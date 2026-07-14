Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea din loja de la Wimbledon

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Simona Halep a fost prezentă la Wimbledon, iar apariția ei alături de omul de afaceri Dorin Mateiu a fost intens comentată pe rețelele de socializare și nu numai.

Simona Halep, fotografiată la Wimbledon în compania noului ei partener

După divorțul de Toni Iuruc, în 2022, Simona Halep a preferat discreția cu privire la viața ei personală. Însă, de ceva timp, circulă zvonuri cu privire la relația amoroasă pe care fosta jucătoare de tenis ar avea-o cu omul de afaceri Dorin Mateiu.

Cei doi nu au fuseseră surprinși până acum împreună, sursele mondene precizând de-a lungul timpul că cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, acolo unde Simona Halep deține o locuință și unde petrece o mare parte a timpului.

La o lună de când jucătoarea de tenis a fost surprinsă în vacanță în Mykonos alături de Dorin Mateiu, cei doi au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment public. Fosta campioană și omul de afaceri au urmărit finala turneului de la Wimbledon din Loja Regală, marcând astfel prima lor apariție oficială în calitate de cuplu.

Simona Halep a ales o ținută vaporoasă, în nuanțe de bleu, completată de o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Dorin Mateiu a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și cravată în tonuri contrastante, accesorizând ținuta cu o pereche de ochelari de soare.

Mesajul transmis de Simona Halep după imaginile de la Wimbledon

Simona Halep și Dorin Mateiu au stat pe rândul al doilea al Lojei Regale, în apropierea Prințesei de Wales, prezentă și ea la finala de la Wimbledon.

Ulterior, sportiva a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, însoțit de câteva imagini realizate în timpul prezenței la campionatul de tenis.

„Sunt cu adevărat onorată să fiu din nou, sâmbăta mea preferată din acest turneu. Mulțumesc @wimbledon pentru o zi atât de memorabilă și pentru o altă experiență de neuitat. Să fac parte din acest club și să mă întorc aici este o onoare dincolo de cuvinte. Wimbledon va ocupa întotdeauna un loc foarte special în inima mea”, a scris Simona Halep pe social media.

Printre cei care au comentat public la imaginile postate de Simona Halep a fost și Alexandru Ion Țiriac, fiul lui Ion Țiriac, acesta punând accent pe faptul că sportiva noastră a stat în imediata apropiere a lui Kate Middleton.

„Prea cool, prea multă clasă. Două rivale și o Regină în cel mai special decor din lume. Simona Halep, ai reușit!”, i-a transmis Alexandru Ion Țiriac.

Replica Simonei Halep a venit tot în spațiul public, prin intermediul contului personal de Instagram.

„Și nu aș putea să fiu mai mândră de atât”, i-a transmis sportiva.

Toni Iuruc, prima reacție după apariția imaginilor cu Simona Halep

După divorțul celor doi, în 2022, Toni Iuruc și Simona Halep nu au mai păstrat legătura, semn că despărțirea a fost dureroasă pentru ambele părți.

Toni Iuruc a fost contactat de presa mondenă cu privire la imaginile în care fosta lui soție apare alături de presupusul ei nou partener de cuplu.

Fostul soț al Simonei Halep a oferit o reacție politicoasă cu privire la aceste imagini, ținând însă să precizeze că nu se află în țară.

„Sunt plecat din țară, sunt pe barcă. Să fie sănătoasă, Doamne ajută! Le doresc numai bine! Eu sunt plecat din țară și nici nu știu ce se întâmplă. Am pus punct”, a declarat Toni Iuruc pentru CANCAN.RO.

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Foto: Arhiva ELLE, Facebook Simona Halep, Profimedia

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