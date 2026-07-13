Eva Herzigová s-a căsătorit cu omul de afaceri Gregorio Marsiaju după 25 de ani de relație

Eva Herzigová s-a căsătorit cu partenerul său de viață, omul de afaceri Gregorio Marsiaj, după 25 de ani de relație. Celebrul supermodel ceh și-a unit destinul cu tatăl celor trei copii ai săi în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Italia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Eva Herzigová s-a căsătorit cu omul de afaceri Gregorio Marsiaju după 25 de ani de relație

Eva Herzigová s-a căsătorit, în sfârșit, cu partenerul său de viață, omul de afaceri Gregorio Marsiaj, după o relație care a durat 25 de ani. Cei doi au fost înconjurați de cei trei fii ai lor, George, Philipe și Edward, dar și de familie și prieteni apropiați, în momentul în care și-au rostit jurămintele în biserica San Vito din Italia, sâmbătă.

În vârstă de 53 de ani, Eva Herzigová a impresionat într-o rochie de mireasă albă semnată Lanvin. Ținuta, cu un decolteu adânc și o capă spectaculoasă, i-a oferit un aer elegant și sofisticat, demn de statutul său de supermodel.

Zâmbitoare pe tot parcursul ceremoniei, Eva a părăsit biserica ținându-l de braț pe proaspătul ei soț. Gregorio Marsiaj a ales un costum gri închis, o cămașă albă, o cravată gri deschis și o floare albă prinsă la rever. După ceremonia religioasă, invitații s-au îndreptat către Palazzo Carignano, unde mirii au oficiat și ceremonia civilă în istorica Sală a Plebiscitelor (Sala dei Plebisciti).

Seara s-a încheiat cu o cină restrânsă organizată la Del Cambio, unul dintre cele mai apreciate restaurante din Italia, distins cu o stea Michelin.

O poveste de dragoste începută în urmă cu un sfert de secol

Eva Herzigová și Gregorio Marsiaj s-au cunoscut în 2001, în localitatea de coastă Varigotti, din Italia. După o relație de peste 15 ani, omul de afaceri a cerut-o în căsătorie în 2017, însă cei doi au ales să își oficializeze relația abia acum, după 25 de ani împreună.

Acesta nu este primul mariaj al supermodelului originar din Cehia. Eva Herzigová a mai fost căsătorită cu Tico Torres, bateristul trupei Bon Jovi.

Eva Herzigová a devenit celebră la nivel internațional în 1994, odată cu celebra campanie publicitară „Hello Boys” pentru Wonderbra, considerată una dintre cele mai memorabile reclame din istoria modei. Ulterior, și-a consolidat statutul de supermodel colaborând cu unele dintre cele mai importante case de modă din lume, printre care Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior și Chanel.

Gregorio Marsiaj provine dintr-una dintre cele mai cunoscute familii de antreprenori din Torino. Familia sa a fondat compania Sabelt, specializată în producerea sistemelor de siguranță pentru mașinile de curse. Într-un interviu acordat anterior revistei Tatler, Eva Herzigová a vorbit cu emoție despre relația lor de cuplu.

„Mă face să mă simt bine cu cine sunt, exact așa cum sunt. Am și momente în care nu mă simt bine. Dar el reușește întotdeauna să mă ridice și să mă ajute să merg mai departe. Este o persoană extrem de pozitivă și un tată minunat. Îmi umple viața de bucurie”, mărturisea supermodelul în acea perioadă.

Citește și:
Mesajul transmis de Simona Halep după ce a fost surprinsă la Wimbledon în compania noului ei partener: „Experiență de neuitat'

foto: Instagram, profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cleopatra Stratan, declarație de dragoste pentru Edward Sanda. Artistul a împlinit 29 de ani: "Ești tot ce mi-am putut dori"
People
Cleopatra Stratan, declarație de dragoste pentru Edward Sanda. Artistul a împlinit 29 de ani: "Ești tot ce mi-am putut dori"
Ce se întâmplă cu sezonul 14 al show-ului Vocea României. Anunțul oficial făcut de PRO TV
People
Ce se întâmplă cu sezonul 14 al show-ului Vocea României. Anunțul oficial făcut de PRO TV
Ramona Olaru, imagini din vacanța în Capri. Cum s-a distrat vedeta
People
Ramona Olaru, imagini din vacanța în Capri. Cum s-a distrat vedeta
Prințul George, apariție elegantă alături de familie la finala Wimbledon. Motivul pentru care a ales un costum, în ciuda temperaturilor ridicate
People
Prințul George, apariție elegantă alături de familie la finala Wimbledon. Motivul pentru care a ales un costum, în ciuda temperaturilor ridicate
Victoria Raileanu, mesaj emoționant după nunta cu Adrian Ștefănescu: "În curte la mama, cu cei mai dragi oameni"
People
Victoria Raileanu, mesaj emoționant după nunta cu Adrian Ștefănescu: "În curte la mama, cu cei mai dragi oameni"
Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: "Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că..."
People
Deliric, confesiuni rare despre relația cu INNA. Cum o răsfață pe logodnica lui: "Sunt extraordinar, gătesc, iubesc femeia, îi spun că..."
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Patrice Cărăușan de la Survivor 2026 este însărcinată! Cum a anunțat vestea emoționantă. Primele imagini cu burtica de gravidă
Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul a murit într-un accident în timpul unei curse
Cine a fost Adrian Rus-Sinner. Pilotul a murit într-un accident în timpul unei curse
Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat
Georgiana Lobonț a pierdut 70 000 de euro după ce a cântat în cadrul unui eveniment. Ce s-a întâmplat
Horoscop zilnic 13 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 13 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Doliu în lumea filmului: Sam Neill, legendarul actor din „Jurassic Park”, a murit la doar câteva luni după ce învinsese cancerul
Doliu în lumea filmului: Sam Neill, legendarul actor din „Jurassic Park”, a murit la doar câteva luni după ce învinsese cancerul
People

Celebrul actor Sam Neill s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani.

+ Mai multe
Adi Vasile, prezentatorul Survivor România, și logodnica lui, Delia Tudose, s-au despărțit
Adi Vasile, prezentatorul Survivor România, și logodnica lui, Delia Tudose, s-au despărțit
People

Adi Vasile și Delia Tudose s-au despărțit după o relație ce dura de ani buni.

+ Mai multe
Alina Sorescu și-a sărbătorit în avans ziua de naștere. Mesajul transmis de artistă: "Am vrut să prelungesc bucuria"
Alina Sorescu și-a sărbătorit în avans ziua de naștere. Mesajul transmis de artistă: "Am vrut să prelungesc bucuria"
People

Alina Sorescu a decis să își sărbătorească în avans ziua ei de naștere și a transmis un mesaj emoționant cu această ocazie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC