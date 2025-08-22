Nu stai prea bine la capitolul încredere? Ce te-ar ajuta la început de relație

Ai o mie de gânduri și îndoieli asta deoarece nu ai avut experiențe prea bune și nici prea multă încredere în tine. Ce să faci pentru a te controla.

  Actualizat 22.08.2025, 09:45
Nu stai prea bine la capitolul încredere? Ce te-ar ajuta la început de relație

Sunteți în etapa întâlnirilor, partea de început, iar anxietatea ta este la cote înalte. Nu mai vrei încă o dezamăgire, încă o alegere proastă, ești permanent în alertă și chiar nu reușești să te bucuri de ceea ce se întâmplă acum. E important să te calmezi, iar deciziile pe care le iei să fie raționale, nu din frică.

Și dacă e chiar cum spui tu?

Ok, și dacă e adevărat acel gând că e o persoană interesată mai degrabă de sex? Că este foarte entuziasmat acum la început, iar apoi se va plictisit rapid? Că în teorie își dorește mult o relație, dar la nivel practic și emoțional nu este capabil să susțină una? Și dacă toate astea ar fi adevărate, ce se întâmplă mai departe? Și mai departe? Este tehnica săgeții descendente prin care vei observa că în final situația nu este atât de neagră. Vei fi dezamăgită, va trece, vei începe să ieși din nou la întâlniri, vei cunoaște pe cineva în regulă.

Oricând poți spune stop

Nu trebuie să stai într-o relație care nu e potrivită pentru tine, cu un om care să nu se poarte frumos. Nu este un contract pe viață, nu e o condamnare definitivă, te poți retrage oricând. Oricând poți face ce este mai bine pentru tine, inclusiv să pleci.

Ce informații ai?

Poți aduna informații despre persoana respectivă de la cunoștințe comune, în cazul în care aveți. Poți afla ce te interesează chiar de la cel cu care te întâlnești, întrebându-l direct. Observă dacă ceea ce povestește nu se mai potrivește la un moment dat, dacă minte, dacă exagerează, dacă același lucru este relatat diferit de mai multe ori.

Fii onestă cu tine…

… legat de felul în care chiar tu sabotezi această relație incipientă. Nu ai încredere în el, în ce ar putea fi și atunci te retragi emoțional, ești foarte rece și distantă? Îl refuzi până se plictisește deoarece vrei să vezi cât de insistent sau hotărât este? Nu îți faci timp real pentru creșterea acestei relații? Consideri că el este cel care trebuie să depună tot efortul? Îi spui că nu vrei o relație ca să îl testezi și te superi dacă și el se va raporta ulterior la tine în aceeași manieră? Ceri foarte mult, foarte repede?

Calmează mintea

Și dacă relația va ajunge într-un impas vei vedea la momentul respectiv ce anume poți face, nu e necesar să creionezi în avans planuri pentru o situație care încă nu s-a întâmplat. Vei lăsa varianta ta cea din viitor să se ocupe de asta, cea din prezent se poate bucura de magia începutului. Ce câștigi și ce pierzi din această ruminație continuă?

Alte relații de-ale tale s-au încheiat și dacă ai fost compliantă, excesiv de drăguță, de înțelegătoare? Deci știi că abordarea aceasta nu este câștigătoare. Poate că nici cea în care ai fost foarte vigilentă, precaută, căutând defecte ori semne că nu este persoana potrivită pentru tine. Au apărut alte situații la care nu te așteptai și te-au determinat să închei relația. Un optimism realist, fiind cu adevărat atentă la ce îți arată realitatea, îți permite să fii prezentă, să te bucuri dar și să te protejezi într-un mod sănătos.

Afirmații pozitive care vă ajută să vă disciplinați financiar în cuplu

