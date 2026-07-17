Lewis Hamilton, fotografii speciale din vacanța cu Kim Kardashian. Gestul care i-a emoționat pe fani

Lewis Hamilton le-a oferit fanilor o privire rară în vacanța petrecută alături de Kim Kardashian și copiii acesteia.

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  de  ELLE.ro
Lewis Hamilton, fotografii speciale din vacanța cu Kim Kardashian. Gestul care i-a emoționat pe fani

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a publicat pe rețelele sociale mai multe fotografii din escapada cu partenera lui, Kim Kardashian, în care apar făcând drumeții, înotând, plimbându-se cu skijetul și petrecând timp împreună la filme. Din vacanță au făcut parte și nepoata sa, Willow, și nepotul său, Kaiden, care apare într-una dintre imagini oferindu-i lui Hamilton un sărut pe obraz.

Într-o altă fotografie, Lewis Hamilton și Kim Kardashian pozează alături de doi dintre copiii vedetei, Psalm, în vârstă de 7 ani, și Chicago, de 8 ani.

„Țineți-vă oamenii dragi aproape.”, a scris Hamilton în descrierea postării sale.

Mesajul a fost publicat la doar câteva ore după ce Kris Jenner a anunțat că mama sa, Mary Jo „MJ” Shannon, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani. La scurt timp, Kim Kardashian i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale femeii pe care o descria drept „cea mai bună prietenă”.

„Draga mea bunică MJ, cea mai bună prietenă a mea, partenera mea de bârfe, sufletul meu pereche pentru totdeauna… Ne-ai învățat pe toți cât de importantă este familia, iar aceste valori ne vor însoți pentru totdeauna!”, și-a început Kim mesajul, alături de o serie de fotografii de familie realizate de-a lungul anilor. Printre imagini s-au regăsit instantanee din copilărie, portrete de familie mai recente și o captură de ecran cu un mesaj special primit de la bunica sa.

În încheiere, Kim a scris un mesaj plin de emoție: „Știu că acum ești în pace. Te rog să-i îmbrățișezi din partea mea pe bunicul Harry, pe mătușa Karen și pe tata. Vei fi mereu o parte din mine. Te iubesc enorm și îmi va fi dor de tine pentru totdeauna”

Kim făcea referire la soțul răposat al bunicii sale, Harry Shannon, la mătușa Karen Houghton și la tatăl ei, Robert Kardashian Sr., care s-a stins din viață în 2003.

Cu câteva zile înainte, Kim Kardashian publicase și ea imagini din aceeași vacanță. Într-una dintre fotografii apare zâmbind alături de Lewis Hamilton și de fiica sa, Chicago, într-un selfie care pare să fie prima imagine în care cuplul apare împreună cu unul dintre copiii vedetei.

În fotografie, Kim zâmbește alături de pilotul de Formula 1, în timp ce fiica sa, Chicago, apare și ea în cadru. Imaginea i-a făcut pe mulți fani să creadă că relația dintre cei doi devine din ce în ce mai serioasă, mai ales că Hamilton pare să se apropie și de copiii vedetei.

„Verile petrecute la lac alături de oamenii mei preferați.”, a scris Kim Kardashian în descrierea postării.

Așa cum relata anterior TMZ, familia Kardashian și-a petrecut weekendul prelungit de 4 iulie într-una dintre destinațiile lor preferate din Idaho. Vacanța a inclus plimbări cu barca, sesiuni de înot și momente de relaxare petrecute pe lac.

Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să devină din ce în ce mai serioasă. Celebrul pilot britanic de Formula 1 a fost văzut prima dată petrecând timp alături de copiii vedetei în luna mai.

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Foto: Arhiva ELLE

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