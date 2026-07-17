Andreea Marin, discurs plin de emoție la Parlamentul European. Mărturisiri despre depresie, anxietate și cea mai grea pierdere din viața ei

Andreea Marin a susținut un discurs emoționant în Parlamentul European, în cadrul evenimentului "Nu ești singur afară!", unde a vorbit cu sinceritate despre lupta sa cu depresia și anxietatea.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Marin și Violeta
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

Andreea Marin a participat la Bruxelles, în Parlamentul European, la evenimentul „Nu ești singur afară!”, inițiat de vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță. În fața a peste 400 de români din diaspora, vedeta a susținut un discurs profund emoționant, în care a vorbit deschis despre sănătatea mintală, depresie, anxietate și trauma pierderii mamei sale.

Andreea Marin a vorbit deschis despre depresie și anxietate

Evenimentul, dedicat românilor stabiliți în diferite țări europene, a reunit participanți care și-au împărtășit propriile experiențe de viață departe de casă. În acest context, Andreea Marin a ales să citească o scrisoare personală, adresată „de la suflet la suflet”, care a stârnit numeroase emoții în sală. La un moment dat, atât vedeta, cât și mulți dintre cei prezenți au izbucnit în lacrimi, pe măsură ce au fost abordate subiecte sensibile precum depresia, anxietatea, stresul și pierderile care lasă urme adânci.

Printre invitații prezenți s-au aflat psihologii Raluca Anton și Codruța Răbăgel, poetul Miguel Gane, stabilit în Spania, precum și artista Bianca Purcărea.

În discursul susținut la Bruxelles, Andreea Marin a povestit că prima confruntare cu depresia a avut loc când fiica sa era foarte mică. Vedeta a explicat că momentul în care a realizat prin ce trece a coincis cu perioada în care se vorbea intens despre drama Mădălinei Manole, ceea ce a determinat-o să ceară ajutor de specialitate.

Mai târziu, anul trecut, după plecarea fiicei sale, Violeta, la studii în străinătate, a început să se confrunte și cu anxietatea, manifestată inclusiv prin atacuri nocturne și senzația că nu mai poate respira.

„Copila mea avea sub doi ani pe atunci când am căzut în depresie. A fost cea mai bună motivație să lupt și să caut soluție. Artista Mădălina Manole, mamă tânără și ea, s-a stins atunci în urma unei depresii adânci și pentru prima dată s-a vorbit mult la TV despre asta. M-am recunoscut în fiecare simptom adus în discuție. A fost momentul decisiv pentru mine. Am hotărât să bat la ușa unui specialist, am ascultat, am făcut ce am fost sfătuită, am ieșit la lumină, în timp. După mulți ani, adică anul trecut chiar, când credeam că le știu deja pe toate, o anxietate puternică și-a făcut loc în mintea mea. Nu e același lucru, experiența de a te trezi pierzându-ți respirația noapte de noapte încă nu-mi era cunoscută. Nici frica inexplicabilă trăită într-un fel greu de acceptat ca realitate.”

Trauma care o urmărește și astăzi

Unul dintre cele mai emoționante momente ale intervenției a fost cel în care Andreea Marin a rememorat accidentul în urma căruia și-a pierdut mama, pe când avea doar nouă ani. Vedeta a mărturisit că ani la rând s-a învinovățit pentru ceea ce s-a întâmplat și că acea rană nu s-a vindecat complet nici astăzi.

„Eu sunt Andreea, cea de la televizor pentru mulți dintre voi. Numele meu a fost legat mult timp de știrile aduse cu optimism, de surprizele plăcute ale vieții, de povești de viață extraordinare și inspirație, de campanii și salvări de vieți omenești, de speranță. Ce șansă și ce binecuvântare să poți fi omul care aduce lumină în casele și în inimile altora, îmi continui misiunea în alte forme și azi și sunt primită în suflete cu drag, simt asta și știu, sunt tare recunoscătoare pentru atâta omenie! Și totuși, uneori nu a fost de ajuns să fiu cu totul bine, așa cum s-ar putea bănui…

