Cum te păcălește intuiția în viața amoroasă și ajungi să iei decizii greșite

Vezi intuiția ca pe o resursă internă valoroasă care niciodată nu are cum să dea greș. Dar ea nu e o constatare a realității, ci manifestarea unor frici.

  de Cristescu Catalina
Cum te păcălește intuiția în viața amoroasă și ajungi să iei decizii greșite

De ce este atât de importantă intuiția pentru tine? Deoarece ai nevoie de protecție, de siguranță, de reasigurări. Ai nevoie să te convingi că procedezi bine, că te afli lângă omul potrivit. Și intuiția devine astfel un mecanism folosit intens, pe care nu-l pui la îndoială nicicum. O altă formă de evitare emoțională, de control, un cumul de capcane ale minții, gânduri automate negative care te duc într-o direcție greșită.

Citirea gândurilor

Intuiția îți spune că un potențial partener gândește despre tine că nu ești suficient de bună, că nu te place suficient, că el vrea doar să se joace, că sigur intenționează să profite de tine. Oare realitatea confirmă aceste gânduri? Ele pot fi niște constatări triste dar adevărate când ceea ce zice nu se potrivește cu ceea ce face omul respectiv. Ori nici măcar nu este declarativ, ci atitudinea pe care o are față de tine nu este nicicum una serioasă, de asumare.

Ghicirea viitorului

Intuiția îți zice exact cum se va comporta, ce va face în viitor, ori intuiția îți zice ce face în momentul actual. Nu îți răspunde deoarece este cu altcineva, nu că încă este la birou. Intuiția îți spune că a plecat undeva cu o altă femeie, nu că este plecat în afara orașului să își viziteze părinții. Scenariile sunt negative, cu tentă catastrofală din punct de vedere relațional, chiar dacă bărbatul respectiv e implicat și 100% orientat către tine. Dar frica de a fi părăsită duce spre construirea acestor scenarii fără o bază palpabilă, conform unor dovezi.

Intuiția te duce spre dependență

O dependență emoțională, desigur, față de grupul de prietene sau o prietenă anume. Toate acele scenarii pe care tu le numești intuiție sunt împărtășite cu ea și analizate, disecate până la cel mai mic detaliu. Nu iei nicio decizie până nu discuți cu prietena sau grupul de prietene, maniera în care te raportezi la partener întâi este verificată, validată sau nu, plănuită atent împreună cu ele. Ca o fetiță care cere ghidajul părinților, care nu hotărăște nimic fără ei, care are nevoie să i se spună cum să procedeze și va face întocmai. Lipsesc liberul arbitru, asumarea responsabilității propriilor decizii, confruntarea cu consecințele propriilor decizii. Mai mult, încrederea este oarbă în prietenă sau grupul de prietene, în judecata lor, pe când ceea ce spune partenerul nu este crezut din start.

O scuză pentru control exagerat…

… și invadarea intimității, ceea ce pune probleme mari în cuplu și duce la conflicte serioase, inclusiv la despărțire. Intuiția care te trimite către verificarea telefonului său mobil, a mesajelor, punerea de întrebări intruzive prietenilor săi sau prietenilor comuni, dacă aveți, familiei sale, urmărirea lui sau chiar la extremă montarea de dispozitive prin care să îi asculți convorbirile. Și faci asta mai departe deși nu găsești nimic, la o anumită perioadă așa ca o strategie de prevenție, ori pentru că au fost niște factori declanșatori pentru bănuielile tale.

Obiceiuri zilnice care vor avea efect pozitiv și când vei avea o relație de cuplu

