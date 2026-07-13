Cleopatra Stratan, declarație de dragoste pentru Edward Sanda. Artistul a împlinit 29 de ani: „Ești tot ce mi-am putut dori”

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Edward Sanda și-a sărbătorit ziua de naștere pe 11 iulie. Artistul a împlinit 29 de ani, iar soția lui, Cleopatra Stratan, i-a făcut o declarație înduioșătoare de dragoste.

Edward Sanda a împlinit 29 de ani

Cleopatra Stratan a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei, Edward Sanda, de ziua lui de naștere. În urare, artista a vorbit despre cât de mult îl iubește pe partenerul ei de viață și îi dorește să își îndeplinească toate dorințele.

„La mulți ani, DRAGOSTEA VIEȚII MELE!

Îți spun în fiecare zi cât de mult te iubesc și nu voi înceta vreodată să o fac! Ești tot ce mi-am putut dori și orice s-ar întâmpla vom fi mereu TU și EU!

Să ai tot ce iți dorești pentru totdeauna, meriți din plin!

Te iubesc cel mai muuult puuuiiiiii”, a scris Cleopatra Stratan.

Cum depășesc Cleopatra Stratan și Edward Sanda greutățile din relație

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, Cleopatra Stratan a rememorat perioada complicată de la începutul relației lor, atunci când pandemia i-a obligat să stea separați luni întregi. Artista a mărturisit că, deși distanța a fost dificilă, acea perioadă i-a ajutat enorm să se cunoască în profunzime.

Relația lor abia începuse în momentul în care au fost instaurate măsurile de izolare. Cleopatra Stratan se afla la Chișinău, iar Edward Sanda era în București, astfel că singura lor variantă de comunicare a rămas telefonul și apelurile video.

„Am avut o perioadă de relație la distanță în pandemie. Ne-a prins foarte bine, pentru că eram la începutul relației și, la început, ai tendința să sari peste niște etape. Pandemia a venit fix când trebuia, pentru că nici noi măcar nu aveam o lună împreună când s-a instaurat lockdown-ul. Pe mine m-a prins la Chișinău, pe el la București. Și ce puteam să facem toată ziua decât să stăm pe FaceTime și să vorbim într-una”, a spus Cleopatra Stratan.

Artista spune că acele luni petrecute la distanță au fost esențiale pentru consolidarea relației lor. Fără întâlniri și fără rutina unei relații obișnuite, cei doi au ajuns să vorbească despre absolut orice, de la copilărie și familie până la cele mai intime temeri și experiențe personale.

„Până ne-am revăzut fizic, noi știam totul unul despre celălalt. Ne-am povestit viețile, experiențele, cum a fost la școală, cum a fost acolo, ce ni s-a întâmplat în diferite perioade ale vieții, absolut tot. Secrete, lucruri pe care nu le-am mai spus nimănui”, a mai spus ea.

Cleopatra Stratan a explicat că acea perioadă le-a oferit timpul necesar pentru a construi o conexiune autentică și matură, înainte ca relația să avanseze.

„Ne-am dat timp să vorbim, să discutăm, să ne spunem tot ce avem pe suflet, ce ne place și ce nu ne place, astfel încât atunci când urma să ne vedem fizic, să fim ok. Oricum aveam nevoie să continuăm să ne cunoaștem și pe parcurs. Și am zis, dacă nici acesta nu e cel mai bun moment, atunci când?”, a povestit artista.

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Foto: Instagram

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