Dar azi nu vreau să vă vorbesc despre imaginea publică a unui om ca mine, care pare puternic în lumina reflectoarelor. Ci despre omul ca oricare altul din spatele ei, pentru că dincolo de ceea ce vede camera de luat vederi, sunt un om cu plusuri și minusuri, cu bucurii și tristeți și temeri și deznădejdi, ca noi toți. Mult înainte ca identitatea mea de azi din ochii voștri să existe, fetița Andreea trăia ceea ce încă nu s-a vindecat deplin: la 9 ani, în urma unui accident grav cu întreaga familie, cu toții am fost afectați, însă mama mea, în vârstă de 36 de ani, se stingea în brațele mele, în drum spre spital, în condiții pe care nu o să vi le descriu… Mi-am reproșat mult timp că brațele mele erau prea mici și poate nu am ținut-o eu cum se cuvine să ajungă la medici, la timp, în siguranță. Că nu am meritat poate un înger de om ca ea. Că nu am fost copilul cel mai cuminte…

Sunt multe povești care încearcă să îți explice de ce un om drag pleacă prea devreme de lângă tine, nu doar la cer, ci poate viața face să fie mult prea departe decât poți suporta, dar pentru copilul din mine de atunci a fost imposibil de înțeles. De integrat. A rămas doar de… luptat. Am devenit, brusc, un om mare, ca să-i protejez pe cei dragi. Eu, o mână de om, credeam că pot să salvez… ce mai era de salvat. Psihologi pe atunci, pe timpul regimului comunist, care să mă ajute?! Nu am auzit multă vreme, până la maturitate, nici măcar cuvântul acesta…”

În finalul intervenției sale, Andreea Marin a explicat că imaginea femeii puternice ascunde, de multe ori, răni care nu dispar niciodată.

„Atunci am hotărât să fiu… puternică. De atunci, pare c-aș fi așa. E o carcasă bună care acoperă suferința, neputința, durerea neprocesată, dorul, sufletul amputat, necusut cum se cuvine la loc. Îmi lipsește ceva. Pentru totdeauna. Acel cineva de care încă nu mă desprinsesem firesc, să zbor cu propriile aripi. Și încă mă revolt în interior, azi, la aproape 52 de ani de viață. Încă mă simt abandonată. Sau ceva ce se întâmplă în jurul meu mă face să simt din nou asta, mă duce înapoi într-o clipă la acea emoție nevindecată. Conștientizez și lucrez azi cu mine. Uneori sunt fără vlagă să fac ce se așteaptă o lume de la mine. Am doar o vorbă care mă ține în picioare când uit să respir: când nu mai pot, mai pot puțin. Și mă încăpățânez să cred că, atunci când depinde de mine, nu există nu se poate.”

Violeta Bănică a făcut parte din echipa de organizare

Un detaliu special al evenimentului a fost prezența Violetei Bănică, fiica Andreei Marin. Tânăra efectuează în această vară un stagiu la Parlamentul European și a fost implicată în organizarea întâlnirii, având un rol discret în echipa de voluntari. La final, Andreea Marin a vorbit despre importanța unor astfel de inițiative și despre nevoia de a discuta deschis despre sănătatea mintală

„Plânsul poate fi și terapeutic, e omenește să lăcrimezi, nu o rușine. Acest eveniment, ‘Nu ești singur afară!’ a fost organizat aici, la Parlamentul European, prin bunăvoința echipei Vicepreședintelui Parlamentului European – Nicu Ștefănuță și îi mulțumesc. Este o oportunitate să putem vorbi într-un astfel de cadru despre sănătatea noastră mentală, durerile noastre interioare, deznădejdile, fricile care ne încearcă uneori, fie că suntem în diaspora, departe de casă, sau români care locuim acasă. Eu cred că sănătatea noastră mentală merită grija de care avem nevoie. Nu putem lăsa lucrurile neocrotite! Trebuie să ne ocrotim sănătatea pe toate palierele ei.”

Vedeta a mărturisit și că această deplasare i-a oferit ocazia de a petrece timp alături de fiica sa.

