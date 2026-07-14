Val de reacții în online după o imagine cu Vlad Gherman și Oana Moșneagu. Cum au apărut cei doi: „Mama și tata”

Vlad Gherman și Oana Moșneagu și-au surprins fanii cu o imagine inedită de cuplu.

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  de  Andreea Ilie
Oana Moșneagu și Vlad Gherman
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Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cuplurile preferate ale publicului din showbiz-ul românesc. Relația lor, începută acum mai bine de patru ani, a culminat în 2024 cu căsătoria.

Imaginea postată de Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Vlad Gherman și Oana Moșneagu se bucură din plin de zilele de vară și de vacanța pe care o petrec în Spania și împărtășesc cu fanii numeroase fotografii și clipuri. Fie că este vorba despre zile petrecute la plajă sau vizitând diverse obiective turistice, cei doi își țin la curent urmăritorii cu locurile care le atrag atenția în vacanță.

O imagine de cuplu, postată de cei doi, a stârnit însă numeroase comentarii datorită descrierii pe care au atașat-o fotografiei.

Poză cu mama și tata (2026)
Nu, nu vă anunțăm ceva, dar poziția noastră din poza asta pare una tipică părinților”, au scris cei doi.

Reacțiile fanilor nu s-au lăsat mult așteptate, cei mai mulți comentând despre faptul că celor doi nu le-ar sta deloc rău în postura de părinți.

„Un Vlad mic sau o Oana mică ar fi tot la fel de frumos/frumoasă”, „Să aveți copii cât vă doriți”, „Să deveniți și părinți pe viitor!”, „Sunteți minunați ca și cuplu, veți fi la fel și ca părinți!”, „Ar fi fost o veste minunată”, sunt doar câteva dintre mesajele fanilor.

Vlad Gherman, despre despărțirea de Cristina Ciobănașu

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea despărțirii lor la începutul lunii februarie 2021 i-a luat prin surprindere pe fani. Cu toate acestea, cei doi au continuat să își petreacă timpul împreună și au declarat că au rămas în relații bune, cu atât mai mult cu cât sunt în continuare colegi pe platourile de filmare. În prezent, Vlad Gherman este căsătorit cu Oana Moșneagu, iar Cristina Ciobănașu formează un cuplu alături de Alexandru Mureșan. 

Vlad Gherman a fost invitat în cadrul emisiunii Furnicuțele de la Antena 1 și a răspuns deschis la toate întrebările adresate de prezentatoarea.

Actorul a mărturisit că, după despărțirea de Cristina Ciobănașu, a învățat faptul că nu ar trebui să ia nimic ca fiind „drept garantat”. Din acest motiv, si-ar dori să muncească mai mult și să fie proactiv în relația pe care o are în prezent, căsnicia cu Oana Moșneagu.

„Oana era într-o altă etapă, avea nevoie de un bărbat. Datorită ei am ajuns într-un punct în care ne doream.”, a spus Vlad Gherman.

Vlad Gherman nu are regrete cu privire la relația pe care a avut-o cu Cristina Ciobănașu. Mai mult chiar, actorul spune că, fără ea, nu s-ar fi devenit bărbatul responsabil de astăzi și s-a văzut ca un exemplu pentru generația din vremea când se afla încă în relația care a durat 10 ani.

Din punctul său de vedere, actorul spune că în relația cu Cristina Ciobănașu nu a greșit cu nimic, însă aceasta tot a ajuns într-un punct final.

Oana Moșneagu, despre relația cu Vlad Gherman

Oana Moșneagu a recunoscut că ea și Vlad Gherman și-au stabilit responsabilitățile pe care fiecare le face în casa lor. Actrița și actorul, care de curând a apărut alături de fosta lui logodnică, Cristina Ciobănașu, se susțin reciproc.

„Nu avem o împărțire foarte clară sau foarte bine organizată în casă, deși sunt anumite lucruri pe care le face aproape exclusiv el, cum ar fi să ducă gunoiul, și anumite lucruri pe care le fac aproape exclusiv eu, cum ar fi să spăl hainele. În rest, cel care are mai mult timp liber sau mai multă energie încearcă să preia cât mai mult din responsabilitățile casei. Sunt momente în care unul face mai puțin, altul mai mult”, a spus Oana Moșneagu pentru tvmania.ro

Conform sursei citate, Asia Express și Power Couple sunt cele două formate de televiziune de la Antena 1 în care Oana Moșneagu ar accepta să participe alături de soțul ei, Vlad Gherman. 

În același interviu, Oana Moșneagu a vorbit despre posibilitatea ca ea și Vlad Gherman să își mărească familia. Actrița și soțul ei nu vor să pună presiune pe ei pentru a face acest pas și așteaptă momentul potrivit. 

„Întrebarea asta este una dintre cele mai sensibile atunci când vine vorba de un cuplu care încă nu are un copilaș. Părinții noștri deja sunt bunici, pentru că atât fratele meu, cât și sora lui Vlad au copii, dar, într-adevăr, sunt foarte dornici să-i facem și noi bunici. O să vină, probabil, și acest moment și, atunci când vor ști ei, puteți fi siguri că o vor afla și fanii noștri.”

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Foto: Arhiva ELLE

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