„Leonora în lumina dimineții”, filmul biografic inspirat din viața artistei suprarealiste Leonora Carrington, intră în cinematografele din România

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Transilvania Film anunță lansarea în cinematografele din întreaga țară a filmului Leonora în lumina dimineții (Leonora in the Morning Light), un biopic impresionant inspirat din viața uneia dintre cele mai fascinante figuri ale artei suprarealiste din secolul XX. Regizat de Thorsten Klein și Lena Vurma, filmul este o amplă coproducție internațională (Germania, Mexic, Regatul Unit, România) și va putea fi văzut în cinematografe începând cu 12 iunie.

Publicul va avea ocazia să descopere filmul în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), în prezența regizorilor Thorsten Klein și Lena Vurma și a actorului István Téglás, care vor participa la sesiuni de întrebări și răspunsuri după proiecții.

Proiecțiile speciale vor avea loc:

• 14 iunie, ora 20:45 – Cercul Militar, Cluj-Napoca

• 15 iunie, ora 12:00 – Cinema Arta, Cluj-Napoca

Bazat pe romanul Leonora, semnat de Elena Poniatowska, filmul urmărește viața artistei britanice Leonora Carrington, una dintre cele mai importante reprezentante ale suprarealismului. La începutul anilor ’30, Leonora Carrington, o rebelă împotriva convențiilor sociale, pătrunde în cercurile suprarealiste din Paris, alături de figuri celebre precum André Breton și Salvador Dalí. O poveste de dragoste tumultuoasă cu artistul Max Ernst o împinge într-o confruntare profundă cu propriii demoni care îi va redefini parcursul artistic.

Cu o interpretare magnetică oferită de Olivia Vinall și o distribuție din care mai fac parte Alexander Scheer, Ryan Gage, Cassandra Ciangherotti și István Téglás care îl interpretează pe Chiki Weisz, fotograful maghiar și soțul Leonorei Carrington. Imaginea filmului este realizată de directorul de imagine Tudor Vladimir Panduru.

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