Afirmații pozitive care vă ajută să vă disciplinați financiar în cuplu

Relația voastră cu banii este cât se poate de nesănătoasă? Anumite afirmații pozitive vă pot schimba modul de raportare la finanțe.

  de Cristescu Catalina
Afirmații pozitive care vă ajută să vă disciplinați financiar în cuplu

Cheltuiți excesiv, vă îndatorați permanent pentru a vă susține stilul de viață ori lucrați enorm tocmai pentru a vă putea permite toate lucrurile acelea. Costul? Nu aveți timp de nimic, nici de propria persoană, nici de partener, mâncați haotic, ați pus kilograme care se văd și se simt, sănătatea devine din ce în ce mai șubredă, sunteți permanent obosiți, conflictele în cuplu au preponderent ca subiect banii. În spate se află credințe care vă fac rău sau care vă determină să vă raportați cât se poate de nesănătos la tot ce presupune noțiunea de finanțe.

Iubirea are multe modalități frumoase de exprimare

Iubirea se traduce și prin timp petrecut împreună, activități drăguțe care să nu fie costisitoare, tandrețe, servicii pe care să vi le faceți unul altuia și care să nu presupună investiție financiară, ci de atenție și minim de efort, de exemplu să vă pregătiți cafeaua dimineața sau micul dejun. Dacă totuși limbajul iubirii voastre este exprimat de cadouri, aici intră și atenții care să nu vă dea peste cap bugetul. Cadourile scumpe, buchetele imense de flori nu înseamnă automat iubire, loialitate, respect, prețuire. Care sunt alte forme prin care să vă simțiți iubiți, respectați, apreciați, importanți unul pentru celălalt?

Sunt o persoană valoroasă

Și amândoi sunteți valoroși, indiferent de suma pe care o încasați pe card la finalul lunii. Dacă la un moment dat postul este restructurat și aveți nevoie de 6 luni pentru a găsi un nou job, în acele 6 luni nu mai sunteți valoroși? Cunoașteți oameni foarte bogați sau care stau grozav din punct de vedere financiar, dar care la nivel comportamental, moral, etic, nu vă plac? Ce anume nu vă place? Care sunt trăsăturile morale care formează o persoană valoroasă? Pe aceeași premisă nici cumpărăturile făcute, obiectele deținute nu aduc de fapt niciun plus de valoare. Căci nu de aici reiese valoarea reală a unei persoane.

Sunt disciplinată financiar

Disciplina se învață, e ca un mușchi care se lucrează. Nimeni nu se naște cu abdomen sculptat, dar poate deveni unul plat prin exercițiu fizic și disciplină alimentară. Iar când mergi la sală nu este mai eficient să te antrenezi împreună cu un partener? Trageți unul de altul când devine tentant să chiuliți, vă corectați dacă nu faceți bine un exercițiu, veniți cu idei diverse de antrenamente. La fel și în plan financiar sau în ceea ce privește disciplina financiară unde sunteți și aici parteneri care se pot sprijini pentru alegeri mai înțelepte și controlul impulsurilor.

Merit siguranță și stabilitate

Cheltuielile impulsive, mai mult decât îți permiți cum îți aduc siguranță și stabilitate? Aceste două nevoi sunt împlinite de fondul lunar de economii, fondul de urgențe, fonduri care pentru a fi alimentate e nevoie de un control al cheltuielilor păstrându-se și odihna, relaxarea, distracția atât de importante pentru reechilibrare și realimentarea resurselor emoționale. Până la urmă tu îți controlezi banii, nu banii sunt cei care te controlează pe tine, iar scopul este de a trăi o viață confortabilă.

De ce e important ca în relația de cuplu partenerul să-ți fie și prieten

