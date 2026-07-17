Cristina Ciobănașu, veste îngrijorătoare despre sănătatea ei. Ce au descoperit medicii: „Există acest risc”

Cristina Ciobănașu le-a dezvăluit fanilor rezultatele unor teste genetice făcute împreună cu mama sa.

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  de  ELLE.ro
Cristina Ciobănașu
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Cristina Ciobănașu a vorbit deschis despre rezultatele unor investigații medicale pe care le-a făcut recent împreună cu mama sa. Actrița a dezvăluit că testarea genetică a arătat o predispoziție crescută către o afecțiune cardiovasculară severă, motiv pentru care va fi nevoită să facă schimbări importante în stilul său de viață.

Cristina Ciobănașu și mama ei au apelat la testare genetică

Actrița a explicat că decizia de a face investigațiile a venit după o discuție despre istoricul medical al familiei. Având în vedere problemele de sănătate de care au suferit bunicii săi, atât ea, cât și mama ei au vrut să afle dacă au moștenit anumite riscuri genetice.

Rezultatele au arătat că amândouă prezintă o predispoziție accentuată pentru infarct miocardic acut.

„Cum am aflat că am o predispoziție accentuată de infarct miocardic acut? Vă povesteam că, în urma unei conversații cu mama legată de afecțiunile de care au suferit bunicii mei, am decis să ne facem amândouă testarea genetică, să aflăm în ce măsură le putem moșteni problemele de sănătate și cam ce e de făcut (…) Noi am descoperit că amândouă avem o predispoziție accentuată la infarct miocardic acut. Asta nu înseamnă că sigur vom face, ci există acest risc, pe care îl putem micșora prin schimbări în stilul de viață”, a spus Cristina Ciobănașu pe rețelele sociale.

Infarctul miocardic acut reprezintă o urgență medicală care apare atunci când fluxul de sânge către o parte a inimii este întrerupt, cel mai frecvent din cauza blocării unei artere coronare de un cheag de sânge. Lipsa oxigenului poate afecta ireversibil mușchiul cardiac dacă nu se intervine rapid.

După aflarea rezultatelor, Cristina Ciobănașu a decis să își modifice unele obiceiuri zilnice pentru a reduce factorii de risc. Printre primele măsuri se numără reducerea consumului de cafea și introducerea exercițiilor fizice în rutina de zi cu zi.

„În ceea ce mă privește, va trebui să fac un efort să reduc cele patru cafele pe zi la două, iar mișcarea să nu mai fie facultativă”, a mai explicat actrița.

Cristina Ciobănașu, despre situațiile stresante

Cristina Ciobănașu a vorbit despre maniera prin care reușește să își mențină energia și optimismul atunci când se confruntă cu situații marcate de stres.

„Sinceră să fiu, dorm. Ăsta e visul meu în viață: să dorm. Am unele zile în care mă pun în pat la 20:30, până la 21:00 citesc, iar apoi mă ia somnul așa, cu o carte deschisă. Deci ăsta e trucul meu ca să rămân în formă: cum prind o mică pauză, bag un power nap. Mai fac asta și în mașină, dacă trebuie. Staționez, stau în parcare și dorm câteva minute, 15–20. Îmi pun și alarma, ca să nu dorm mai mult, doar cât să-mi dau un refresh, să am bateriile încărcate. Nu reușesc tot timpul să fiu plină de energie, dar încerc. Mă simt și eu foarte bine dacă pot să împrăștii în jurul meu puțin pozitivism, puțin optimism”, a spus Cristina Ciobănașu pentru spynews.ro

O perioadă, Cristina Ciobănașu a făcut meditație, iar beneficiile acestei practici nu au întârziat să apară. Pe lângă meditație, actrița a mai apelat și la exercițiile de respirație, o metodă care îi este de ajutor când se simte stresată

„Am luat, de exemplu, asta cu exercițiile de respirație înainte de somn sau atunci când mă simt foarte stresată. Pe mine mă ajută foarte mult acest exercițiu. Am făcut-o organic când am dat de permisul de conducere. Aveam niște emoții de îmi tremurau genunchii, fălcile, îmi tremura tot de emoție și, natural, mi-a venit să inspir, să țin și să expir. Am făcut chestia asta de zece ori și, după, n-am mai avut nicio treabă. A treia oară când am dat traseul, am și luat. Primele două dăți nu am încercat respirația și de-aia nu mi-a ieșit.”

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Foto: Arhiva ELLE

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