempsey, în vârstă de 19 ani, fiul actorului cunoscut din serialul Grey’s Anatomy și al soției sale, Jillian Fink, face primii pași într-o carieră în fashion, după ce a pozat pentru brandul de lux specializat în piese vintage Morphew World.

În imaginile campaniei, Sullivan apare purtând rochii de seară strălucitoare și o coafură bob în straturi, adoptând o atitudine sofisticată în fața aparatului de fotografiat. Într-una dintre fotografii, tânărul poartă o rochie albastră din tul și pantofi cu toc foarte înalt, pozând pe străzile orașului. Mulți au remarcat asemănarea izbitoare cu mama sa, Jillian Fink, unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști și hairstyliști de la Hollywood.

Apariția sa în atenția publicului vine la un an după absolvirea prestigioasei Crossroads School for Arts & Sciences din Santa Monica, California, instituție unde taxa anuală depășește 55.000 de dolari și care are printre foștii elevi vedete precum Kate Hudson și Jack Black.

În prezent, Sullivan locuiește în New York și studiază la New York University Tisch School of the Arts. Tatăl său a dezvăluit recent pentru revista Parade că tânărul urmează și cursurile celebrei școli de actorie Stella Adler Studio of Acting.

„Este foarte tradiționalist când vine vorba despre meserie”, a spus Patrick Dempsey despre seriozitatea cu care fiul său tratează actoria. „Vom vedea ce se va întâmpla.”

Sullivan pare să fi moștenit și pasiunea mamei sale pentru frumusețe și machiaj. Pe contul său de Instagram, unde este urmărit de aproximativ 7.000 de persoane, el a publicat imagini în care poartă machiaje elaborate.

Noua sa direcție profesională a fost apreciată și de familie. Sora sa mai mare, Talula, în vârstă de 24 de ani, i-a lăsat un comentariu entuziast la fotografii: „Ugh, ești perfect”, în timp ce mama sa i-a lăudat talentul în realizarea machiajului pentru ședința foto.

Fratele său geamăn, Darby, urmează cursurile University of California San Diego. Patrick Dempsey și Jillian Fink, căsătoriți din 1999, sunt cunoscuți pentru relația lor solidă și pentru implicarea în viața celor trei copii ai lor.

Povestea lor de dragoste a început în 1994, când actorul, care în 2023 a fost desemnat și ce mai sexy bărbat în viață, a intrat ca simplu client în salonul de coafură al lui Jillian din Los Angeles. La acea vreme, amândoi erau implicați în alte relații, astfel că legătura romantică dintre ei a început abia în 1997.

„Ea flirta mereu”, își amintea Patrick Dempsey într-un interviu acordat revistei People.

Pentru prima întâlnire, actorul i-a pregătit chiar el cina acasă, iar trei luni mai târziu Jillian s-a mutat împreună cu el. Cuplul a trecut și printr-o perioadă dificilă. În ianuarie 2015, Jillian Fink a depus actele de divorț după 15 ani de căsnicie. Totuși, cei doi au reușit să își salveze relația, iar în noiembrie 2016 procedura a fost anulată oficial.

„Poți face bine un singur lucru odată”, explica actorul atunci. „Am învățat să stabilesc priorități. Căsnicia noastră trebuia să fie prioritatea. Eu nu eram pregătit să renunț la ea și nici ea la mine. Amândoi am vrut să luptăm pentru relația noastră. Trebuie să continui să încerci. Trebuie să comunici, să rămâi deschis și să nu devii comod. Și să nu renunți. Și mult sex!”

Înainte de căsnicia cu Jillian Fink, Patrick Dempsey a fost căsătorit cu Rocky Parker între 1987 și 1994.

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foto: Profimedia

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