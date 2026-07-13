Ce se întâmplă cu sezonul 14 al show-ului Vocea României. Anunțul oficial făcut de PRO TV

Noul sezon al emisiunii Vocea României aduce mari surprize pentru fani.

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  de  Andreea Ilie
Vocea României
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Energie, emoție și dorința de a străluci pe una dintre cele mai iubite scene din România! Vocea României se pregătește să scrie un nou capitol spectaculos.

Au început filmările pentru sezonul 14

Au început filmările pentru sezonul 14 Vocea României, show-ul care, de-a lungul anilor, a descoperit unele dintre cele mai impresionante voci din România și a oferit publicului momente memorabile.

În ultima perioadă au circulat mai multe zvonuri cu privire la modificarea componenței juriului. Mai exact, unele publicații mondene au anunțat că Irina Rimes ar părăsi juriul emisiunii. Nici Theo Rose nu a fost ferită de aceste zvonuri, după o declarație puțin confuză pe rețelele de socializare.

Se dovedește însă că zvonurile au fost false. Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose & Horia Brenciu sunt pregătiți să întoarcă scaunele pentru cele mai spectaculoase voci, iar noul sezon vine și cu surprize importante.

Atât antrenorii, cât și Pavel Bartoș vor avea la dispoziție noi avantaje și „ași” în mânecă, care vor schimba dinamica și vor face fiecare decizie și mai imprevizibilă.

Continuă proiectul Vocea din online

Și în acest an, experiența Vocea României continuă în mediul digital, prin proiectul Vocea din online. Cu o comunitate de peste 1,1 milioane de urmăritori pe TikTok și Instagram, Miruna Rumina revine pentru al treilea sezon consecutiv în echipa Vocea din online, pregătită să le arate fanilor tot ceea ce se întâmplă dincolo de camerele de filmat și să surprindă cele mai neașteptate momente din culisele competiției.

„Sunt extrem de fericită că mă întorc pentru al treilea an la Vocea României. Pentru mine, parcă vara nici nu începe cu adevărat dacă nu revin în culisele acestui proiect. Simt și o responsabilitate foarte mare să le arăt oamenilor tot ce se întâmplă în culise, pentru că există atât de multă muncă, emoție și magie în spatele fiecărei ediții. Oricât aș încerca să surprind totul prin telefon, experiența de acolo este și mai frumoasă în realitate.”

Cu peste un milion de urmăritori pe TikTok și Instagram, Ines Stana se alătură pentru prima dată universului Vocea României. Ea va descoperi atmosfera din culise, emoțiile concurenților și momentele care nu ajung întotdeauna pe micul ecran, oferindu-le fanilor o perspectivă autentică asupra competiției.

„De mică am fost fascinată de Vocea României, era una dintre emisiunile la care ne uitam împreună în familie și sunt extrem de încântată să am ocazia să particip (din culise) la un așa proiect fain, pe social media.”

Cu o comunitate de peste 850.000 de urmăritori pe TikTok și Instagram, Acoustic Boyz – trioul format din Denis, Paul și Robert – completează echipa Vocea din online. Cunoscuți pentru energia pe care o transmit cu fiecare apariție, cei trei vor surprinde atmosfera din culisele show-ului și vor aduce muzica mai aproape de cei de acasă prin momente speciale alături de concurenți, antrenori și Pavel.

„Ne bucurăm tare mult să facem parte din acest proiect și vă mulțumim pentru oportunitate. Ne plac experiențele noi, dar mai ales să cunoaștem oameni noi, așa că vom fi acolo să ne distrăm și să vă aducem zâmbetul pe buze. PULL UP!”.

Sezonul 14 Vocea României va putea fi urmărit în curând, la PRO TV și pe VOYO, cu voci spectaculoase, emoții autentice și surprize care vor aduce schimbări importante, atât pentru concurenți, cât și pentru antrenori și Pavel.

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Foto: PR

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