Limite pe care e important să le pui în cuplu în contextul erei digitale

Telefon mobil, acces permanent la internet... limitele în cuplu primesc noi forme adaptate la ceea ce presupune astăzi tehnologia.

  de  Cristescu Catalina
Limite pe care e important să le pui în cuplu în contextul erei digitale

Că este începutul relației ori sunteți de ceva ani împreună, limitele vă ajută să creați o hartă în cuplu, un ghidaj pentru așa da, așa nu. Aceste limite se clarifică în acea discuție foarte importantă de la început în care formulați specific regulile relației voastre, și se mai ajustează și pe parcurs în funcție de context. Până la urmă nu poate fi prevăzut totul la linie, plus că se mai schimbă și nevoile și ritmul vostru. Iar dacă ați abordat elemente ce țin de latura financiară, timp liber individual, prieteni, familie de origine, valori, carieră, mai există limite și care se adresează accesibilității la nivel tehnologic. Căci telefonul mobil este un mic univers în sine cu multe capcane și tentații.

Răspundeți la telefon?

Unul dintre voi este la duș, telefonul sună. Răspunde celălalt partener sau nu? Răspunde după ce îți cere permisiunea sau o face direct? Căror oameni este ok să le răspundă? Sau nu va face niciodată asta, și revii tu cu telefonul imediat după ce ești disponibilă? La fel și cu mesajele. Vă citiți unul celuilalt mesajele? Asta dacă sunt cu opțiunea de afișare pe ecran sau vă furnizați dinainte parolele de acces ale telefonului. Ceea ce devine următorul punct discutat.

Parola!

Vă dați sau nu parolele de acces? Nu este despre a ascunde ceva, ci pur și simplu despre protecția intimității care este firesc să existe și în cuplu. Despre un spațiu personal care nu se manifestă doar atunci când ieși cu o prietenă la cafea sau la masă, ci și în ceea ce privește propriul univers digital care poate fi cuprins de diversele funcționalități ale telefonului mobil. Să fie încălcată limita atunci când ea este pusă reprezintă o intruziune foarte serioasă.

Localizarea

O formă de control evidentă sau una mai subtilă îmbrăcată în îngrijorare și preocupare pentru binele celuilalt? Partenerul va vedea mereu unde te afli, fără să se bazeze pe încrederea pe care ți-o oferă și cuvântul dat. Există, desigur, și localizarea temporară, în caz de nevoie, dacă te gândești doar în termeni de siguranță.

Video call și poze

Ce femeie este bucuroasă să fie sunată direct cu video, fără să primească o avertizare înainte și câteva minute la dispoziție pentru a se aranja puțin? În casă nu te prezinți ca și cum ai merge la birou sau ai ieși în oraș… Apoi mai este apelul video cu aparentă dorință de conectare emoțională. Când ești plecată din oraș cu serviciul, dar nu ești în cameră pentru a avea intimitatea necesară acelui apel, ori partenerul este plecat și e același scenariu. Când unul dintre voi a ieșit în oraș cu prietenii, iar pe video v-ați bucura împreună, ori este cerută o poză pentru a vedea locul acela minunat și prietenii toți înșirați la masă. Dovada că fiecare este unde spune? De a vedea în timp real ce se petrece? Se poate trece foarte ușor granița către control, verificare, în loc de a folosi potențialul tehnologic pentru o reasigurare sănătoasă și un moment intim emoțional la sute de kilometri distanță. 

Social media

E important să agreați ce și cât postați împreună. Poate nu îți dorești să te vadă colegii de serviciu în costum de baie pe plajă, cum arată cazarea aleasă sau cum vă distrați la club. Nici copiii expuși în online. Poate chiar vrei să postezi doar poze cu peisaje sau anumite clădiri, nu neapărat cu tine fizic. Uneori etichetarea în fotografii devine o formă de oficializare a relației dar și o variantă ineficientă care reflectă nesiguranță și prin care o persoană încearcă să sublinieze că partenerul său este… luat.

Greșeli pe care le faceți în cuplu și duc la un dezechilibru financiar

Foto: PR

