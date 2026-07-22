Răzvan Fodor, dezvăluire amuzantă despre căsnicia cu Irina. Ce „regulă” trebuie să respecte: „De ce m-am mai chinuit?”

Răzvan Fodor și-a amuzat urmăritorii după ce a povestit, cu umor, ce se întâmplă atunci când Irina îi face fotografii pentru rețelele sociale.

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  de  ELLE.ro
Răzvan Fodor
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Răzvan și Irina Fodor continuă să fie unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Cei doi își țin constant urmăritorii la curent cu întâmplări din viața de familie, iar umorul cu care își povestesc experiențele îi face adesea virali în mediul online.

Răzvan Fodor, glumă din culisele căsniciei

De această dată, actorul și prezentatorul a ales să vorbească despre o situație pe care, spune el în glumă, mulți bărbați o cunosc prea bine: ședințele foto improvizate pentru rețelele sociale și așteptările diferite pe care le au partenerii atunci când vine vorba despre alegerea imaginilor.

Cu ironia care îl caracterizează, Răzvan Fodor a explicat că nu există aceeași măsură atunci când el și soția lui își fac fotografii unul altuia. Actorul spune că, dacă Irina renunță după zeci sau chiar sute de cadre realizate de el, situația este acceptată fără prea multe discuții. În schimb, atunci când ea îi face câteva fotografii pe care le consideră perfecte, acestea ar trebui să ajungă neapărat pe Instagram.

„Dacă eu îi fac 150 de poze și se hotărăște că nu îi plac, aia e, viața merge înainte. Dacă ea îmi face trei poze că i s-a părut ‘lumina perfectă’ și nu postez aici capodoperele, se lasă cu privire mâhnită și cu: ‘Atunci, de ce m-am mai chinuit?'”, a mărturisit Răzvan.

În cele din urmă, pentru a evita orice discuție și, bineînțeles, într-o notă amuzantă, prezentatorul a decis să publice fotografiile realizate de Irina Fodor, ținând să îi acorde și meritul pentru ele.

„Am postat. Și na, că ți-am dat și photo credit!”, a încheiat el mesajul.

Postarea a stârnit rapid reacții din partea urmăritorilor, care au recunoscut că au trecut prin situații similare în propriile relații și au apreciat sinceritatea și autoironia lui Răzvan Fodor.

Irina Fodor, despre începutul relației cu soțul ei

În cadrul unui interviu acordat recent, Irina Fodor și-a amintit de cum a fost începutul relației cu soțul ei. Dacă atunci prefera spontaneitatea, acum este o persoană mult mai organizată. Însă, este cert că un lucru a rămas la fel, și anume că amândoi se distrează de minune și că se bucură de fiecare clipă petrecută împreună.

„Că ne distram foarte mult, dar asta nu cred că s-a schimbat. Adică râdem la fel de mult, ne povestim la fel de multe lucruri, doar că atunci aveam un pic mai multă energie. Eu, cel puțin. El are în continuare. Nu știu cum se întâmplă treaba asta. Între noi sunt niște ani diferență și, totuși, eu sunt prima care se duce la somn. Puteam să pierd mai multe nopți și să nu le țin neapărat șirul. Puteam să, nu știu, să schimb locurile de cazare sau de distracție pe repede înainte, fără să stau să fac o mie de planuri. Adică cred că eram, într-un fel, mult mai spontană decât acum. Acum îmi plac lucrurile un pic mai calculate, mai așezate, să știu ce mă așteaptă, cu ce mă îmbrac și așa mai departe. Dar, da, cred că într-un fel asta mi-ar plăcea: să retrăiesc niște senzații de-astea pe care acum, uitându-mă înapoi, le simt mult mai pline de energie, mai cu foc, așa, mai vii. Dar, da, și acum sunt lucruri frumoase care se întâmplă, doar că mai așezat”, a spus Irina Fodor pentru Unica.ro.

Într-un alt interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre greutățile de care au avut parte ea și soțul ei în relația lor. Prezentatoarea și Răzvan Fodor au apelat la umor pentru a gestiona mai ușor momentele tensionate din căsnicie. 

„Umorul ne-a scos din situații tensionate de nenumărate ori. E super-puterea familiei noastre. Dacă poți râde împreună, ai deja jumătate din problemă rezolvată”, a spus Irina Fodor pentru VIVA!

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu solid, iar experiențele mai puțin plăcute le-au consolidat relația. 

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Foto: Arhiva ELLE

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