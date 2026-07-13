Eva Herzigová s-a căsătorit cu omul de afaceri Gregorio Marsiaju după 25 de ani de relație

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Eva Herzigová s-a căsătorit, în sfârșit, cu partenerul său de viață, omul de afaceri Gregorio Marsiaj, după o relație care a durat 25 de ani. Cei doi au fost înconjurați de cei trei fii ai lor, George, Philipe și Edward, dar și de familie și prieteni apropiați, în momentul în care și-au rostit jurămintele în biserica San Vito din Italia, sâmbătă.

În vârstă de 53 de ani, Eva Herzigová a impresionat într-o rochie de mireasă albă semnată Lanvin. Ținuta, cu un decolteu adânc și o capă spectaculoasă, i-a oferit un aer elegant și sofisticat, demn de statutul său de supermodel.

Zâmbitoare pe tot parcursul ceremoniei, Eva a părăsit biserica ținându-l de braț pe proaspătul ei soț. Gregorio Marsiaj a ales un costum gri închis, o cămașă albă, o cravată gri deschis și o floare albă prinsă la rever. După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat către Palazzo Carignano, unde mirii au oficiat și ceremonia civilă în istorica Sală a Plebiscitelor (Sala dei Plebisciti).

Seara s-a încheiat cu o cină restrânsă organizată la Del Cambio, unul dintre cele mai apreciate restaurante din Italia, distins cu o stea Michelin.

O poveste de dragoste începută în urmă cu un sfert de secol

Eva Herzigová și Gregorio Marsiaj s-au cunoscut în 2001, în localitatea de coastă Varigotti, din Italia. După o relație de peste 15 ani, omul de afaceri a cerut-o în căsătorie în 2017, însă cei doi au ales să își oficializeze relația abia acum, după 25 de ani împreună.

Acesta nu este primul mariaj al supermodelului originar din Cehia. Eva Herzigová a mai fost căsătorită cu Tico Torres, bateristul trupei Bon Jovi.

Eva Herzigová a devenit celebră la nivel internațional în 1994, odată cu celebra campanie publicitară „Hello Boys” pentru Wonderbra, considerată una dintre cele mai memorabile reclame din istoria modei. Ulterior, și-a consolidat statutul de supermodel colaborând cu unele dintre cele mai importante case de modă din lume, printre care Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior și Chanel.

Gregorio Marsiaj provine dintr-una dintre cele mai cunoscute familii de antreprenori din Torino. Familia sa a fondat compania Sabelt, specializată în producerea sistemelor de siguranță pentru mașinile de curse. Într-un interviu acordat anterior revistei Tatler, Eva Herzigová a vorbit cu emoție despre relația lor de cuplu.

„Mă face să mă simt bine cu cine sunt, exact așa cum sunt. Am și momente în care nu mă simt bine. Dar el reușește întotdeauna să mă ridice și să mă ajute să merg mai departe. Este o persoană extrem de pozitivă și un tată minunat. Îmi umple viața de bucurie”, mărturisea supermodelul în acea perioadă.

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foto: Instagram, profimedia

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