„Violeta se află, timp de o lună de zile în vara aceasta, ca stagiar la Parlamentul European. Coincidența a făcut ca ea să fie în sală cu treaba ei, eu cu treaba mea. Ea a fost implicată alături de întreagă echipa în organizarea acestui eveniment, astfel cumva și eu am avut sufletul acasă. Ne vom întoarce împreună acasă și vom petrecem timp ca fetele, abia aștept!”

Citește și:
Momentul extrem de neplăcut prin care a trecut Adelina Pestrițu la Disneyland. Ce a povestit creatoarea de conținut: „Am zis că mor'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Anunț oficial. Când începe Asia Express 2026. Ce a dezvăluit Irina Fodor, prezentatoarea show-ului: "Este un sezon al sincerității"
People
Anunț oficial. Când începe Asia Express 2026. Ce a dezvăluit Irina Fodor, prezentatoarea show-ului: "Este un sezon al sincerității"
Lana Del Rey, imagini romantice alături de soțul său, Jeremy Dufrene. Ce a anunțat artista: "Vă mulțumesc că ați avut răbdare"
People
Lana Del Rey, imagini romantice alături de soțul său, Jeremy Dufrene. Ce a anunțat artista: "Vă mulțumesc că ați avut răbdare"
Gina Pistol, confesiuni despre Josephine, fiica pe care o are cu Smiley. La ce trucuri educaționale apelează cei doi: „O învățăm să...”
People
Gina Pistol, confesiuni despre Josephine, fiica pe care o are cu Smiley. La ce trucuri educaționale apelează cei doi: „O învățăm să...”
Lewis Hamilton, fotografii speciale din vacanța cu Kim Kardashian. Gestul care i-a emoționat pe fani
People
Lewis Hamilton, fotografii speciale din vacanța cu Kim Kardashian. Gestul care i-a emoționat pe fani
Theo Rose spune adevărul despre zvonurile privind o nouă sarcină: „Am văzut multe comentarii despre asta”
People
Theo Rose spune adevărul despre zvonurile privind o nouă sarcină: „Am văzut multe comentarii despre asta”
Cabral, declarații dureroase despre divorț. Cum l-a afectat despărțirea de Andreea Ibacka: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred"
People
Cabral, declarații dureroase despre divorț. Cum l-a afectat despărțirea de Andreea Ibacka: "M-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred"
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România. 10 candidați se luptă pentru un singur loc
„Bătaie” pe locurile de la cea mai râvnită facultate din România. 10 candidați se luptă pentru un singur loc
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație
Bianca Drăgușanu rupe tăcerea după scandalul cu ANAF. Ce spune despre hainele scoase la licitație
Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit
Tragedie în clanul Kardashian. Bărbatul indispensabil din viața divelor a murit
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Premierele toamnei la Antena 1 și AntenaPLAY! Când încep „Insula Iubirii”, „Asia Express” și „Destine cu parfum de lavandă”
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Carmen Grebenișan, schimbare superbă de look. Cum arată acum creatoarea de conținut: "Distracția tocmai a devenit mai periculoasă"
Carmen Grebenișan, schimbare superbă de look. Cum arată acum creatoarea de conținut: "Distracția tocmai a devenit mai periculoasă"
People

Carmen Grebenișan și-a surprins comunitatea de fani cu un video în care dezvăluie ce schimbare de look și-a făcut.

+ Mai multe
Meghan Markle, afectată de vizita Prințului Harry în Marea Britanie: "S-a transformat într-un coșmar"
Meghan Markle, afectată de vizita Prințului Harry în Marea Britanie: "S-a transformat într-un coșmar"
People

Meghan Markle ar fi fost profund afectată de modul în care s-a desfășurat călătoria soțului său, Prințul Harry, în Marea Britanie.

+ Mai multe
Anisia Gafton a lămurit zvonurile despre intervențiile estetice: "Probabil că o voi face"
Anisia Gafton a lămurit zvonurile despre intervențiile estetice: "Probabil că o voi face"
People

Anisia Gafton a vorbit deschis despre schimbarea de look care a stârnit numeroase comentarii în mediul online.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC