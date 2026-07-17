Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 iulie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 20-26 iulie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

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  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 iulie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 20-26 iulie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 20-26 iulie 2026

Trebuie să renunți la anumite „ancore toxice”. În mai multe relații care nu te împlinesc, ai nevoie de o ruptură dură şi decisivă! Încearcă să nu te mai minți atunci când vine vorba de sentimentele tale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 20-26 iulie 2026

Indiferent de ceea ce ți se transmite sau trăiești, consideri că nu ești suficientă și nu îți ești suficientă. Majoritatea deciziilor pe care le iei în această perioadă sunt inspirate de ceea ce îți dorești să aduci în interiorul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 20-26 iulie 2026

Atunci când vine vorba de sectorul personal, în această săptămână ți se oferă destule indicii că te afli într-o mare dilemă emoțională. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 20-26 iulie 2026

În zilele care urmează, toți colegii sunt extrem de agitați și obosiți astfel încât o să fie prezente situațiile conflictuale. Atitudinea ta în astfel de momente este una degajată deoarece încrederea în sine este cea care te ghidează. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 20-26 iulie 2026

Ai nevoie de reconstruirea încrederii în sine și o să faci tot ceea ce este nevoie pentru ca acest lucru să se întâmple. Persoana iubită este alături de tine, necondiționat și firesc. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 20-26 iulie 2026

Ai vrea să acționezi într-o anumită direcție, dar dorința de a rămâne în izolare este mult mai puternică. Modul în care tu alegi să faci lucrurile este cel care își aduce echilibru în aceste zile. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 20-26 iulie 2026

Focusarea va fi esențială în zilele următoare. Planul sentimental este din nou plasat pe loc secund deoarece nu simți nevoia să împarți cu nimeni armonia și echilibrul pe care le resimți în prezent. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 20-26 iulie 2026

În orice situație critică în care te-ai afla, „recalibrarea” survine destul de rapid datorită susținerii de care ai parte. Deși ești o fire individualistă, crezi în puterea echipei. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 20-26 iulie 2026

Atunci când colegii de birou te blamează de anumite nereușite ale echipei din care faci parte, ești mult prea agresivă cu propria persoană. Este de preferat să fii mai indulgentă și să nu mai crezi în perfecțiune. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 20-26 iulie 2026

Starea de spirit de pe parcursul acestei săptămâni va fi puternic influențată de cum te simți din punct de vedere psihic. Capacitatea de a nu te lăsa afectată de acțiunile celor din jur te protejează de dezamăgiri care nu își au rostul. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 20-26 iulie 2026

Consideri că îți cunoști limitele. Indiferent de acest aspect, sunt persoane care te scot destul de des din zona de confort și te provoacă să acționezi defensiv. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 20-26 iulie 2026

Având în vedere faptul că ești înconjurată de persoane joviale și pline de viață, vei reuși să preiei puțin din starea lor de spirit. Evenimentele care te aproprie de cei dragi te fac să îți setezi și noi priorități. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

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