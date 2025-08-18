Greșeli pe care le faceți în cuplu și duc la un dezechilibru financiar

Când vă gândiți la greșeli care vă pot afecta serios relația de cuplu, ba chiar să o pună în pericol, ce anume vă vine în minte? Flirtul cu alte persoane? Infidelitatea fizică sau emoțională? Intruziunea părinților pe care nu o corectați? Dependențe? Unul își dorește copil ori căsătorie, iar celălalt nu? Ei bine, și partea financiară sau mai bine zis comportamentele financiare generează o serie de nemulțumiri ce în final atârnă foarte greu în decizia dacă mergeți sau nu mai departe împreună. Asta deoarece discutăm despre nevoi emoționale de bază care sunt ignorate.

Distracția în exces

Ieșiri la restaurant, la club, city break-uri, vacanțe, escapade de final de săptămână, toate costă și nu puțin. Unul propune, iar celălalt cedează. Ori amândoi pur și simplu nu faceți calculele necesare pentru a afla dacă vă permiteți sau nu un astfel de stil de viață. Savurați din plin, apoi urmează perioade grele în care deprivarea este la cote maxime. Ca atunci când mănânci toate prăjiturile din frigider, iar când îți este poftă de o altă prăjitură frigiderul este gol sau nu îți permiți nici să intri în cofetărie, dar să mai cumperi ceva. Nu planificați regulat ieșirile în funcție de buget, astfel încât componenta distracție să fie constantă și fără sacrificii. Și se inserează plictiseala, efortul este foarte mare pentru a recupera deficitul financiar, poate chiar din acest motiv nici nu este loc pentru odihnă și relaxare.

Impulsivitatea

Practic nu aveți niciun buget pentru nimic. Nu ați stabilit cât să cheltuiți lunar pe haine, accesorii, cosmetice, produse de curățenie, pe alimente, nu aveți un buget pentru urgențe și nici nu evaluați ce reprezintă cu adevărat o urgență. Ce vă place sau credeți că aveți nevoie puneți în coș, fie că faceți asta fizic sau online. Nu există o evidență a cheltuielilor uzuale care să vă arate un tablou din punct de vedere financiar și apoi către ce puteți redistribui suma rămasă.

Responsabilitatea nu este asumată…

… la nivel individual, ci întotdeauna de vină este celălalt. El este vinovat pentru că a insistat foarte mult, astfel încât tu ai cedat. Pentru că nu este ambițios și nu câștigă suficient. Tu pentru că nu ai fost fermă. Versiunile se pot prezenta în diferite variante, cert este că în niciuna nu funcționați ca o echipă și nu vă uitați onest la aportul personal. Nu vă uitați nici la așteptările pe care le aveți, cât de rezonabile sunt, ori care este perspectiva proprie despre bani și cum poate fi ea armonizată cu perspectiva celuilalt partener de cuplu. Aveți sau nu o educație financiară? Ce trebuie făcut mai departe pentru a vă dezvolta din acest punct de vedere?

Plățile întârziate…

… vă pot da și ele peste cap din punct de vedere financiar. Fie că discutăm despre cheltuielile de întreținere a casei sau datoriile ce trebuie achitate. Nu e clar cine de ce anume se ocupă, ori dacă aveți un minim de organizare în acest sens persoana desemnată uită ce trebuie să facă, nu tratează cu seriozitate. Cât de mult vă bazați unul pe celălalt? Este echitabilă și realistă împărțirea responsabilităților?

