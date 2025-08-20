De ce e important ca în relația de cuplu partenerul să-ți fie și prieten

Ce trecem în fișa postului de partener de cuplu diferă de multe ori de la persoană la persoană. Iar elementele care o compun sunt învățate din familia de origine, ce ai văzut la părinți, la bunici, ce ai observat că se petrece în cuplurile prietenelor sau prietenilor care constituie mediul tău social și creează o normalitate actuală, cu rădăcini în familiaritatea din copilărie. Căci nu întâmplător alegem anumiți oameni în jurul nostru sau la un moment dat în viață ne îndepărtăm de ei.

În plus, mai adăugăm și credințe dezvoltate în relațiile anterioare, cele noi dobândite printr-un intens și greu lucru cu sine, sau ce mai preluăm de la televizor sau social media și ne-ar plăcea să ni se aplice și nouă. Deci pe baza unor nevoi emoționale legitime, dar nu mereu împachetate adecvat sau eficient. De ce ar fi de dorit ca partenerul să ne fie și prieten? Tocmai pentru ca acele nevoi emoționale să fie împlinite în mod corect.

Autenticitatea

Cu un prieten ești 100% tu, fără măști, fără disimulări, fără a încerca să pari perfectă. Fără teama că vei fi criticată, fără teama că nu vei fi acceptată. Iar partenerul de cuplu să fie acel prieten cu care să te simți în largul tău, lângă care să fii autentică este… neprețuit.

Sprijin concret

Poate când cunoști oameni și stați de vorbă despre prieteni și prietenie, apare întrebarea aceea dacă există persoane pe care să le suni și la 3 dimineața, iar ele să lase tot, să fugă din pat către tine și să-ți ofere ajutor în momentul acela. Partenerul prieten este omul pe care să te bazezi, care îți este sprijin în situații dificile fie că sunt legate de carieră, sănătate, părinți. Cel care preia sau te ridică atunci când ești atât de jos emoțional încât abia respiri de frică și de greu.

Vă dezvoltați împreună…

… și nu în direcții diferite, ci devenind și mai compatibili. Iar în diferențele dintre voi găsiți teritorii comune sau găsiți strategii să vă susțineți și să armonizați acele diferențe. Vă bucurați onest împreună pentru victoriile individuale, fără urmă de competiție sau invidie. Un alt secret este și flexibilitatea sau adaptabilitatea. Nevoile și ritmurile personale vi se schimbă în timp, iar voi vă adaptați la asta păstrând în aceeași măsură conectarea emoțională. Cum se poate asta? Prin empatie mai ales atunci când ritmurile sunt destul de diferite. Nu vă forțați ca unul să devină ca celălalt, ci vă respectați ritmurile și nevoile. Ce alt instrument este foarte util în acest proces? Desigur, comunicarea pe care o îmbunătățiți constant.

Vă distrați împreună

Încercările vieții vă întăresc, sunt proba trăsăturilor personale, vă respectați valorile, vă respectați și îndepliniți responsabilitățile. Dar e nevoie pe lângă toate acestea și de joacă de adulți, de relaxare, de odihnă. Creați spațiu pentru ele, iar partenerul prieten este un tovarăș de călătorie lângă care vă simțiți confortabil, în siguranță, cel lângă care tăcerea nu este ciudată, ci reconfortantă. Există încrederea reciprocă de a vă lăsa vulnerabili unul în fața celuilalt, de a împărtăși aspecte sensibile, dar și că timpul petrecut împreună este unul frumos, care vă încarcă pe amândoi.

