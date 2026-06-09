Bianca Censori, apariție neobișnuită în noul videoclip al lui Kanye West. Cum s-a afișat soția artistului

Bianca Censori revine în atenția publicului cu un nou videoclip controversat, lansat chiar de ziua de naștere a lui Kanye West.

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  de  ELLE
Bianca Censori, apariție neobișnuită în noul videoclip al lui Kanye West. Cum s-a afișat soția artistului

Bianca Censori a atras din nou atenția publicului printr-o apariție neobișnuită. Arhitecta australiană, în vârstă de 31 de ani, a publicat pe Instagram un videoclip realizat pentru promovarea noului single al soțului său, Kanye West, intitulat Gemini Season.


Postarea a fost distribuită luni, în ziua în care artistul a împlinit 49 de ani.

Clipul, regizat chiar de Bianca Censori, o surprinde pe aceasta stând nemișcată pe un scaun, în fața unei vaci, purtând un corset roz cu decolteu amplu, lenjerie albă cu volane și pantofi nude.

După apariția pe ecran a titlului Gemini Season, Bianca se întoarce spre animal și începe să îl mulgă. Spre finalul secvenței, aceasta ridică recipientul cu lapte proaspăt, iar Kanye West intră în cadru și îi ia vasul din mâini.

La doar câteva ore înainte de publicarea videoclipului, Bianca Censori i-a transmis lui Kanye West un mesaj cu ocazia zilei sale de naștere. Pe Instagram Stories, modelul a distribuit o fotografie cu artistul și a scris: „La mulți ani, @ye. Te iubesc mai mult decât viața”.

În luna februarie, Bianca Censori a respins speculațiile potrivit cărora aparițiile sale provocatoare ar fi fost impuse de artist. Soția lui Kanye West, cu care s-a căsătorit în 2022, a vorbit deschis despre acest subiect după ce relația lor a fost intens comentată de-a lungul anilor din cauza ținutelor sale îndrăznețe. Una dintre cele mai discutate apariții a avut loc la gala Grammy de anul trecut, când Bianca a sosit purtând o haină de blană, pe care ulterior a îndepărtat-o pentru a dezvălui o rochie transparentă.

Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, Bianca a insistat că toate aceste alegeri îi aparțin.

„Nu aș face ceva ce nu mi-aș dori să fac”, a declarat ea.

Bianca a explicat și că lucrează împreună cu Kanye West la conceperea ținutelor sale și că privește acest proces ca pe o colaborare creativă.

„Așa că a fost o colaborare, nu a existat niciodată ideea că mi se spunea să fac ceva”, a spus ea.

Modelul a adăugat că apreciază posibilitatea de a discuta despre modă cu cineva pe care îl consideră un geniu și a făcut o comparație cu regretatul designer italian Gianni Versace.

„Dacă ai fi căsătorită cu Gianni Versace, nu ți-ar oferi și el o rochie sau ceva de genul acesta?”.

Bianca Censori, despre critici și imaginea sa publică

În decembrie 2025, Bianca Censori a oferit publicației Interview Magazine un interviu atipic despre criticile cu care se confruntă și imaginea sa publică. Soția lui Kanye West a ales să nu răspundă personal întrebărilor, fiind reprezentată de o tânără care purta o mască din plastic inspirată de chipul ei.

Întrebată dacă s-a simțit vreodată „captivă” în imaginea creată în jurul ei, femeia mascată a declarat:

„O femeie aflată în lumina reflectoarelor este forțată să privească versiuni ale ei multiplicându-se fără consimțământul său”.

Aceasta a continuat:

„Oamenii proiectează, oamenii inventează, oamenii șterg. Așa că ea sculptează versiunile pe care ei le creează, aceste sine fantomatice. Aceasta nu este o confesiune a sentimentului de a fi captivă. Este un act de recuperare. Ea își revendică clonele neautorizate. Nu este captivă în imaginea sa publică. O multiplică până când originalul devine un mit”.

„Bianca privește rețelele sociale într-un mod neutru, nu ca pe ceva în care este implicată emoțional, ci ca pe un spațiu în care percepțiile se transformă rapid și public. Nu caută nici laude, nici reacții negative, dar este atentă la modul în care ambele se formează și circulă. Sunt două fețe ale aceluiași mecanism perceptiv, iar contrastul dintre ele este util”, se mai arată în interviu.

„Reacțiile negative nu sunt un scop, dar sunt revelatoare. Ele arată unde se află sensibilitățile culturale și ce sunt oamenii incapabili sau reticenți să numească direct. Scopul final al Biancăi este autoexprimarea”.

Detalii despre relația cu Kanye West

Bianca Censori ar fi încercat în repetate rânduri să iasă din căsnicia cu Kanye West, au declarat apropiați ai cuplului.

Potrivit People, care citează o sursă din cercul celor doi, Censori, în vârstă de 31 de ani, „era foarte nefericită în mariajul lor de ceva vreme”. Aceeași sursă susține că soția rapperului ar fi „încercat de mai multe ori” să pună capăt relației înainte ca West să ajungă recent la dezintoxicare.

Informațiile au apărut în contextul în care, potrivit Page Six, cei doi s-ar fi despărțit în februarie 2025, după doi ani de căsnicie. La acel moment, publicația cita o sursă care afirma că Bianca Censori „ajunsese la limită”, iar motivele ar fi fost legate de comportamentul lui West.

Page Six nota că despărțirea ar fi fost influențată de decizia artistului de a vinde tricouri cu svastică și de declarațiile sale privind „controlul” asupra partenerei sale.

„Nu vrea să aibă nimic de-a face cu acel circ”, declara sursa pentru Page Six. „El spune că ea doar e ‘supărată pe el’, dar în acest moment i-a spus că pentru ea totul s-a încheiat”.

Potrivit aceleiași publicații, la momentul respectiv, Kanye West ar fi fost convins că Bianca Censori se va „întoarce” la el, iar purtătorul său de cuvânt a negat existența unui divorț iminent.

Ulterior, până la finalul lunii, relația ar fi intrat din nou într-o fază de reconciliere. Conform Page Six, cei doi ar fi „decis să își mai dea o șansă” și nu ar fi fost „pregătiți să renunțe unul la celălalt”.

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Foto: Arhiva ELLE, Instagram

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