Oana Radu s-a căsătorit! Primele imagini cu artista îmbrăcată în rochie de mireasă

Oana Radu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat pe plajă în Mamaia.

  Actualizat 05.09.2025, 09:11
Oana Radu
Oana Radu s-a căsătorit! Artista și partenerul ei, Șerban Balaban, au făcut pasul cel mare pe data de 4 septembrie. Ceremonia a avut loc în Mamaia pe plaja Azimuth.

Oana Radu s-a căsătorit

Oana Radu a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram vestea că s-a căsătorit. Cântăreața a dezvăluit și primele imagini în rochia de mireasă, iar urmăritorii au rămas surprinși de alegerea ei vestimentară. Artista a purtat o rochie compusă dintr-un corset și o fustă tip sirenă. În ceea ce îl privește pe soțul ei, Șerban Balaban, el a optat pentru o cămașă neagră și un costum alb. Decorul de la ceremonie a fost unul desprins din povești, cu flori albe și artificii. 

„Ziua noastră specială! Ziua în care am primit Binecuvantarea lui Dumnezeu!”, a transmis Oana Radu pe Instagram alături de imaginile de la nuntă. 

Cei doi s-au logodit în decembrie 2024

Oana Radu formează un cuplu de câteva luni cu Șerban Balaban, toboșarul formației care o acompaniază pe scenă. Bărbatul a cerut-o în căsătorie la sfârșitul anului 2024, artista dezvăluind atunci și imagini cu spectaculosul inel de logodnă pe care l-a primit. Cei doi s-au logodit în Paris.

„Imaginează-ți că o iei de la început și lași pe altcineva să te iubească corect”, este mesajul publicat de Oana Radu, care însoțește seria de fotografii publicate pe pagina sa personală de Instagram.

Pe lângă inelul de logodnă, cântăreața a primit și un buchet imens de trandafiri roșii.

Cum l-a cunoscut Oana Radu pe partenerul ei, Șerban Balaban

După divorțul de Cătălin Dobrescu, Oana Radu și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, toboșarul trupei sale, Șerban Balaban. Recent, vedeta a povestit cum a început idila dintre ei.

„După ce eu și Cătălin ne-am separat și am hotărât că o luăm pe drumuri diferite, eu aveam nevoie de un bărbat în care să pot avea încredere, pentru că erau chestii de bărbat de făcut și eu nu le puteam face, spre exemplu managerierea trupei, a drumurilor, a concertelor și organizarea repetițiilor. Și așa fac un miliard de chestii și era foarte complicat. Trebuia să fie cineva de care băieții să asculte, aveam nevoie de un lider și ușor, ușor ne-am apropiat, că inevitabil… Noi am discutat de la început că am nevoie de un ajutor în business-urile pe care le am și a fost super încântat să facă și altceva pe lângă muzică. I-am propus un procent, dar nu m-a întrebat vreodată de banii ăia. Era mâna mea dreaptă. Să nu se interpreteze că Șerban a fost amantul meu secret, că nu e cazul de așa ceva. Relația noastră a început câteva luni după divorț”, a povestit Oana Radu în cadrul podcastului moderat de Bursucu.

Oana Radu a mai spus că între ea și actualul său soț a existat inițial o relație de prietenie.

„De când l-am întâlnit pe Șerban, simt că a meritat totul, că nu există nicio greutate, că nu a fost nimic greu. Că a meritat să trăiesc tot ca să am o astfel de fericire. Și dacă nu o să dureze, dacă Doamne ferește se termină mâine, sunt fericită. În relația cu Șerban îmi pare rău că nu pot să-i ofer încrederea asta oarbă pe care o merită. Din cauza trecutului, fără să vrei, ești mereu în gardă”, a adăugat Oana Radu.

Miranda Kerr, declarații inedite despre despărțirea fostului său soț, Orlando Bloom, de Katy Perry: „Suntem o familie mare și fericită'

Foto: Instagram

