Ramona Olaru, imagini din vacanța în Capri. Cum s-a distrat vedeta

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Ramona Olaru s-a distrat pe cinste în Capri, acolo unde a fost recent într-o vacanță alături de prietenele ei. Ce imagini a postat vedeta din această călătorie?

Ramona Olaru, imagini din vacanța în Capri

Ramona Olaru călătorește des și explorează destinații care mai de care mai spectaculoase de vacanță. Pentru că a fost recent ziua ei de naștere, vedeta a decis să se răsfețe într-o escapadă în Capri alături de cele mai bune prietene ale ei. Ramona Olaru a publicat și câteva imagini din această vacanță de care a fost extrem de încântată.

Ramona Olaru, declarații oneste despre viața ei

Ramona Olaru este prezentatoarea rubricii meteo de la „Neatza cu Răzvan și Dani”, deține un brand de haine, este implicată în numeroase proiecte, iar pe lângă toate acestea mai face cursuri de actorie. Adoră să călătorească și foarte mulți sunt curioși să afle cum face față vedeta programului aglomerat din viața ei, așa că recent a dezvăluit o parte dintre secretele care o ajută să își poată onora toate responsabilitățile.

„Echilibru, perseverență, seriozitate, punctualitate – acestea sunt lucrurile care mă caracterizează în ultimii ani! Nu am fost așa mereu, dar când am descoperit acest ritm de viață, mi-am dat seama că era bine să îl am mai din timp! Sunt foarte bine organizată. Nu dorm niciodată mai târziu de ora 22.00, iar singura zi în care îmi permit să stau până mai târziu este vinerea. Nu vreau să devin un robot, iar prin această seară mai rup rutina”, a spus Ramona Olaru pentru tvmania.ro.

Mesajul transmis de Ramona Olaru de ziua ei de naștere

Cu ocazia aniversării celor 37 de ani, Ramona Olaru a publicat o scrisoare adresată către ea însăși, prin care exprimă cât de mândră este de evoluția ei și de persoana care a ajuns astăzi.

„Scrisoare de la mine pentru mine!

De la fetița care nu a avut petreceri de ziua ei niciodată, la femeia care trăiește fiecare moment ca și cum ar fi ultimul!

Un titlu pueril pentru mulți, o enormitate pentru mine!

Nu sunt singură, căci venim dintr-o generație similară, dar insist să punctez fiecare căștig, fiecare victorie, fiecare pas în evoluție, fiecare bucurie construite!

-Nu am suficiente mulțumiri către sufletul, puterea și încrederea cu care reușesc să fiu ceea ce sunt!

-Să primesc ceea ce primesc și să ofer atât de mult bine, oricât se încearcă tot felul de forme de dezechilibrare!

PS: Să nu îndrăznești să te oprești! Să nu cumva să-i lași să îți ia lumina! Și dacă, totuși, cineva, la un moment dat va face asta, te rog să îți iei avânt suficient să strălucesti și mai mult!

Te iubesc așa cum ești!

PPS: Pentru toți oamenii care pun cărămizile ale bune la constucția mea, nu vă uit niciodată! Fiecare are cheie de la inima mea!

Pentru toți oamenii care au luat din peretele construit, ba chiar au dat și cu pietre să dărâme și mai mult, nu vă uit! Aveam nevoie de voi să mă stabilizez! Dar vă las unde v-am găsit!”

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Foto: Instagram

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