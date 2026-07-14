Kim Kardashian a dezvăluit o imagine specială împreună cu iubitul ei, Lewis Hamilton. Alături de cine apar cei doi

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Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să fi trecut la un nou nivel, iar pilotul britanic a făcut un pas important în viața vedetei, petrecând tot mai mult timp cu copiii ei.

Vedeta de reality TV a publicat luni o nouă serie de fotografii pe Instagram din vacanța petrecută de familia Kardashian cu ocazia Zilei Naționale a Statelor Unite, în Coeur d’Alene, Idaho. Printre imagini se regăsește și un selfie în care apare alături de Lewis Hamilton.

În fotografie, Kim zâmbește alături de pilotul de Formula 1, în timp ce fiica sa, Chicago, apare și ea în cadru. Imaginea i-a făcut pe mulți fani să creadă că relația dintre cei doi devine din ce în ce mai serioasă, mai ales că Hamilton pare să se apropie și de copiii vedetei.

Așa cum relata anterior TMZ, familia Kardashian și-a petrecut weekendul prelungit de 4 iulie într-una dintre destinațiile lor preferate din Idaho. Vacanța a inclus plimbări cu barca, sesiuni de înot și momente de relaxare petrecute pe lac.

Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton pare să devină din ce în ce mai serioasă. Celebrul pilot britanic de Formula 1 a fost văzut prima dată petrecând timp alături de copiii vedetei în luna mai.

Kim Kardashian formează un cuplu cu Lewis Hamilton încă din decembrie 2025. Cei doi au fost surprinși mai fericiți ca niciodată în timpul unei cine organizate în Los Angeles, alături de familia vedetei și de mama sportivului. Hamilton a fost foarte apropiat de Saint, fiul cel mare al lui Kim, în vârstă de 10 ani, ținându-l afectuos de după umeri. În același timp, vedeta de reality show mergea de mână cu fiica ei, Chicago, de 8 ani, și cu Psalm, în vârstă de 7 ani. North, fiica cea mare a lui Kim, care are 12 ani, nu a fost prezentă la întâlnire.

Pentru ieșirea în oraș, Kim Kardashian a purtat o fustă tip creion și o jachetă gri scurtă, completate de sandale cu barete. Lewis Hamilton a ales un trening alb, în timp ce Kris Jenner, mama vedetei, în vârstă de 70 de ani, a atras atenția într-un trench din piele neagră.

Un alt detaliu care arată cât de serioasă este relația dintre cei doi este faptul că la cină a participat și Carmen Larbalestier, mama lui Lewis Hamilton, în vârstă de 71 de ani. Grupul a luat masa la celebrul restaurant Nobu.

Kim Kardashian și Lewis Hamilton se cunosc de peste zece ani, însă relația lor amoroasă a început să prindă contur la finalul anului trecut. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată în ipostaze apropiate în noaptea de Revelion, în Aspen. În februarie, și-au făcut oficială relația în public, la Super Bowl, iar ulterior au confirmat-o și pe Instagram.

Anterior, Kim și Lewis au fost fotografiați sărutându-se pentru prima dată, în timp ce înotau în Oceanul Pacific, în apropierea casei vedetei din Malibu.

foto: Arhiva ELLE

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