Gina Pistol, confesiuni despre Josephine, fiica pe care o are cu Smiley. La ce trucuri educaționale apelează cei doi: „O învățăm să…”

Zilnic, Gina Pistol și Smiley au parte de provocări alături de fiica lor, Josephine.

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  de  Andreea Ilie
Gina, Smiley și fetița lor
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Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și partenera lui de viață s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Gina Pistol, confesiuni despre fiica ei, Josephine

Rolul de părinte vine la pachet cu provocări zilnice, iar Gina Pistol și Smiley experimentează din plin acest lucru alături de fetița lor, Josephine. La vârsta de 5 ani și jumătate, micuța dă deja semnele unei personalități puternice și ale unui spirit extrem de competitiv, aspect pe care cei doi părinți încearcă să îl șlefuiască cu multă răbdare și tact pedagogic.

Gina Pistol a dezvăluit recent cum gestionează momentele în care Josephine refuză să accepte înfrângerea. Fie că este vorba despre clasicele jocuri ale copilăriei, precum „Nu te supăra, frate” sau „Piticot”, micuța manifesta o dorință acerbă de a câștiga, motiv pentru care părinții au fost nevoiți să intervină constructiv pentru a o ajuta să își gestioneze emoțiile.

„Este foarte competitivă, dar o învățăm să învețe să și piardă. Deși nu a deal-uit foarte bine momentele când pierdea la cărți sau când mai jucăm „Nu te supăra, frate”, ori „Piticot”, dar i-am explicat că dacă o să fie ofticoasă nu or să se joace ceilalți copiii cu ea. E foarte atentă cum reacționez eu și a văzut că eu făceam glume și a început și ea să știe să piardă, să piardă mai funny”, a declarat Gina Pistol pentru Libertatea.

Pe lângă spiritul competitiv, Josephine își conturează deja și preferințele culturale. Dacă în primii ani de viață playlistul familiei era dominat exclusiv de piesele tatălui ei, Smiley – spre amuzamentul și, uneori, epuizarea părinților –, acum fetița a început să își diversifice gusturile muzicale. De la Ceaikovski și Blondie, până la Red Hot Chili Peppers și Loredana, micuța are deja propriul playlist personalizat pe Spotify.

Gina a povestit cu umor și despre noua dinamică din mașina familiei, unde Josephine respectă cu strictețe regulile de siguranță, dar se bucură de spațiul generos din spate.

„Nu vrea să treacă cu mine în față pentru că știe că nu are voie. I-am explicat când m-a întrebat ea de ce nu stă în față, că nu are voie, că trebuie să mai crească. Așa că stă pe scăunelul ei acolo, cuminte. Ascultă muzică. În sfârșit am voie să ascult în mașina mea ce muzică vreau și eu pentru că vreo trei ani de zile am ascultat numai muzica pe care și-a dorit-o ea. Adică am ascultat Smiley de mi-a ieșit pe ochi și pe urechi. Până și Andrei nu se mai suporta. Urcam toți trei în mașină și știam că o să ascultăm Smiley. Tu îți dai seama că asculți o dată, de două ori, de 100 de ori, dar la un moment dat ți se ia. Acum ascultă și ea ce muzică ascultăm noi. Când îi place ceva îmi spune să îi spun lui tati să îi adauge melodia respectivă în Spotify-ul ei. Are playlist ei”, a mai spus ea pentru sursa citată.

De ce Smiley și Gina Pistol nu arată chipul fetiței lor, Josephine

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre motivele pentru care ea și soțul ei au decis să nu arate publicului chipul fetiței lor.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol pentru Libertatea.

Prezentatoarea a vorbit și despre cum reacționează fiica ei atunci când vede că ea sau Smiley sunt abordați de alte persoane sau copii pentru a face fotografii împreună.

„Nu este geloasă, dar am observat la ea, că eu stau foarte mult să o studiez, să văd cum reacționează, când vin copii spre Andrei să facă poze, ea se uită așa și acum începe să înțeleagă cine este tati. Sau când merg cu ea la Andrei la vreun concert și îl vede că urcă pe scenă și după aceea când se dă jos, este foarte mândră, zice că vrea la tati, este toată spre tati. Acum să vedem cum o să gestionăm noi totul pentru că nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a mai spus prezentatoarea emisiunii MasterChef România pentru sursa citată.

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Foto: Instagram

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