Obiceiuri zilnice care vor avea efect pozitiv și când vei avea o relație de cuplu

E foarte important să ai o relație bună cu tine, iar anumite obiceiuri pe care le cultivi te vor ajuta în plan personal dar și în cuplu.

Grija de sine trebuie să existe oricând, și când ești singură, și când ești într-o relație. Cum tu ești cea mai importantă persoană de viața ta, într-un mod realist ce oferă iubire de sine, nu egoism toxic, singurul abandon posibil este acela în care tu uiți de tine și te abandonezi tu pe tine. Iar prin aceste obiceiuri zilnice îți dovedești tu ție că ești importantă pentru tine, te îngrijești de nevoile tale. Și a fi în contact tu cu tine te ajută să fii în contact și cu partenerul, să-ți cultivi relația cu propria persoană dar și cu cel iubit.

Mișcarea

Te gândești că să mergi la sală sau la alergat cu o frecvență zilnică e prea mult? Dar nu uita de plimbări de 30 de minute, de mersul pe jos. Îți creezi spațiu tu pentru tine, o rutină în care să te incluzi, este o formă de grijă pentru sănătate dar și felul în care arăți, în plus, mișcarea este o formă de autoreglare emoțională sănătoasă.

Discuțiile cu cei apropiați

Ca partenerul să devină centrul universului tău sau întreaga ta lume este o abordare extrem de periculoasă. Ce vei face în caz de despărțire, cum te vei poziționa? Prin dispariția lui universul se va prăbuși. Să păstrezi legătura cu un telefon, câteva masaje pe care le schimbi cu familia de origine sau prietenii tăi nu înseamnă că te pregătești pentru despărțire, ci că îți cultivi și alte aspecte ale vieții tale. Viața ta nu înseamnă doar cuplu, iar atașament nu ai doar față de partener, ci față și de prietenele tale. Să ai relații sociale bune este un semn de sănătate, extrema cealaltă ar fi izolarea sau relații superficiale, deloc împlinitoare.

Atenția la cum îți vorbești

Vocea ta critică interioară construiește un atac la propria persoană ce îți sabotează stima de sine, încrederea în sine. Să îți monitorizezi tendința de a da în tine verbal, de a te pedepsi, și să o corectezi cu un discurs interior blând care nu exclude asumarea matură a responsabilității atunci când este necesar, reprezintă forma de protecție față de această parte din tine care te rănește. Îți antrenezi un respect de sine pe care apoi va fi mult mai ușor să îl ceri din exterior, și de la partener. Îți validează această nevoie și devine mai ușor să pui limite când celălalt depășește intenționat sau nu această graniță.

Antrenamentul limitelor

Ai observat că nu prea cereai și nu puneai limite în fostele tale relații? Încercai să fii decentă, diplomată, iar în felul acesta ajungeai în final să accepți lucruri care nu îți convin? Schimbările înseamnă pași mici, făcuți constant. Antrenează-ți punerea limitelor în relație cu prietenii, cu colegii de serviciu, refuză când nu te simți bine cu o anumită propunere și observă ce se întâmplă mai departe. Da, inițial nu le va conveni asta, mai ales dacă i-ai obișnuit să fii persoana drăguță care mereu le făcea pe plac.

Citește și:
Diferențe în cuplu pe care le ignorați, dar care în timp pot duce la despărțire

