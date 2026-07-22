Rareș Cojoc, mesaj cu subînțeles pentru Andreea Popescu după al doilea titlu mondial? „Nu eram sigur nici dacă voi mai ajunge să particip”

Rareș Cojoc a devenit pentru a doua oară campion mondial la dans sportiv, după un an marcat de provocări și schimbări în viața personală.

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  de  ELLE.ro
Rareș Cojoc, mesaj cu subînțeles pentru Andreea Popescu după al doilea titlu mondial? "Nu eram sigur nici dacă voi mai ajunge să particip"

Rareș Cojoc traversează una dintre cele mai importante perioade din cariera sa, după ce a cucerit pentru a doua oară titlul mondial la dans sportiv, alături de partenera sa, Andreea Matei. Reușita vine la doar câteva luni după o etapă complicată în viața personală, marcată de despărțirea de Andreea Popescu, experiență care l-a făcut să se întrebe dacă își va mai continua parcursul competițional.

Rareș Cojoc, mesaj cu subînțeles pentru Andreea Popescu?

Sportivul a recunoscut că începutul anului a fost dominat de nesiguranță și de momente dificile, iar în acea perioadă nici nu își imagina că va ajunge din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial.

„Am avut nevoie de 29 de ani ca să câștig pentru a doua oară titlul de campion mondial. Și cred cu tărie că voi avea nevoie de o viață întreagă ca să înțeleg cu adevărat magnitudinea acestui rezultat. Poate că, totuși, este mai bine să nu o înțelegem niciodată pe deplin. Doar așa putem rămâne modești în fața vieții și în fața a tot ceea ce urmează”, a mărturisit Rareș Cojoc pe Instagram.

Campionul a vorbit și despre provocările prin care a trecut după succesul obținut în 2025, explicând că experiențele din plan personal i-au schimbat perspectiva și i-au pus la încercare încrederea în propriul drum.

„Cred că aceasta a fost cea mai importantă lecție pe care am învățat-o la finalul anului trecut, fără să știu prin ce încercări aveam să trec la scurt timp după câștigarea titlului mondial din 2025. La începutul acestui an nici măcar nu îndrăzneam să mă gândesc la un al doilea titlu mondial. De fapt, nu eram sigur nici dacă voi mai ajunge să particip la campionat. Și totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt din nou aici. Mai puternic ca niciodată. Mai pregătit ca oricând”, a adăugat sportivul.

Andreea Popescu, primele declarații după apariția fostului soț alături de noua iubită

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au încercat, după divorț, să păstreze o relație civilizată, de dragul celor trei copii pe care îi au împreună. Mai mult, cei doi au vorbit în numeroase dăți de faptul că se concentrează pe creșterea copiiilor și nu își doresc ca aceștia să fie afectați de separarea lor.

Rareș Cojoc și-a sărbătorit recent ziua de naștere, iar în imaginile surprinse de paparazzi, acesta apare alături de o tânără, despre care presa a scris că ar fi iubita dansatorului.

Mai mult decât atât, se pare că relația lui Rareș Cojoc este una serioasă, dat fiind faptul că la petrecerea unde a fost noua iubită a acestuia au participat și părinții dansatorului.

Andreea Popescu a fost contactată de Cancan, pentru a oferi câteva declarații cu privire la apariția fostului ei soț alături de noua parteneră, însă ea a ținut să sublinieze că nu o interesează acest subiect.

„Pe mine mă interesează relația dintre mine și Rareș, de părinți, atât. Nu mi-a zis nimic, nu trebuie să-mi dea raportul. Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are ce explicații să-mi dea și nici eu lui, doar în ceea ce privește copiii. Fiecare cu viața lui!”, declarat Andreea Popescu pentru sursa citată.

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Foto: Arhiva ELLE

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